Ciencia

Cáncer de mama: más de 300 medicamentos están en estudio en el mundo para ampliar las opciones de tratamiento

Se estima que una de cada ocho mujeres podría recibir el diagnóstico de la enfermedad a lo largo de su vida. Los avances científicos y la importancia de los controles para actuar antes de que aparezcan síntomas

Una mano femenina sostiene un lazo de cinta rosada sobre el fondo de una camisa de tono claro
La mamografía posibilita la detección de alteraciones en el tejido mamario antes de que los nódulos resulten palpables.
Guardar

En octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama, vuelve a ponerse en primer plano una estimación clave: una de cada ocho mujeres podría desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida.

En ese contexto, más de 300 medicamentos para el cáncer de mama se encuentran en distintas etapas de investigación a nivel global, según datos internacionales difundidos por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe).

PUBLICIDAD

la cifra refleja una búsqueda sostenida de alternativas para tumores con perfiles biológicos diferentes y para pacientes cuya enfermedad deja de responder a tratamientos ya disponibles.

El cáncer de mama fue el más frecuente entre las mujeres en 164 de 186 países en 2024, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese año se estimaron 2,4 millones de diagnósticos y 694.000 muertes en el mundo.

En Argentina, las estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ubican los nuevos casos anuales en torno a 21.000. La enfermedad puede originarse en los conductos o los lóbulos de la mama. Sus formas invasivas pueden alcanzar ganglios linfáticos y otros órganos, por lo que el abordaje depende del tipo de tumor, su extensión y las características de cada paciente.

PUBLICIDAD

El perfil del tumor orienta la búsqueda de nuevos tratamientos

Ilustración en acuarela de una mujer con cabello castaño y camiseta rosa que sostiene una cinta rosa entre sus manos.
La presencia de bultos, secreciones anómalas o alteraciones en la piel del pezón exige una evaluación médica oportuna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia conformaron las principales herramientas para tratar el cáncer de mama. La investigación permitió sumar tratamientos dirigidos a alteraciones particulares del tumor e inmunoterapias para determinados subtipos.

Que haya más de 300 medicamentos en investigación muestra que la innovación no se detiene con los avances ya alcanzados. Cada nuevo conocimiento sobre la biología del cáncer puede abrir una puerta para investigar un tratamiento diferente”, señaló Rosana Felice, médica asesora de CAEMe.

“La innovación farmacéutica es un proceso continuo y de largo plazo. Los avances que hoy están cambiando la vida de muchas pacientes son el resultado de años de investigación, y los medicamentos que actualmente se están estudiando buscan dar respuesta a los desafíos que todavía tenemos por delante”, afirmó Carolina Sian, directora de Asuntos Regulatorios de CAEMe.

Ilustración de una mujer que vierte comprimidos de un frasco blanco a su mano frente a un vaso de agua en una cocina
Cerca del 80 por ciento de los casos ocurre en mujeres sin factores de riesgo previos y hasta un uno por ciento afecta a hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios en el tratamiento provino del estudio de HER2, una proteína que puede estar aumentada en algunos tumores y favorecer su crecimiento. La identificación de ese marcador permitió desarrollar terapias específicas. A esa línea se agregaron otras opciones, entre ellas los anticuerpos conjugados a fármacos, diseñados para transportar un medicamento hasta las células tumorales.

La posibilidad de estudiar con mayor detalle las características de cada tumor modificó progresivamente las decisiones terapéuticas: “A la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y los tratamientos hormonales se fueron sumando terapias dirigidas contra blancos específicos e interacción con el sistema inmune”, indicó Felice.

La aparición de resistencia a un tratamiento es uno de los motivos que mantiene abierta la investigación. Conocer los mecanismos que intervienen en el crecimiento de las células malignas permite identificar posibles blancos terapéuticos, aunque los resultados de los estudios deben ser evaluados antes de que una alternativa pueda incorporarse a la práctica clínica.

La detección temprana sigue siendo parte central del abordaje

Una mujer con bata y gorro quirúrgico sentada en una cama de hospital, junto a un sanitario con uniforme verde y monitores médicos.
El cáncer de mama causó 694.000 muertes en el mundo durante 2024 y suma 21.000 casos anuales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances farmacológicos no reemplazan el diagnóstico oportuno. La OMS sostiene que las intervenciones para detectar la enfermedad a tiempo deben estar vinculadas con tratamiento integral, rehabilitación y cuidados paliativos, con el objetivo de reducir la carga de la enfermedad.

La mamografía permite detectar cambios en la mama antes de que sean palpables. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer señala que este estudio puede encontrar la enfermedad en etapas tempranas, cuando el tratamiento suele tener mayores posibilidades de éxito.

La OMS advierte que cerca del 80 % de los casos se producen en mujeres sin factores de riesgo específicos más allá del sexo y la edad. También estima que entre el 0,5 % y el 1 % de los diagnósticos corresponde a hombres. Entre los factores que pueden elevar el riesgo se cuentan la edad, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares, algunas mutaciones hereditarias y la terapia hormonal posmenopáusica.

Un bulto o engrosamiento, cambios en el tamaño o la piel de la mama, alteraciones en el pezón o secreciones anormales requieren consulta médica. La mayoría de los bultos no son cancerosos, pero su evaluación permite determinar el diagnóstico y, si corresponde, definir el tratamiento.

Las cifras globales también exponen desigualdades en el acceso. En los países con índice de desarrollo humano bajo, la proporción de mujeres que mueren por cáncer de mama es mayor que en aquellos con índice muy alto, aun cuando estos últimos registran más diagnósticos a lo largo de la vida.

Temas Relacionados

Cáncer de mamaInvestigación científicaSalud de la Mujerúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican una bacteria intestinal que podría ser clave contra la grasa visceral

Los investigadores de la Universidad Duke hallaron, en modelos animales, un compuesto bacteriano que redujo una proteína inmunitaria y favoreció que el tejido adiposo atrajera células generadoras de calor, además de frenar el aumento de peso y mejorar la tolerancia a la glucosa

Identifican una bacteria intestinal que podría ser clave contra la grasa visceral

Un estudiante argentino fue premiado en Harvard por crear un dispositivo con IA que orienta a personas ciegas: "Estoy en shock"

Martín Ezequiel Pulitano, de 20 años, ganó el máximo galardón en un hackatón de la prestigiosa universidad estadounidense. El prototipo que ideó con su equipo emplea inteligencia artificial y sensores táctiles a fin de guiar a usuarios no videntes. En diálogo con Infobae, compartió su emoción y su mirada del futuro

Un estudiante argentino fue premiado en Harvard por crear un dispositivo con IA que orienta a personas ciegas: "Estoy en shock"

Crean un sistema inalámbrico que brindaría electricidad a implantes médicos blandos aun con el cuerpo en movimiento

El dispositivo fue probado en modelos animales, donde logró estimular el corazón de forma continua e interrumpir episodios de taquiarritmia ventricular. La clave estuvo en un receptor elástico fabricado con conductores de galio, encapsulados en un material biocompatible

Crean un sistema inalámbrico que brindaría electricidad a implantes médicos blandos aun con el cuerpo en movimiento

Cáncer de mama en Argentina: la mortalidad bajó 14% en la última década

La tasa de defunciones pasó de 17,76 a 15,36 por cada 100.000 mujeres entre 2014 y 2024, aunque se estimaron 20.750 diagnósticos durante el último año relevado

Cáncer de mama en Argentina: la mortalidad bajó 14% en la última década

“Pasamos de tratamientos generales a específicos”: cómo la detección temprana y las nuevas cirugías cambian el abordaje del cáncer de mama

Herramientas como la tomosíntesis 3D, la mastectomía endoscópica y la medicina de precisión reducen el impacto físico de los procedimientos y elevan las probabilidades de curación

“Pasamos de tratamientos generales a específicos”: cómo la detección temprana y las nuevas cirugías cambian el abordaje del cáncer de mama

DEPORTES

Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

La sorprendente sentencia de Dani Alves sobre cómo trataban a Messi en Argentina antes de los títulos

Arturo Vidal eligió a Lionel Messi como su favorito al Balón de Oro: quiénes completan el podio

“En todas partes”: así fue el banderazo de los hinchas de Boca en Río de Janeiro antes del duelo con Vasco Da Gama por la Sudamericana

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

TELESHOW

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Mario Pergolini reveló cuál es el hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales: “Mi mujer me lo agradece”

Diego Castro reconoció en Dale Match que está en una app de citas y su hija Juli se indignó: “La habías cerrado”

El dolor de El Polaco por la muerte de su abuela: “Cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas”

El impactante video de Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, pocos días antes de la muerte de su madre

INFOBAE AMÉRICA

En medio de los ataques masivos rusos, Ucrania acelera los preparativos para garantizar el suministro energético antes del invierno

En medio de los ataques masivos rusos, Ucrania acelera los preparativos para garantizar el suministro energético antes del invierno

Lula adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia para que los 50 millones de beneficiarios cobren antes del balotaje en Brasil

Cáncer de mama en República Dominicana: qué revelan las estadísticas del sistema público sobre la cobertura

Hansel y Gretel para adultos: el cuento que Fabio Morábito dio vuelta y transformó en una novela oscura

Amnistía fiscal 2026: El Salvador perdonaría recargos en impuestos, aduanas y esquelas mediante ley temporal