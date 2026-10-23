Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

El 21 de septiembre de 1989, Minna Wilson, madre de Tony Wilson, subió al cuadrilátero y golpeó a McCarthy en la cabeza con un zapato

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Dicen que las madres pueden cometer las mayores locuras por amor a sus hijos. Pero que alguien se meta a agredir al rival de su heredero en una pelea de boxeo profesional con un zapato de aguja es algo casi inimaginable. De todos modos, sucedió al menos una vez en la historia y fue durante un combate que tenía en juego el título británico de peso semipesado.

El episodio ocurrió el 21 de septiembre de 1989 en el Guildhall de Southampton, Reino Unido, cuando Tony Wilson, con un récord de 16 victorias y dos derrotas, enfrentaba al invicto local Steve McCarthy, quien llegaba al combate con una marca de nueve triunfos, ninguna derrota y un empate, en una eliminatoria que definía al retador ante el campeón Tom Collins.

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Wilson, en cambio, llegaba al combate tras una derrota reciente por nocaut en el segundo asalto frente a Collins, y buscaba recomponer su camino hacia una nueva oportunidad titular. El combate transcurría parejo hasta el tercer asalto, cuando McCarthy conectó un golpe que envió a Wilson a la lona por una cuenta de ocho. El boxeador se incorporó, pero quedó atrapado contra las cuerdas bajo una sucesión de golpes de su rival. En ese momento, Minna Wilson, de 62 años en ese entonces y madre del púgil asediado, trepó al borde del cuadrilátero, atravesó las cuerdas y golpeó a McCarthy en la cabeza con el tacón de su zapato.

La irrupción de la madre de Tony Wilson

El impacto abrió un corte en el cuero cabelludo de McCarthy, que comenzó a sangrar de forma visible. Personal de seguridad retiró a la mujer del ring, en un episodio que terminó con ella arrastrada por el cabello fuera del cuadrilátero. El árbitro Adrian Morgan, sin embargo, ordenó que el combate continuara pese a lo ocurrido.

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McCarthy se negó a seguir peleando debido a la herida provocada por la madre de su oponente. Ante su negativa a regresar al ring, Morgan determinó la victoria de Wilson por nocaut técnico, en una decisión que encendió al público presente en el estadio, según relató la agencia United Press International en su crónica de la época.

La furia de los espectadores se tradujo en una lluvia de vasos y botellas de plástico contra el cuadrilátero. Wilson y su entrenador, Jimmy Tibbs, debieron abandonar el recinto entre empujones e insultos.

Tibbs, uno de los entrenadores más respetados del boxeo británico, salió en defensa de la madre de su pupilo en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times. “Ha sido citada en el diario diciendo que está avergonzada, pero no debería estarlo. Hizo lo que cualquier madre haría en esas circunstancias. Simplemente perdió el control. No sabía lo que estaba haciendo”, sostuvo el entrenador.

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Con tono irónico, Tibbs añadió que le hubiera gustado ver a Minna Wilson competir ella misma sobre el ring en lugar de atacar con sus zapatos: “Intenté darle una licencia, pero la Junta británica no me la otorgó”.

La Junta Británica de Control de Boxeo (BBBofC) abrió una investigación sobre lo sucedido. Días después, el organismo resolvió que el resultado a favor de Wilson debía mantenerse, aunque calificó el desenlace del combate como “insatisfactorio”, según consignó el Chicago Tribune en su cobertura de 1989.

La Junta dispuso además la realización de una revancha en otra sede, bajo otro promotor y con medidas de seguridad reforzadas en el ring, con la condición explícita de que Minna Wilson no estuviera presente. De todos modos, dicho combate nunca se llevó a cabo.

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Tony Wilson le prohibió a su madre volver a presenciar sus peleas tras el episodio. “No entiendo qué pasó. Mi madre llevaba años viendo mis combates. Todo se volvió una locura”, declaró el boxeador en ese momento, según registró la cobertura de UPI. Minna Wilson justificó después su reacción al señalar que había actuado enfurecida por los insultos racistas que el público le dirigía a su hijo durante el combate.