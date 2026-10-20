Ciencia

Vitamina C y D juntas: ¿qué muestran los estudios en adultos sanos

Qué analizan las investigaciones recientes sobre el uso de estos suplementos y qué aspectos conviene revisar antes de incorporarlos a la rutina

Ilustración de un hombre con gafas que sostiene un frasco de vitaminas con una etiqueta larga sobre una mesa con envases de suplementos.
La combinación de vitamina C y vitamina D no demuestra beneficios preventivos adicionales en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tomar un suplemento que combine vitamina C y vitamina D no permite anticipar, por sí solo, un beneficio preventivo en adultos sanos. Los estudios seleccionados analizan ambos nutrientes por separado y no prueban que una fórmula conjunta reduzca enfermedades, evite caídas o aporte una ventaja clínica adicional.

Antes de elegir una fórmula combinada, la pregunta relevante es otra: si existe una razón para suplementar. La respuesta puede cambiar según la alimentación, la edad, los antecedentes de salud, los análisis clínicos y los productos que ya se consumen. Un multivitamínico, un preparado para las defensas y un suplemento específico pueden sumar nutrientes sin que la persona advierta la dosis total.

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Las guías no recomiendan vitamina D de rutina para todos los adultos sanos

Una revisión sistemática de 2025 comparó 31 guías clínicas basadas en evidencia sobre detección y suplementación con vitamina D. El trabajo encontró que las recomendaciones no apoyan su uso rutinario en la población adulta general sin factores de riesgo. En cambio, las guías contemplan evaluaciones dirigidas a grupos con mayor probabilidad de déficit o problemas de salud ósea.

Ese resultado no permite decidir por cuenta propia si una persona necesita vitamina D, pero sí cuestiona la idea de que una cápsula combinada sea una medida preventiva universal. La presencia de vitamina C en el mismo producto tampoco cambia el alcance de esas recomendaciones: la revisión no estudió esa asociación.

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Una persona sostiene un envase blanco con etiqueta nutricional de suplemento de proteínas en una cocina con muebles de madera.
La decisión de incorporar suplementos requiere evaluar la alimentación, la edad y el historial clínico individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D fue evaluada también en una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 que reunió 69 ensayos clínicos y 153.902 participantes. En adultos que no recibían tratamiento farmacológico para osteoporosis, los suplementos de vitamina D, calcio o ambos mostraron efectos escasos o nulos sobre fracturas y caídas. Los autores no analizaron vitamina C junto con vitamina D y sus resultados no se trasladan a personas con déficit diagnosticado, osteoporosis u otra indicación clínica.

Las dosis altas de vitamina D mostraron riesgos en una minoría de participantes

El criterio de la dosis importa. Un metaanálisis de 2023 reunió 22 ensayos clínicos con 12.952 participantes que recibieron entre 3.200 y 4.000 unidades internacionales diarias de vitamina D durante al menos seis meses. Frente a los grupos de control, esas dosis se vincularon con mayor riesgo de hipercalcemia, una concentración elevada de calcio en sangre.

El aumento absoluto fue bajo, con cerca de cuatro casos adicionales de hipercalcemia por cada 1.000 personas suplementadas. El análisis no detectó una diferencia significativa en cálculos renales, pero sus autores advirtieron que esas dosis no son completamente inocuas para todos. Tampoco evaluó suplementos que combinen vitamina C y D, por lo que no permite adjudicar a esa fórmula un riesgo específico.

Las personas con diagnósticos previos o tratamientos en curso deberían consultar con un profesional antes de iniciar, mantener o aumentar suplementos. Los resultados de estudios poblacionales no sustituyen una evaluación individual.

Frascos de suplementos, frutas cítricas, espinacas, salmón, huevos, pan, leche y una pizarra sobre una mesa de cocina.
El consumo diario de dosis elevadas de vitamina D aumenta el riesgo de presentar hipercalcemia en ciertos adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre vitamina C tampoco demuestra una ventaja de la fórmula C+D

La vitamina C interviene en funciones biológicas conocidas, pero los estudios enlazados no establecen que su asociación con vitamina D mejore resultados clínicos en personas sanas. La pregunta sobre una fórmula C+D exige distinguir entre dos planos: que un producto incluya ambos nutrientes y que esa combinación haya demostrado un beneficio propio.

Una revisión sistemática de 2025 examinó 13 estudios sobre formas orales alternativas de vitamina C en adultos sanos. Encontró diferencias de absorción y tolerabilidad entre productos, aunque concluyó que se requieren más investigaciones para determinar efectos sobre inmunidad e infecciones. El trabajo no evaluó vitamina D en combinación con vitamina C.

Por eso, la información disponible permite una conclusión acotada: los estudios seleccionados no demuestran un beneficio específico de combinar vitamina C y vitamina D. Para decidir sobre suplementos, conviene revisar todos los productos consumidos, identificar la dosis acumulada y consultar cuando haya una condición de salud, un tratamiento o dudas sobre la necesidad de suplementar.

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