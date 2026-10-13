Política

Pablo Avelluto, exministro de Cultura: “Más que un frente anti Milei, hay que hacer un frente que se imagine el futuro después de Milei”

En diálogo con Infobae al Regreso, el exfuncionario cuestionó el rumbo del Gobierno, criticó la cercanía entre el PRO y La Libertad Avanza y defendió una propuesta que combine equilibrio fiscal, respeto institucional y desarrollo

Pablo Avelluto planteó construir una propuesta política que proyecte el país para después del gobierno de Javier Milei
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Pablo Avelluto, exministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, reclamó la construcción de una alternativa política que trascienda el rechazo a Javier Milei. Cuestionó el impacto social del ajuste, criticó el estilo de confrontación del Presidente y aseguró que el PRO perdió la identidad que lo diferenciaba de La Libertad Avanza.

Más que un frente anti Milei, hay que hacer un frente que se imagine el futuro después de Milei”, sostuvo en Infobae al Regreso. Para Avelluto, el desafío consiste en construir una propuesta que pueda convocar a sectores sin representación y también a ciudadanos que respaldaron al actual mandatario.

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Para ganarle a Milei va a hacer falta que gente que votó a Milei en su momento no lo vote y vote otra opción”, afirmó.

El exministro consideró que una parte importante de la sociedad todavía no encuentra un espacio político capaz de expresar sus demandas. Por eso, planteó que la oposición debe ofrecer una alternativa superadora, en lugar de limitarse a reunir a dirigentes y votantes en contra del oficialismo.

(Infobae en Vivo)
El exministro de Cultura señaló que la oposición necesitará el voto de quienes respaldaron al actual Presidente para ganar las elecciones (Infobae en Vivo)

Las críticas a Milei y el impacto social del ajuste

Avelluto cuestionó el tono confrontativo del Presidente y rechazó que los insultos y las descalificaciones sean una cuestión secundaria frente a los resultados económicos. A su entender, el respeto por quienes piensan distinto es una condición básica para la convivencia democrática.

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Si yo pienso que vos sos un imbécil, un no sé qué, que no puede opinar sobre nada, eso no es una forma, eso es un problema para la convivencia entre todos los argentinos”, sostuvo.

También cuestionó la dificultad del Gobierno para contemplar las necesidades de los sectores afectados por sus políticas. Entre ellos, mencionó a los jubilados, los estudiantes y las personas con discapacidad, y advirtió sobre la distancia entre los indicadores económicos y las experiencias cotidianas de la población.

Detrás de cada número, el de la inflación, el de la pobreza, detrás de cada coma uno hay una historia”, afirmó.

En materia económica, el exfuncionario aclaró que no rechaza el objetivo de mantener el superávit fiscal, pero cuestionó las decisiones adoptadas para alcanzarlo. “No creo que para mantener el superávit lo único posible que haya para hacer en todo el universo sea lo que están haciendo”, señaló.

Entre sus objeciones, mencionó el gasto destinado a la compra de aviones militares y sostuvo que el Gobierno debería revisar sus prioridades presupuestarias.

Avelluto también cuestionó que la administración de Milei presente la estabilidad económica y el equilibrio fiscal como logros exclusivamente propios. “Los logros que Milei se atribuye, como por ejemplo la estabilidad o el equilibrio fiscal, no son logros de Milei solamente, son logros de todos los argentinos”, planteó.

Avelluto afirmó que el PRO perdió su identidad original al alinearse con La Libertad Avanza (Foto: NA)
Avelluto afirmó que el PRO perdió su identidad original al alinearse con La Libertad Avanza (Foto: NA)

Al repasar la evolución económica de los últimos gobiernos, expresó su frustración por los resultados acumulados: “Cuánto tiempo perdido. Hemos perdido ese final de Macri, hemos perdido todo Alberto, hemos perdido tres años de Milei para estar ¿dónde? Donde estábamos cuando estábamos mal durante el gobierno que yo integré”.

Frente a las dificultades que atraviesan las empresas por la caída del consumo, propuso evaluar medidas para estimular la demanda, entre ellas una reducción de los impuestos que gravan las compras. El objetivo, sostuvo, debería ser mejorar las condiciones para la actividad privada sin profundizar las dificultades de los hogares.

“El PRO de entonces ya no existe”

Avelluto también cuestionó la transformación del PRO y su acercamiento al oficialismo. El exministro, que integró el gabinete de Macri entre 2015 y 2019, rechazó que el partido de aquella etapa pueda definirse como una versión moderada del mileísmo.

El PRO de hace diez años no era el mileísmo con buenos modales”, afirmó. Para marcar las diferencias, reivindicó el comportamiento institucional de la gestión de Cambiemos y lo contrastó con los ataques de Milei a periodistas.

Aunque destacó algunas políticas impulsadas por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que el partido dejó de tener una identidad claramente diferenciada de La Libertad Avanza. “Ese PRO de entonces ya no existe”, sostuvo.

Su diagnóstico sobre la relación actual entre ambos espacios fue contundente: “Hoy el PRO y La Libertad Avanza son más o menos lo mismo, piensan más o menos lo mismo, están de acuerdo con lo mismo”.

(Infobae en Vivo)
Avelluto sostuvo que las descalificaciones del Presidente afectan la convivencia democrática entre los ciudadanos (Infobae en Vivo)

Una alternativa política para después de Milei

Para Avelluto, la oposición debe construir una propuesta que preserve la estabilidad económica, pero que también incorpore una agenda de desarrollo. En ese esquema, defendió la importancia de la ciencia, las universidades y la cultura, áreas que considera fundamentales para el futuro del país.

No quiero que haya inflación en la Argentina. No quiero que haya inestabilidad”, afirmó. Su planteo apunta a sostener esos objetivos sin relegar las políticas públicas que, a su entender, permiten ampliar las oportunidades y fortalecer las instituciones.

El exministro insistió en que la alternativa no puede limitarse a recuperar las identidades partidarias del pasado. En cambio, propuso diseñar un proyecto capaz de reunir distintas tradiciones políticas alrededor de una aspiración común.

“Mejor conseguite una taza nueva, inventá, diseñá una taza nueva donde las identidades políticas estén presentes, pero donde el aspiracional sea más grande que volver a nada, porque no hay nada a donde volver”, concluyó.

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