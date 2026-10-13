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Mario Massaccesi aclaró sus dichos acerca de Jorge Rafael Videla: “Ni se me cruza por la cabeza hacer un trabajo para lavarle la cara”

El conductor contó que estaba preparando un documental acerca del “lado íntimo” del dictador y generó una fuerte reacción en redes

El conductor estuvo en el programa de Mario Pergolini y contó el lado que se mostrara del dictador (Video: Otro día Perdido-El Trece)
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Mario Massaccesi sorprendió al revelar en el programa Otro día perdido (El Trece) que está produciendo un documental sobre Jorge Rafael Videla en el que explora una faceta íntima y poco conocida del dictador, y aclarar que eso no lo convierte “en un bueno como presidente”. Sus palabras desataron una ola de reacciones que lo llevaron, al día siguiente, a publicar un video en sus redes sociales para ampliar sus dichos.

El episodio ocurrió el lunes por la noche, en el marco de una conversación con el conductor Mario Pergolini, quien le preguntó si creía que grandes dictadores y asesinos podían tener algún componente humano. “Yo creo que sí”, respondió Massaccesi, y acto seguido explicó el trabajo que tiene en proceso. “Ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él íntimo, a partir de información y testimonios y cosas que tenemos, que después las vamos a publicar. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en un bueno como presidente, aclaro esto”, afirmó el periodista en el aire del programa.

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Massaccesi amplió su reflexión con un argumento de alcance más general: “El mundo está como está, no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente”. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión, dado el contexto histórico de la última dictadura militar que comenzó en 1976 bajo el mando de Videla y todo lo que sucedió durante los años que estuvieron en el poder.

El conductor aseguró que "hay un costado íntimo de Videla que no se conoce" y tuvo que aclarar sus dichos (Video: Instagram)

Al día siguiente, debido a la gran repercusión que tuvieron sus palabras en redes sociales, el periodista recurrió a su perfil de Instagram para dar precisiones y pedir disculpas si sus palabras habían dado lugar a confusiones. “Si en algún punto no he sido claro, se prestó a confusión, pido disculpas”, comenzó. Luego fue categórico: “Jorge Rafael Videla es un asesino, es un genocida, es un dictador. Lo ha ratificado la justicia en un juicio ejemplar en los años ochenta. No debería haber sido indultado y bien preso estuvo después”, sostuvo.

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El conductor de Cuestión de Peso (El Trece) también ratificó su postura sobre los derechos humanos: “Sigo creyendo en la aparición con vida de las personas desaparecidas, en el juicio y castigo a los culpables, en la recuperación de los nietos desaparecidos que fueron arrancados de sus familias”. Y fue enfático al descartar cualquier intención reivindicativa detrás del documental: “Ni se me cruza por la cabeza hacer un trabajo para lavarle la cara a Videla ni lavarle la cara a nadie. No haría un trabajo para negar la dimensión y el desastre humanitario de la dictadura militar”.

Con todo, el periodista ratificó la premisa que expuso en el programa: “Creo que todas las personas nacemos en esencia con la posibilidad de ser buenas, que somos almas buenas y que después, por distintas razones, nos podemos convertir en lo peor de lo peor, como en el caso de Videla. Creo que todos tenemos la posibilidad de explorar lo mejor del ser humano, pero por distintas razones hay gente que termina convirtiéndose en verdaderos monstruos”. El periodista cerró el video con un mensaje directo: “Quiero aclarar esto, espero que quede claro, sobre todo mi posición de que yo no defiendo ni pretendo generar en Videla una imagen que además no tengo”.

En el pie de la publicación sumó: “Aqui una aclaración sobre la nota con Mario Pergolini. Ni defensa de Jorge Rafael Videla. Ni lavado de cara”. De esta manera Mario dio por terminado el tema de una vez por todas y dejó en claro lo que quería decir.

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