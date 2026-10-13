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Ceferino Reato presentó a Lionel, el gato que adoptó con su familia, con una tierna postal: “El anterior era Diego”

El periodista y panelista de Gran Hermano y Cortá por Lozano contó la historia de su nueva mascota

El periodista y la exvedette fueron agasajados en el ciclo de Vero Lozano (Video: Instagram)

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Ceferino Reato mostró una foto junto a Lionel, el gato que acaba de sumarse a su familia. El periodista compartió una imagen en la que el animal descansa sobre su hombro mientras él intenta ver una serie desde el sillón.

“El gato que no deja ver la serie”, escribió Reato, con humor, al publicar la postal en sus redes sociales. El panelista de El Debate de Gran Hermano: Generación Dorada aparece recostado mientras Lionel ocupa parte de su cabeza y hombro. La publicación recibió miles de “Me gusta” en Instagram, entre ellos el de Santiago del Moro, el conductor del reality.

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ceferino reato
La tierna postal de Ceferino Reato junto a su gato, Lionel

Días antes, Ceferino había presentado a la nueva mascota de su familia. Según contó, el gato fue adoptado a través de la Asociación Campo Felino, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. “Lionel. Gatito adoptado gracias a la Asociación Campo Felino, de Belgrano. Ya tenía este nombre y me pareció una buenísima señal, premonitoria, digamos, ya que nuestro gato anterior se llamaba Diego. Dos súper cracks”, escribió el periodista.

La elección del nombre le resultó significativa por la coincidencia con su anterior mascota, Diego, en una referencia que remite a Diego Maradona. La llegada de Lionel, a su vez, se produjo pocos días después de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

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Con una trayectoria como periodista y escritor, Ceferino Reato ganó popularidad como panelista de las últimas ediciones del reality show de Telefe. En la actualidad integra el equipo de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Vero Lozano por Telefe. Este martes, sus compañeros le celebraron el cumpleaños junto a Eliana Guercio.

Ceferino Reato
Ceferino Reato contó la historia detrás de Lionel, el gato que adoptó con su familia

En las instancias finales de Gran Hermano: Generación Dorada, Reato cuestionó la edición, cuya final consagró a Solange Abraham. “Esta temporada fue cansadora, muy larga y también muy irregular”, afirmó al evaluar el ciclo.

El analista sostuvo que prefiere el formato tradicional del programa, con participantes anónimos y reglas definidas. También expresó reparos sobre los reingresos a la casa: “Prefiero que la expulsada no pueda volver”. Al referirse a la experiencia de esta edición, el periodista señaló que la presencia de figuras con exposición previa modificó la dinámica del reality. A su entender, el programa funciona de otro modo cuando quienes ingresan a la casa ya tienen una carrera pública y compromisos por fuera del ciclo.

“Es difícil producir una casa de famosos. Los famosos tienen inquietudes”, expresó Reato. Su planteo apuntó a las dificultades que, según consideró, puede generar un elenco integrado por personalidades conocidas, en comparación con las ediciones que reúnen a desconocidos.

Ceferino Reato fulminó a Gran Hermano y hundió a Sol Abraham

Para el panelista, el atractivo del formato reside en el recorrido de personas sin notoriedad que ingresan a la competencia y se adaptan a reglas estrictas de convivencia. “Yo prefiero el formato más tradicional”, afirmó, antes de definir su postura: “Seres anónimos con reglas bien claras”.

Reato también se refirió a las instancias que permiten el regreso de concursantes que habían dejado la casa. En ese punto, sostuvo que una expulsión debería marcar el cierre definitivo de la participación de un jugador, sin modificaciones posteriores que alteren el desarrollo de la competencia, en clara alusión a la ganadora, quien fue expulsada del programa para después reingresar con un ticket dorado.

“Me parece más atractivo a mí personalmente”, aclaró al explicar que se trataba de una opinión sobre las reglas del juego. Sus observaciones se conocieron después de la definición entre Solange Abraham y Yipio Pintos, las dos finalistas de la edición.

Más allá de sus críticas al desarrollo de la temporada, el analista felicitó a ambas participantes y destacó que representaban perfiles distintos. Sobre la ganadora, que había asumido un rol confrontativo durante el certamen, afirmó: “Era muy difícil para una villana ganar Gran Hermano; esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho”.

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