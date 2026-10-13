Cuál es el hábito que eleva el riesgo de desarrollar cáncer de mama, según estudios recientes

Especialistas en oncología explican los mecanismos biológicos que vinculan las bebidas alcohólicas con la patología mamaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Beber alcohol es el único hábito cotidiano con una asociación directa y consistente con el riesgo de desarrollar cáncer de mama, según advierten especialistas en oncología citados por la revista Parade. No se trata de un exceso ocasional ni de un patrón de consumo extremo: el riesgo existe desde la primera copa diaria y se incrementa a medida que aumenta la frecuencia.

Una revisión sistemática publicada en la revista Alcoholism: Clinical and Experimental Research, que analizó más de 5.600 publicaciones científicas, determinó que el riesgo de cáncer de mama escala de forma progresiva con el consumo diario de alcohol: menos de una copa por día ya eleva el riesgo un 4% frente a quienes no beben; una copa diaria lo incrementa un 10%; dos copas, un 18%, y tres copas, un 22%.

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La advertencia cobra especial relevancia si se considera que alrededor del 85% de quienes reciben un diagnóstico de cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de la enfermedad, de acuerdo con datos de Breastcancer.org. Esto significa que la mayoría de los casos se producen en personas que no se identifican necesariamente como “en riesgo”. La enfermedad surge cuando genes en el tejido mamario mutan y esa acción da lugar a tumores; en ese proceso intervienen factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, con frecuencia de manera simultánea.

La medicina ha logrado avances considerables en detección y tratamiento: según la Sociedad Americana del Cáncer, la tasa de mortalidad por esta enfermedad descendió un 44% entre 1989 y 2023. Cuando se detecta en etapas tempranas, la tasa de supervivencia a cinco años supera el 99%, de acuerdo con la Fundación Nacional del Cáncer de Mama. Aun así, comprender los factores de riesgo modificables resulta clave para la prevención.

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El 85% de las personas diagnosticadas con cáncer de mama no presenta antecedentes familiares de la enfermedad

El rol del alcohol

Nellie Nafissi, médica oncóloga de UCI Health, explicó que el alcohol es, en sí mismo, un carcinógeno: sus productos de degradación pueden dañar directamente las células y favorecer la aparición de cáncer. Muhammad Z. Afzal, oncólogo del Dartmouth Cancer Center, detalló el mecanismo: cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, genera acetaldehído, una sustancia que deteriora el ADN e interfiere con los procesos de reparación celular. Nafissi añadió que el alcohol también puede elevar los niveles de estrógeno en sangre, lo que constituye un factor de riesgo adicional para el cáncer de mama.

“Si alguien me pregunta qué puede hacer concretamente para reducir su riesgo, limitar el consumo de alcohol es una de las cosas respaldadas por la evidencia científica que podemos discutir”, afirmó Monique Gary, oncóloga quirúrgica mamaria y directora médica de Bexa. “El riesgo es mucho más complejo que eso. Tener una copa de vino no significa que se vaya a tener cáncer de mama. Pero el alcohol es uno de los factores de riesgo que sí podemos modificar, a diferencia de la edad, la genética o los antecedentes familiares”, agregó.

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Afzal fue en la misma dirección: “Si consumes alcohol, no es necesario que te sientas culpable ni temeroso. Lo importante es entender que el alcohol es uno de varios factores que pueden afectar el riesgo, y reducir su consumo es una medida práctica que puedes tomar”, señaló el oncólogo, quien también recomendó que quienes hayan tenido un diagnóstico previo de cáncer de mama consulten con su médico antes de definir cualquier nivel de consumo.

Otros factores alimentarios

Según los especialistas, ningún otro alimento o bebida tiene una asociación tan clara con el cáncer de mama como el alcohol. “Para la mayoría de los alimentos individuales, la evidencia es mucho menos clara que con el alcohol, y ningún alimento por sí solo ha demostrado causar directamente cáncer de mama”, precisó Afzal. Sin embargo, existen otros patrones dietarios que conviene tener en cuenta.

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Una dieta alta en ultraprocesados, carnes procesadas y bebidas azucaradas tiende a favorecer el aumento de peso corporal, y el exceso de peso —en particular después de la menopausia— está asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama, según Afzal. Nafissi señaló que las carnes procesadas —como el bacon, las salchichas y los fiambres— ya están vinculadas con mayor riesgo de cáncer de colon, y posiblemente también de mama.

Un metaanálisis que combinó datos del estudio UK Biobank —con más de 262.000 mujeres— y 10 cohortes previas, sobre un total de 1,65 millones de participantes y más de 40.000 casos de cáncer de mama, encontró que el consumo elevado de carnes procesadas se asocia con un 6% más de riesgo de desarrollar la enfermedad, porcentaje que escala al 9% en mujeres posmenopáusicas. El vínculo no se observó con la carne roja sin procesar.

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Una dieta alta en ultraprocesados, carnes procesadas y bebidas azucaradas favorece procesos asociados con el mayor riego de cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y actividad física

Los especialistas coincidieron en que una alimentación basada en vegetales, frutas, cereales integrales y proteínas de origen vegetal está asociada con una reducción del riesgo. La dieta mediterránea —un patrón alimentario basado en el consumo abundante de verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado, con escasa presencia de carnes procesadas y azúcares— es uno de los patrones que sigue esas pautas y cuenta con respaldo científico en este sentido.

Afzal también desmintió una creencia extendida: los alimentos elaborados con soja —tofu, edamame, leche de soja— no aumentan el riesgo de cáncer de mama y son seguros para el consumo.

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En cuanto a la actividad física, Nafissi recomendó comenzar con al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada tres veces por semana e ir incrementando la frecuencia de manera progresiva. Mantener un peso saludable también reduce el riesgo; para quienes no logran alcanzarlo con dieta y actividad física, los médicos sugieren evaluar opciones farmacológicas con su profesional de cabecera.

Otras recomendaciones

Más allá de la dieta y el ejercicio, Gary subrayó la importancia de conocer el propio cuerpo: ante cualquier cambio en los senos —un nuevo bulto, alteraciones en la piel o el pezón, hinchazón, secreciones o cualquier modificación que resulte inusual—, la recomendación es consultar sin demora.

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Los médicos también destacaron la importancia de no fumar ni vapear, hábitos que pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama, y de cumplir con los controles de detección establecidos por las guías médicas. “Las mamografías no previenen el cáncer de mama, pero pueden detectarlo antes, cuando en general es más fácil de tratar”, resumió Afzal.

Ninguna conducta elimina el riesgo de manera absoluta, pero los hábitos que contribuyen a reducirlo también mejoran la salud en términos generales.