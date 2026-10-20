Cáncer de mama: más de 300 medicamentos están en estudio en el mundo para ampliar las opciones de tratamiento

La mamografía posibilita la detección de alteraciones en el tejido mamario antes de que los nódulos resulten palpables.

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En octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama, vuelve a ponerse en primer plano una estimación clave: una de cada ocho mujeres podría desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida.

En ese contexto, más de 300 medicamentos para el cáncer de mama se encuentran en distintas etapas de investigación a nivel global, según datos internacionales difundidos por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe).

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la cifra refleja una búsqueda sostenida de alternativas para tumores con perfiles biológicos diferentes y para pacientes cuya enfermedad deja de responder a tratamientos ya disponibles.

El cáncer de mama fue el más frecuente entre las mujeres en 164 de 186 países en 2024, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese año se estimaron 2,4 millones de diagnósticos y 694.000 muertes en el mundo.

En Argentina, las estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ubican los nuevos casos anuales en torno a 21.000. La enfermedad puede originarse en los conductos o los lóbulos de la mama. Sus formas invasivas pueden alcanzar ganglios linfáticos y otros órganos, por lo que el abordaje depende del tipo de tumor, su extensión y las características de cada paciente.

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El perfil del tumor orienta la búsqueda de nuevos tratamientos

La presencia de bultos, secreciones anómalas o alteraciones en la piel del pezón exige una evaluación médica oportuna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia conformaron las principales herramientas para tratar el cáncer de mama. La investigación permitió sumar tratamientos dirigidos a alteraciones particulares del tumor e inmunoterapias para determinados subtipos.

“Que haya más de 300 medicamentos en investigación muestra que la innovación no se detiene con los avances ya alcanzados. Cada nuevo conocimiento sobre la biología del cáncer puede abrir una puerta para investigar un tratamiento diferente”, señaló Rosana Felice, médica asesora de CAEMe.

“La innovación farmacéutica es un proceso continuo y de largo plazo. Los avances que hoy están cambiando la vida de muchas pacientes son el resultado de años de investigación, y los medicamentos que actualmente se están estudiando buscan dar respuesta a los desafíos que todavía tenemos por delante”, afirmó Carolina Sian, directora de Asuntos Regulatorios de CAEMe.

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Cerca del 80 por ciento de los casos ocurre en mujeres sin factores de riesgo previos y hasta un uno por ciento afecta a hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios en el tratamiento provino del estudio de HER2, una proteína que puede estar aumentada en algunos tumores y favorecer su crecimiento. La identificación de ese marcador permitió desarrollar terapias específicas. A esa línea se agregaron otras opciones, entre ellas los anticuerpos conjugados a fármacos, diseñados para transportar un medicamento hasta las células tumorales.

La posibilidad de estudiar con mayor detalle las características de cada tumor modificó progresivamente las decisiones terapéuticas: “A la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y los tratamientos hormonales se fueron sumando terapias dirigidas contra blancos específicos e interacción con el sistema inmune”, indicó Felice.

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La aparición de resistencia a un tratamiento es uno de los motivos que mantiene abierta la investigación. Conocer los mecanismos que intervienen en el crecimiento de las células malignas permite identificar posibles blancos terapéuticos, aunque los resultados de los estudios deben ser evaluados antes de que una alternativa pueda incorporarse a la práctica clínica.

La detección temprana sigue siendo parte central del abordaje

El cáncer de mama causó 694.000 muertes en el mundo durante 2024 y suma 21.000 casos anuales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances farmacológicos no reemplazan el diagnóstico oportuno. La OMS sostiene que las intervenciones para detectar la enfermedad a tiempo deben estar vinculadas con tratamiento integral, rehabilitación y cuidados paliativos, con el objetivo de reducir la carga de la enfermedad.

La mamografía permite detectar cambios en la mama antes de que sean palpables. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer señala que este estudio puede encontrar la enfermedad en etapas tempranas, cuando el tratamiento suele tener mayores posibilidades de éxito.

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La OMS advierte que cerca del 80 % de los casos se producen en mujeres sin factores de riesgo específicos más allá del sexo y la edad. También estima que entre el 0,5 % y el 1 % de los diagnósticos corresponde a hombres. Entre los factores que pueden elevar el riesgo se cuentan la edad, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares, algunas mutaciones hereditarias y la terapia hormonal posmenopáusica.

Un bulto o engrosamiento, cambios en el tamaño o la piel de la mama, alteraciones en el pezón o secreciones anormales requieren consulta médica. La mayoría de los bultos no son cancerosos, pero su evaluación permite determinar el diagnóstico y, si corresponde, definir el tratamiento.

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Las cifras globales también exponen desigualdades en el acceso. En los países con índice de desarrollo humano bajo, la proporción de mujeres que mueren por cáncer de mama es mayor que en aquellos con índice muy alto, aun cuando estos últimos registran más diagnósticos a lo largo de la vida.