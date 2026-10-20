Ciencia

El estrés podría reactivar la artritis incluso cuando la enfermedad está en remisión: qué descubrió la ciencia

Una investigación de la Universidad de Chiba identificó que la tensión activa la grasa parda, que libera una proteína inflamatoria capaz de movilizar glóbulos blancos hacia las articulaciones y reactivar la enfermedad en modelos animales

Una mujer caucásica sentada en un sofá sostiene su muñeca y mira sus dedos abiertos en una sala con plantas de interior y una taza.
Un estudio en animales vincula el estrés con brotes de artritis reumatoide en fase de remisión (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de científicos de Japón descubrió el mecanismo biológico por el cual el estrés psicológico puede reactivar la artritis reumatoide, incluso cuando la enfermedad se encuentra en fase de remisión. El hallazgo aporta una explicación concreta a un fenómeno que los médicos observan con frecuencia en sus consultas: pacientes estables que recaen tras atravesar períodos de tensión emocional.

Según recogió Infosalus, la investigación fue publicada el 16 de octubre de 2026 en la revista Science Advances y estuvo liderada por el profesor adjunto Shigeru Tanaka y Hiroshi Nakajima, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chiba. El trabajo contó también con la colaboración del Hospital General Asahi y el Hospital Narita de la Universidad Internacional de Salud y Bienestar, las tres instituciones ubicadas en Japón.

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La grasa parda libera una proteína inflamatoria cuando el cuerpo enfrenta estrés

Infografía con ilustraciones de una rodilla, sinapsis nerviosas, células adiposas, neutrófilos, una molécula de ADN y textos explicativos.
Una infografía ilustra el proceso biológico por el cual el estrés estimula la grasa parda y moviliza neutrófilos hacia las articulaciones según un estudio de Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la comunidad médica sospechó que la tensión emocional agravaba los síntomas de la artritis reumatoide, pero los mecanismos exactos que lo explicaban permanecían sin resolver. Para abordar esa incógnita, el equipo japonés trabajó con un modelo experimental en ratones que alcanzaron un estado de remisión antes de ser expuestos a estrés por restricción.

Los resultados demostraron que la presión psicológica activó el sistema nervioso simpático, que a su vez estimuló el tejido adiposo marrón, un tipo de grasa corporal involucrada en la regulación de la temperatura. Esa cadena provocó que la grasa parda liberara interleucina-6, una proteína con fuerte capacidad inflamatoria.

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“Nuestros hallazgos sugieren que los efectos del estrés psicológico sobre la artritis van más allá de las células inmunitarias tradicionalmente asociadas con las enfermedades autoinmunes”, explicó Tanaka. El investigador detalló que la tensión puede poner en marcha procesos en otros tejidos del cuerpo que facilitan el regreso de la inflamación articular.

Los glóbulos blancos se acumulan en la articulación y reactivan la inflamación

Una mujer sentada en una cama con las manos en la cabeza junto a una mesa de noche con un reloj digital y una lámpara encendida.
Investigadores de Japón describieron en ratones el mecanismo por el que la tensión emocional estimula un tejido adiposo que libera una proteína inflamatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo no se detuvo en la detección de esa proteína. A través de análisis de tejidos, perfiles de células inmunitarias y mediciones moleculares, los científicos rastrearon el trayecto completo de la señal inflamatoria hasta las articulaciones. Identificaron que la interleucina-6 circulante impactaba sobre células especializadas que recubren la membrana interna de las articulaciones.

Al captar esa señal, dichas células produjeron una sustancia que funciona como un llamado de auxilio para los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco ligado a los procesos inflamatorios. La llegada masiva de esos glóbulos blancos a la articulación resultó clave para que la inflamación se reactivara.

Los investigadores comprobaron que, al bloquear el receptor celular que responde a esa señal de auxilio, la artritis provocada por estrés disminuyó de forma considerable en los ratones. Un efecto similar se observó cuando los animales recibieron un fármaco que interrumpió la comunicación entre el sistema nervioso y la grasa parda: los niveles de la proteína inflamatoria en sangre cayeron, al igual que la hinchazón articular y la acumulación de glóbulos blancos.

Una variante genética en humanos reduce el vínculo entre estrés y brotes articulares

Dos manos de adulto con articulaciones de los dedos hinchadas y enrojecidas, y las uñas de los dedos visibles, sobre una superficie lisa clara.
La investigación, publicada en Science Advances y liderada por la Universidad de Chiba, trazó una cadena biológica que va desde el sistema nervioso hasta la acumulación de glóbulos blancos en las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los ensayos con animales, el equipo evaluó si la misma vía se manifestaba en personas con artritis reumatoide. El análisis observacional detectó que los pacientes portadores de una variante genética específica, que reduce la sensibilidad de las células a las hormonas del estrés, mostraron una conexión más débil entre la tensión percibida y la actividad de la enfermedad.

Los autores aclararon que, al tratarse de datos observacionales, los resultados no prueban una relación causal directa entre el estrés y los brotes. No obstante, las pruebas sugieren que las articulaciones podrían conservar una especie de memoria inflamatoria capaz de reactivarse ante estímulos de tensión, sin necesidad de que intervengan los linfocitos, las células de defensa habitualmente vinculadas a las enfermedades autoinmunes.

“Actuar sobre las vías de respuesta al estrés podría ofrecer una estrategia terapéutica futura sin suprimir de forma generalizada el sistema inmunitario”, afirmó Nakajima. Una comprensión más profunda de este mecanismo podría orientar el desarrollo de tratamientos más específicos y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad crónica.

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