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El romántico momento que se vivió en un concierto de Ángela Torres y se hizo viral: la reacción de la cantante

La sobrina de Diego Torres dio un show en Santa Fe y, mientras cantaba “Vértigo”, una pareja dio un importante paso en su relación

Una pareja se comprometió en el medio del concierto de la cantante y emocionaron a todos (Video: Instagram)
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Ángela Torres vivió un cierre de gira cargado de emoción durante una serie de conciertos en Santa Fe y Corrientes. En el show que hizo en la provincia de Santa Fe, una propuesta de casamiento se coló entre el público y terminó convertida en el momento más comentado y viral de la noche, con la particularidad de que la cantante no se enteró de lo sucedido hasta mucho después, cuando ya había bajado del escenario.

Mientras interpretaba “Vértigo”, tema que escribió para hablar del amor, Torres fue testigo involuntaria de una escena. Entre el público, una pareja llamó la atención de quienes estaban cerca: los dos permanecieron de pie y se miraron fijo al ritmo de la canción, hasta que, en un punto del tema, él sacó una pequeña cajita y formuló la pregunta que ella no esperaba.

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Cata Ponce y Hernán Erbetta eran la pareja que vivió ese instante entre el público, sin que la cantante, todavía en el escenario con su show, supiera de lo que ocurría a metros de distancia. Así se produjo un contraste particular: mientras la artista cantaba acerca del amor, a pocos metros se concretaba un compromiso real.

Primer plano de Ángela Torres cubriéndose el rostro con su mano tatuada junto a un texto en pantalla
La reacción de Ángela al ver por primera vez el video

Cata, la protagonista del compromiso, fue quien compartió el video del momento y relató lo sucedido en sus redes sociales, con un mensaje dirigido a su pareja y cargado de referencias a la canción que sonaba de fondo. “Me enamoré tardas”, escribió al inicio del posteo, una clara referencia a la frase que dijo Lali Espósito en Rivar para hablar de su propio casamiento con Pedreo Rosmeblat. Y siguió: “Hernan Erbetta sos lo mejor que me paso en la vida! Gracias por hacerme tan feliz”.

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También incluyó la respuesta que le dio en el instante de la propuesta, “SII quieroooo!”, y describió la escena como algo fuera de lo común al señalar que se trató de “la propuesta de compromiso más mágica del mundo con Ángela Torres cantándonos vértigo”.

El posteo cerró con una frase que retoma parte que la sobina de Diego Torres le sumó al tema que estaba interpretado esa noche: “AGUANTE EL AMOR LOCO LA COSA MAS PODEROSA QUE NOS QUEDA” Esa publicación fue la que, con el correr de las horas, terminó llegando a la propia Ángela Torres a través de sus redes.

Captura de red social con comentarios de la usuaria angelatorres junto a la imagen de una pareja en un concierto con iluminación azul
Torres publicó el video en su propio perfil y comentó en la publicación original

Durante el show, la cantante no tuvo registro de lo que ocurría entre el público, y recién al acceder a Instagram tomó dimensión del compromiso que se había dado al ritmo de su canción. Su primera reacción llegó a través de sus historias, donde compartió un mensaje antes de subir el video del momento y escribió: “La historia que estoy por subir a continuación estoy llorando no puedo creerlo”.

En esa misma publicación aclaró un detalle de la letra que cobró sentido con lo sucedido, al remarcar que “justo al final digo ‘aguante el amor la fuerza más poderosa que nos queda’”, frase que terminó funcionando como cierre simbólico de la escena que quedó grabada esa noche.

Además de sus historias, Torres reposteó el video en su perfil y dejó varios comentarios en la publicación original de Ponce, donde expresó: “Estoy muerta de amor, los quiero mucho”, “Chicos no me siento un poco bien” y “¿¿¿COMO EL LA MIRA???”, este último en referencia a la mirada de Hernán hacia su pareja en el instante previo a la propuesta. A ese primer comentario de la cantante, Erbetta le respondió en el mismo hilo: “Aguante el amor Angela, es la cosa más poderosa que nos queda”.

No es ningún secreto que la cantante es una romántica por lo que haber sido parte de este especial momento en la historia de una pareja puede llegar a ser uno de esos momentos que quedan grabados para siempre.

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