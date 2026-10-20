Economía

Cuánto cobran albañiles y trabajadores de UOCRA en octubre 2026

La nueva escala salarial fija valores por hora y por mes según la categoría y la zona del país, con incrementos acumulativos previstos hasta noviembre

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actualización salarial de la UOCRA fija una suba del 1,8 % sobre los haberes de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los trabajadores de la construcción alcanzados por los convenios colectivos 76/75 y 577/10 perciben desde octubre una nueva escala de haberes. El incremento es del 1,8 % y se calcula sobre los salarios básicos que estaban vigentes en septiembre, dentro del esquema de aumentos acumulativos definido en la última paritaria.

El acuerdo fue suscripto por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). La suba impacta en los jornales del personal de obra y en los haberes mensuales de los serenos.

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Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en octubre 2026, según zona y categoría

La escala general establece cuatro zonas salariales. La Zona A comprende la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones. Allí se aplican los valores básicos de referencia para el resto de las regiones.

En esa área, los importes vigentes desde el 1° de octubre son los siguientes:

  • Oficial especializado: $ 7.697 por hora
  • Oficial: $ 6.585 por hora
  • Medio oficial: $ 6.085 por hora
  • Ayudante: $ 5.601 por hora
  • Sereno: $ 1.017.485 por mes

La Zona B, que abarca La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, incorpora un adicional por zona desfavorable. Los montos finales para octubre son:

  • Oficial especializado: $ 8.544 por hora
  • Oficial: $ 7.313 por hora
  • Medio oficial: $ 6.745 por hora
  • Ayudante: $ 6.245 por hora
  • Sereno: $ 1.133.523 por mes
Manos y brazos enguantados de un albañil, que usa una llana para aplicar cemento sobre un ladrillo, construyendo una pared de ladrillos.
La Zona C-Austral concentra los valores más altos con un básico de 15.395 pesos por hora para oficiales especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la Zona C, integrada por Santa Cruz, los valores vigentes son:

  • Oficial especializado: $ 11.817 por hora
  • Oficial: $ 11.079 por hora
  • Medio oficial: $ 10.691 por hora
  • Ayudante: $ 10.381 por hora
  • Sereno: $ 1.701.015 por mes

La Zona C-Austral comprende Tierra del Fuego y tiene los valores más altos de la escala general:

  • Oficial especializado: $ 15.395 por hora
  • Oficial: $ 13.169 por hora
  • Medio oficial: $ 12.170 por hora
  • Ayudante: $ 11.201 por hora
  • Sereno: $ 2.034.971 por mes

Los montos corresponden a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. El entendimiento también actualizó las escalas del CCT 577/10, que alcanza al personal de las especialidades de canalización, líneas, instalaciones y empalme.

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En esas actividades específicas, los valores dependen de la tarea y la región. Para octubre, los importes más altos de la categoría de oficial especializado son:

  • Empalme: $ 17.813 por hora en la Zona C-Austral
  • Líneas e Instalación: $ 17.327 por hora en la Zona C-Austral
  • Canalización: $ 16.881 por hora en la Zona C-Austral
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los trabajadores de la especialidad de empalme perciben hasta 17.813 pesos por hora bajo el convenio 577/10 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el último acuerdo paritario

La negociación salarial estableció tres incrementos consecutivos y acumulativos para septiembre, octubre y noviembre. El primero fue de 1,9 % sobre los básicos vigentes al 31 de agosto; el segundo, que rige durante octubre, equivale a 1,8 % sobre los haberes de septiembre.

El tercer tramo será de 1,7 % a partir de noviembre de 2026, con aplicación sobre los salarios básicos que estén vigentes durante octubre. Al tratarse de aumentos acumulativos, cada porcentaje se calcula sobre el valor ya actualizado por el incremento anterior y no sobre la escala inicial.

La vigencia del acuerdo se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes dispusieron además la continuidad de una comisión especial destinada a seguir la evolución de las variables económicas y del sector de la construcción.

La próxima reunión de esa comisión está prevista para el 20 de octubre. Allí, la UOCRA, Camarco y la FAEC deberán analizar los parámetros que definirán los ajustes salariales que comenzarán a regir desde diciembre.

El convenio mantiene, además, una retención del 2 % sobre los salarios remunerativos en concepto de aporte extraordinario solidario. A su vez, contempla una contribución patronal del 2 % destinada a fines asistenciales y sociales.

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