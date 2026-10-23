El truco respaldado por la ciencia para llorar menos al cortar cebolla

Investigadores de la Universidad de Cornell registraron la expulsión de gotas al cortar cebolla con cámaras de alta velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cortar una cebolla suele comenzar como una tarea simple y terminar con ardor en los ojos y lágrimas. El cambio ocurre en pocos instantes, justo cuando el cuchillo abre las primeras capas y altera la estructura del alimento.

El lagrimeo se asocia con la liberación de sustancias irritantes al romper el tejido vegetal. Sin embargo, el recorrido que sigue ese líquido, desde el interior de la cebolla hasta el aire que rodea la tabla de cocina, no resulta visible durante el corte.

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Para observar ese proceso, investigadores de la Universidad de Cornell registraron con cámaras de alta velocidad lo que sucede después de que una cuchilla atraviesa la cebolla. El equipo publicó sus resultados en 2025 en Proceedings of the National Academy of Sciences.

La ruptura de las células vegetales activa reacciones químicas que liberan compuestos irritantes para los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo siguió la formación y salida de gotas para determinar qué condiciones modifican su cantidad y su fuerza.

El corte activa una reacción que irrita los ojos

El trabajo, firmado por Zixuan Wu, Alireza Hooshanginejad, Weilun Wang, Chung Yuen Hui y Sunghwan Jung, analizó la ruptura de las células al cortar una cebolla. Los autores explican que ese proceso activa reacciones químicas que producen un compuesto irritante para los ojos.

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Una parte del líquido que libera la cebolla queda suspendida en gotas muy pequeñas. Cuando esas gotas alcanzan los ojos, producen escozor y provocan lágrimas.

Los investigadores se concentraron en una pregunta específica: cómo cambia la cantidad de gotas y la fuerza con la que salen según la forma de cortar.

Las grabaciones a miles de cuadros por segundo revelaron una nube fina de líquido previa a la formación de gotas más grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responderla, el equipo utilizó cámaras que registraron entre 5.000 y 20.000 imágenes por segundo. Las grabaciones mostraron dos momentos. Primero sale una nube fina de líquido cuando se rompe la capa exterior.

Después, partes más grandes del líquido se separan y forman gotas mientras avanzan por el aire. La estructura de la cebolla ayuda a entender el proceso. Cada capa contiene tejido con líquido y está cubierta por una piel resistente.

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Si el cuchillo presiona esa superficie, pero tarda en atravesarla, comprime el interior. Cuando finalmente la rompe, la presión acumulada impulsa la salida del líquido, de acuerdo con el estudio.

Un cuchillo sin filo comprime más las capas antes de cortarlas

El experimento comparó cuchillas con distintos grados de afilado y cortes realizados a diferentes velocidades. Los investigadores midieron la fuerza aplicada y registraron qué ocurría con las gotas después de que el cuchillo atravesaba la cebolla.

El uso de cuchillos sin filo y los cortes rápidos aumentan la cantidad y la fuerza de las partículas que salen despedidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación concluyó que los cortes rápidos y los cuchillos menos afilados aumentan la cantidad de gotas y la fuerza con la que salen.

La explicación es sencilla. Una hoja sin filo necesita ejercer mayor presión para perforar la piel de la cebolla. Esa resistencia comprime más el tejido y deja más líquido bajo presión antes de que la capa se rompa.

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Un cuchillo afilado atraviesa la superficie con menos aplastamiento previo, según los resultados informados por los autores.

El estudio registró que las gotas podían salir a velocidades iniciales de entre 1 y 40 metros por segundo. Ese dato mide la rapidez con la que el líquido deja la zona de corte. No indica la altura ni la distancia que las gotas recorren en el aire.

Las gotas emitidas durante el corte alcanzaron velocidades de salida de entre 1 y 40 metros por segundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores no presentan la técnica como una garantía contra las lágrimas. El trabajo describe cambios en la cantidad y la fuerza de las gotas dentro de las condiciones del experimento.

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Por eso, sus resultados no permiten asegurar que la misma técnica produzca siempre el mismo efecto en cada situación de cocina.

El resultado propone una técnica de corte, no un remedio definitivo

La recomendación que surge del experimento es concreta: mantener el cuchillo afilado y cortar con movimientos controlados. Según el estudio, esa práctica reduce la presión que se acumula antes de que se rompan las capas.

A su vez, se relaciona con una menor cantidad de gotas y con una salida menos intensa del líquido. La investigación no evaluó otros recursos habituales para evitar el lagrimeo, como enfriar la cebolla o usar agua durante el corte.

Tampoco comparó variedades de cebolla ni calculó cuánto disminuye el lagrimeo en una cocina doméstica. El análisis se limitó al filo de la cuchilla y a la velocidad del movimiento.

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El estudio recomienda afilar la cuchilla y aplicar movimientos controlados para disminuir la compresión del alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte del trabajo consiste en describir una secuencia comprobable: presión sobre la capa, quiebre del tejido y salida de gotas.

Los autores señalaron que comprender esa secuencia puede ayudar a estudiar cómo se forman partículas líquidas en otros sistemas biológicos y cómo viajan por el aire.

En una tarea cotidiana, el hallazgo se traduce en un criterio práctico respaldado por el experimento: el uso del cuchillo modifica el origen físico de las lágrimas. La investigación no propone una solución definitiva, pero delimita el mecanismo del lagrimeo durante la preparación.