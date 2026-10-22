Salud

Alimentación infantil en Argentina: un estudio alerta por exceso de proteínas y déficit de nutrientes esenciales

Una investigación de la Universidad ISALUD analizó a 496 niños de hasta 3 años y halló consumos calóricos elevados, baja variedad dietaria e ingestas insuficientes de vitamina D, hierro y calcio

Un bebé en una silla alta bebe de un biberón sostenido por una mujer, junto a varios platos con comida sobre una mesa de madera.
Un estudio de la Universidad ISALUD reveló que más de la mitad de los niños pequeños consume un exceso de proteínas pero carece de nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un niño puede recibir más calorías de las que necesita y, aun así, no cubrir nutrientes decisivos para crecer. Esa es la alerta que deja un relevamiento de la Universidad ISALUD sobre la dieta en la primera infancia: más de la mitad de los chicos evaluados superó la recomendación de proteínas, mientras una parte no alcanzó las cantidades aconsejadas de vitamina D, hierro y calcio.

La investigación abarcó a 496 niñas y niños de hasta 36 meses de AMBA, Córdoba, Mendoza y Rosario. El trabajo analizó durante cuatro días el consumo de alimentos y bebidas, con el objetivo de medir el aporte de energía, proteínas, hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico, vitaminas A y C y zinc. También examinó la variedad de los alimentos incorporados en cada etapa.

PUBLICIDAD

El resultado pone el foco en una discusión habitual entre las familias: la cantidad no alcanza para evaluar si la dieta es adecuada. En los primeros años, la calidad nutricional, la diversidad de productos y la fuente de los lácteos pueden modificar de manera marcada el perfil de nutrientes que recibe un niño.

Entre los 13 y los 36 meses, la ingesta de proteínas llegó a quintuplicar lo recomendado

El indicador más llamativo apareció entre los chicos de 13 a 36 meses. En ese grupo, el consumo de proteínas se ubicó entre tres y cinco veces por encima de lo recomendado de acuerdo con el peso corporal. Más del 50% superaba la recomendación proteica y entre el 26% y el 35% obtenía más del 15% de la energía diaria a partir de este nutriente.

PUBLICIDAD

Platos con carne, verduras, huevo duro, yogur y un vaso de leche sobre una mesa de madera con tres personas sentadas al fondo.
Los niños de entre 13 y 36 meses superaron hasta cinco veces la ingesta diaria de proteínas recomendada para su peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón fue más frecuente entre quienes consumían leche de vaca. A la vez, el promedio de energía ingerida estuvo por encima de las recomendaciones tanto en los niños que tomaban fórmulas infantiles como en aquellos cuya alimentación incluía leche de vaca; el desvío fue mayor en este último grupo.

“Uno de los aspectos más interesantes del estudio es que obliga a dejar de pensar la nutrición infantil solo en términos de cantidad. Encontramos niños con un aporte elevado de energía y proteínas que, al mismo tiempo, no necesariamente alcanzaban cantidades adecuadas de micronutrientes esenciales”, explica Vanesa Rodríguez García, licenciada en Nutrición e investigadora principal del trabajo.

La especialista remarca que durante esta etapa importa la cantidad que comen los chicos, pero también la calidad de los alimentos que integran su dieta. El hallazgo no implica que las proteínas dejen de ser necesarias para el desarrollo: apunta a observar su proporción dentro de una alimentación que debe cubrir múltiples requerimientos.

Vitamina D, hierro y calcio concentraron las principales brechas nutricionales

El cruce entre consumo calórico y micronutrientes mostró la otra cara de la dieta relevada. La vitamina D fue el nutriente con mayor proporción de ingestas inadecuadas, seguida por el hierro y el calcio. Según el micronutriente analizado, entre el 10% y el 35% de los participantes no alcanzó las recomendaciones, con una mayor frecuencia entre quienes recibían leche de vaca.

Ocho platos y boles con frutas, verduras, cereales, carnes, legumbres, frutos secos, huevos y lácteos sobre una mesa de madera.
La vitamina D, el hierro y el calcio concentraron las mayores brechas nutricionales en la dieta de la primera infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Que un niño reciba suficientes calorías o crezca adecuadamente no nos dice por sí solo todo lo que necesitamos saber sobre la calidad de su alimentación”, señaló la médica pediatra Irina Kovalskys, especialista en Nutrición e investigadora senior del proyecto. “Hierro, calcio, vitamina D y otros micronutrientes cumplen funciones esenciales y debemos mirar también si la dieta permite cubrirlos”, agregó.

La investigación detectó además diferencias vinculadas con las condiciones socioeconómicas. Los niños de los estratos más bajos tuvieron una ingesta media menor de micronutrientes y una mayor proporción de consumos por debajo de las recomendaciones. Las diferencias fueron significativas en hierro y vitamina D. También se registraron promedios inferiores de micronutrientes en Rosario y en AMBA frente a Córdoba y Mendoza.

Menos de la mitad de los bebés de 7 a 12 meses alcanzó una dieta diversa

Otro de los ejes del estudio fue la diversidad de la alimentación. Para medirla, los investigadores tomaron como referencia el consumo de al menos cinco de ocho grupos de alimentos. Bajo ese criterio, menos de la mitad de los niños de 7 a 12 meses tuvo una dieta diversa. Después del primer año, la proporción mejoró, aunque se mantuvo entre el 51% y el 58%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Menos de la mitad de los bebés de 7 a 12 meses alcanzó una dieta diversa con al menos cinco grupos de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lácteos fueron el grupo más consumido, seguidos por cereales y carnes. En cambio, frutas, vegetales y huevos aparecieron con menor frecuencia. Las legumbres y los frutos secos tuvieron una presencia mínima o casi nula en los registros dietarios.

“La alimentación saludable no se define por un nutriente aislado. Estos resultados muestran por qué tenemos que mirar el patrón completo: variedad, calidad y equilibrio”, sostuvo Alberto Cormillot, investigador senior y director de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad ISALUD. El especialista destacó que las preferencias y los hábitos que se construyen en estos años pueden perdurar durante mucho tiempo.

La diversidad fue mayor entre los niños que continuaban con lactancia materna. Les siguieron quienes recibían fórmulas infantiles y, en último lugar, los que consumían leche de vaca. La tendencia se repitió en los distintos grupos de edad incluidos en el relevamiento.

Las fórmulas infantiles mostraron un mayor aporte de hierro, vitamina D y zinc

Al comparar el componente lácteo de la alimentación, los niños que recibían fórmulas infantiles mostraron ingestas medias superiores de micronutrientes que aquellos que consumían leche de vaca. Las diferencias favorables se observaron en hierro, vitamina D y zinc. Sin embargo, el promedio de vitamina D permaneció por debajo de las recomendaciones en ambos grupos.

Dos personas introducen una medida de leche en polvo en un biberón con agua sobre una encimera junto a otros accesorios limpios.
Las fórmulas infantiles fortificadas mostraron un aporte superior de hierro, zinc y vitamina D frente al consumo de leche de vaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del hierro en relación con las calorías consumidas también exhibió diferencias. Quienes tomaban fórmulas fortificadas recibían más hierro y presentaban una mayor proporción de ingestas adecuadas. En los niños que bebían leche de vaca, el aporte de este mineral dependía en mayor medida del resto de la dieta, sobre todo de las carnes.

Para Matías De Nicola, director institucional del proyecto, el valor de la investigación está en traducir los datos sobre lo que comen los chicos en herramientas que permitan orientar decisiones de alimentación según las necesidades de cada etapa del crecimiento.

La lactancia descendió del 72% en los primeros seis meses al 18% entre los 25 y 36 meses

El estudio relevó, además, cómo cambia la alimentación en los primeros años. El 72% de los bebés de 0 a 6 meses recibía leche materna. La proporción bajaba al 18% entre los 25 y los 36 meses, mientras que la edad promedio de abandono de la lactancia fue de 7 meses.

Una mujer sentada en un sillón sostiene a un bebé en brazos junto a una ventana, cerca de plantas y una estantería con libros.
La prevalencia de la lactancia materna descendió del 72% en los primeros seis meses de vida al 18% entre los 25 y los 36 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las razones mencionadas para combinar la lactancia con fórmulas o reemplazarla figuraron el regreso de las madres al trabajo o a actividades académicas y la percepción de una producción insuficiente de leche. Para los investigadores, estos datos refuerzan la necesidad de promover condiciones que permitan sostener la lactancia cuando las familias así lo desean.

Los primeros 1.000 días de vida constituyen una ventana sensible para el crecimiento y el desarrollo. En ese período, los especialistas plantean que cada consulta pediátrica puede ser una oportunidad para revisar la alimentación y, si es necesario, recurrir a nutricionistas especializados en primera infancia. La orientación busca acompañar la introducción de alimentos desde los 6 meses y favorecer que todos los grupos alimentarios formen parte de un patrón equilibrado.

Temas Relacionados

AlimentaciónLactancia maternaVitamina DProteínasNutrición infantilAlimentación infantilHierroCalcioLactanciaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo impacta en la salud de los adolescentes consumir productos con proteínas, según expertos

Una revisión científica de la Universidad Médica de Lublin, publicada en la revista Quality in Sport, identificó varios riesgos asociados a estos productos y alertó sobre un posible efecto no deseado en los hábitos alimentarios de los jóvenes

Cómo impacta en la salud de los adolescentes consumir productos con proteínas, según expertos

Cómo impacta en los riñones el consumo frecuente y sin supervisión de un analgésico común

La uróloga Jennifer Linehan y el nefrólogo Koshy Abraham, citados por la revista Parade, explicaron el riesgo silencioso que enfrentan quienes recurren a este hábito

Cómo impacta en los riñones el consumo frecuente y sin supervisión de un analgésico común

3 ejercicios fáciles para fortalecer el abdomen que se pueden hacer en casa con un palo de escoba

La secuencia reúne elevaciones, desplazamientos laterales y extensiones orientadas a trabajar estabilidad, movilidad y control corporal sin equipamiento deportivo

3 ejercicios fáciles para fortalecer el abdomen que se pueden hacer en casa con un palo de escoba

Qué ocurre cuando se deteriora el cemento de las carillas dentales y cómo identificar posibles filtraciones

Un odontólogo explicó en el podcast "Ultimate Human" qué alteraciones pueden favorecer la acumulación de bacterias y detalló las alternativas que existen ante daños en la restauración

Qué ocurre cuando se deteriora el cemento de las carillas dentales y cómo identificar posibles filtraciones

Qué diferencia al cáncer de pulmón en no fumadores y cuáles son las razones por las que suele detectarse tarde

Un oncólogo analizó en un informe para The Washington Post las alteraciones genéticas que orientan los tratamientos y la influencia de factores ambientales como el radón, la contaminación atmosférica y el humo ajeno

Qué diferencia al cáncer de pulmón en no fumadores y cuáles son las razones por las que suele detectarse tarde

DEPORTES

Los dos gigantes de Europa que quedaron hechizados con Nico Paz tras su gran actuación en la Champions

Los dos gigantes de Europa que quedaron hechizados con Nico Paz tras su gran actuación en la Champions

El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

El gesto de Antonela Roccuzzo con un niño en medio de la revolución que generó Messi en España: “Qué pareja con clase”

TELESHOW

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a México y Miami: las imágenes

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a México y Miami: las imágenes

Del Obelisco a Puerto Madero, el primer paseo de Daniela Christiansson con su madre y sus hijos tras regresar al país

Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

¿Para qué casos aplica la amnistía fiscal aprobada en El Salvador?

Brote de salmonella en hospital privado de Costa Rica deja 66 casos sospechosos y dos personas hospitalizadas

Quemaduras en las manos, un patrón de torturas y 30 años de cárcel: el caso de la niña de siete años de Santo Domingo que conmocionó a la justicia dominicana

Las solicitudes de nicaragüenses concentran el 87% de los pedidos de refugio que recibe Costa Rica