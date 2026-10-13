Javier Milei viaja esta noche rumbo a Washington: alineamiento con Trump y nueva foto con un Bolsonaro

El mandatario argentino tendrá una intensa agenda en la capital norteamericana (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El presidente Javier Milei partirá esta noche rumbo a Washington D.C. para encabezar su decimanovena visita a los Estados Unidos, en la que buscará profundizar la alianza estratégica con Donald Trump y atraer más inversiones, aunque también seguir posicionándose como un referente de la derecha regional con una posible foto con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato brasileño Flávio Bolsonaro.

El mandatario argentino tiene previsto despegar en un vuelo especial a las 23:00 desde la base militar de Aeroparque, para llegar a la capital norteamericana el miércoles a las 9:30 (hora de Buenos Aires).

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Lo hará acompañado por la secretaria general, Karina Milei, que a pesar de que estuvo en duda, finalmente formará parte de la comitiva, y el canciller, Pablo Quirno.

Había versiones de que, una vez en el destino, se les podría sumar el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que todavía se encuentra en Bangkok participando de reuniones con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Sin embargo, en Balcarce 50 ponían en duda esa posibilidad: “No sé si le van a dar los tiempos, pero la verdad es que no creo”, remarcó a Infobae un integrante del Gabinete.

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Una de las primeras actividades que tendrá el líder libertario será una conversación con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, y posteriormente otra con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las petroleras más importantes de los Estados Unidos.

Hamm es muy cercano a Trump

Esa misma noche, a las 20:00, Milei participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana” y brindará unas palabras.

Será en ese evento donde podría producirse el encuentro con Eduardo Bolsonaro, también invitado a la ceremonia, en momentos en que la Casa Rosada sigue de cerca el balotaje que definirá la presidencia de Brasil.

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“Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei. Gracias por el apoyo Latino Wall Street, Tony Delgado y Gabriela Berrospi (NdR: los organizadores del evento)”, escribió el ex diputado del país vecino.

Se espera que durante la jornada ambos oradores mantengan algún diálogo privado para ratificar la buena sintonía que se vio reflejada en los apoyos mutuos en los comicios.

En la previa de este encuentro, el vocero presidencial, Adrián Ravier, no confirmó si el mandatario argentino va a viajar en los próximos días a Brasil, pero aseguró que el oficialismo es “optimistas de cara al balotaje” en el que Bolsonaro enfretará a Lula da Silva, aunque pidió “esperar los resultados” de la votación, prevista para el 25 de octubre.

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El libertario podría tener una nueva foto con Eduardo Bolsonaro, que vive en los Estados Unidos y no puede regresar a su país natal porque tiene una orden del Supremo Tribunal Federal por presionar a la administración de Trump a que imponga sanciones contra el gobierno de Lula.

“Nos llama la atención el accionar de la Justicia en relación con el hermano de candidato a presidente, pero, más allá de eso, nosotros no vamos a opinar sobre cuestiones de otro país y de las noticias de otro país. Por supuesto, es explícito el apoyo de Javier Milei a Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad”, agregó el Portavoz.

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El jueves, a las 11:20, Milei disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Durante esa actividad, el Presidente recibirá el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa”.

Por la tarde, a las 17:00, Milei participará en la Embajada en Washington del evento organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que encabeza actualmente el argentino Marcelo Mindlin, bajo el título “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”. La actividad busca repudiar la ola de antisemitismo registrada a nivel global tras el ataque de Hamas contra Israel.

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El embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, el presidente Javier Milei y el empresario Andy Kleinman en Los Ángeles

Por su parte, Caputo viene de mantener un contacto directo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien calificó como “ejemplar en el mundo” la disciplina fiscal del Gobierno argentino, pese a que el organismo redujo la semana pasada su proyección de crecimiento para el país al 2,1% para este año.

El ministro agradeció el respaldo de la funcionaria y ambas partes confirmaron que los equipos técnicos continuarán trabajando para cerrar la tercera revisión del programa vigente.

El regreso del mandatario está previsto para el jueves a las 21:00, cuando partirá en un vuelo especial hacia la Argentina. Según el cronograma oficial, Milei arribará a Buenos Aires el viernes a las 8:30, tras una gira que combinará el fortalecimiento del vínculo con la Casa Blanca, el seguimiento de la definición electoral en Brasil y la negociación en curso con el FMI.

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“Se sabe el alineamiento del Presidente con Trump y con los Estados Unidos y, por supuesto, va a haber un apoyo explícito de Milei al Partido Republicano en las elecciones de medio término. Si va a haber una foto política o no se verá”, agregó Ravier.