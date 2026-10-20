Alberta rechazó la propuesta de un referéndum vinculante sobre la independencia de Canadá (REUTERS)

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La provincia canadiense de Alberta rechazó la propuesta de celebrar un referéndum vinculante sobre su independencia, según las proyecciones difundidas el martes por medios locales. Los resultados oficiales mostraban más del 76% de apoyo a la unidad nacional, con aproximadamente un tercio de los votos escrutados, según la radiotelevisión pública CBC. La votación representó un revés para los separatistas respaldados por aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvo que la consulta se celebró “en el peor momento posible” y mencionó la necesidad de estabilidad nacional mientras Trump mantiene una guerra comercial contra Canadá y formula amenazas de anexión.

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En Edmonton, la capital provincial, los partidarios de la independencia siguieron el recuento en un restaurante donde predominó un clima sombrío ante el resultado. Jeffrey Rath, uno de los principales dirigentes del Alberta Prosperity Project, una organización separatista, aseguró que la campaña continuará a pesar de la derrota.

“Hemos aprendido muchas lecciones de esta lucha”, declaró Rath ante los periodistas. Consultado sobre el futuro de la iniciativa, afirmó que su impulso por una Alberta independiente continuará “sin ninguna duda”.

En el encuentro de los partidarios de la unidad nacional en Edmonton, una banda musical se preparó para celebrar el resultado antes de que se conocieran las proyecciones. Thomas Lukaszuk, responsable de Forever Canadian, el grupo que hizo campaña en toda la provincia a favor de la unidad de Canadá, destacó la participación de sus seguidores.

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“Fue extraordinario ver el entusiasmo y la determinación entre los canadienses”, afirmó.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvo que la consulta se celebró “en el peor momento posible” (AP)

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, de orientación conservadora, votó en contra de la independencia, pero defendió la convocatoria a la consulta para resolver una cuestión que dividió a la provincia. Smith había afirmado que una victoria de los partidarios de la unidad nacional permitiría cerrar el debate sobre la separación.

Alberta cuenta con las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Buena parte del impulso separatista surgió del descontento con la gestión de la industria petrolera y las políticas del Gobierno federal.

Smith responsabilizó al ex primer ministro Justin Trudeau de alimentar el movimiento independentista. La dirigente provincial lo acusó de intentar frenar la producción de petróleo para impulsar su agenda favorable a las políticas climáticas.

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La iniciativa independentista de Alberta también despertó el interés de figuras cercanas al presidente estadounidense. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, describió a la provincia como un “socio natural” para su país.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y uno de los principales partidarios de Trump, publicó este mes en la red social X que Alberta “debería separarse”.

Los dirigentes separatistas también mantuvieron reuniones en el Departamento de Estado estadounidense y recibieron asesoramiento de operadores políticos republicanos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, describió a la provincia como un “socio natural” para su país (AP)

El respaldo de estas figuras estadounidenses coincidió con las diferencias entre Alberta y el Gobierno federal canadiense sobre la gestión de los recursos petroleros y con las amenazas de anexión formuladas por Trump.

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Carney, que creció en Alberta, trabajó para mejorar las relaciones entre la provincia y Ottawa desde que asumió el cargo el año pasado. El primer ministro se asoció con Smith para impulsar un nuevo oleoducto destinado a exportar más betún de Alberta hacia mercados extranjeros. El proyecto se consideraba inviable durante el mandato de Trudeau.

(Con información de AFP)