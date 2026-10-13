El salario promedio en Cuba equivale a nueve dólares al cambio informal, menos de lo que cuesta un cartón de huevos

Una pintura al óleo representa la compraventa informal de divisas entre dos personas mediante la entrega de dólares estadounidenses y pesos cubanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El salario estatal promedio en Cuba alcanzó en agosto los 7,354 pesos cubanos (CUP), pero ese monto se diluye hasta los nueve dólares si se calcula al cambio informal.

La cifra, difundida este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), expone la magnitud de la crisis monetaria que atraviesa la isla.

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La brecha entre ambos tipos de cambio resulta determinante para entender el poder adquisitivo real de los trabajadores cubanos. Al cambio oficial, el salario equivale a 61 dólares.

En el mercado informal, donde circula la mayoría de las transacciones cotidianas, ese valor se reduce a apenas nueve dólares.

El dólar informal superó los 775 pesos y agrava la pérdida de poder adquisitivo

El deterioro no se detiene. Según el monitoreo de elTOQUE, medio independiente que sigue a diario las cotizaciones del mercado paralelo, el dólar cerró el 11 de octubre en 785 CUP, con una brecha de más de 87 pesos respecto al tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba, fijado en 698 CUP.

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El salario promedio cubano apenas alcanza los nueve dólares al cambio informal, mientras la inflación interanual oficial llegó a 25.19% en agosto.

La divergencia entre el peso real de los ingresos y el costo de vida convierte a buena parte de los productos básicos en artículos inalcanzables para los trabajadores estatales.

El avance de la divisa estadounidense no es un hecho aislado. Entre el cierre de 2025 y septiembre de 2026, el dólar pasó de 435 a 750 CUP en el mercado paralelo, un incremento de 72.4%, de acuerdo con un análisis publicado por el Observatorio Cubano-Americano de Derecho de la Universidad de Columbia. El euro registró un salto similar, de 77.6%, en el mismo período.

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El salario mínimo mensual en Cuba cayó a un equivalente de 4,28 dólares en el mercado informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos básicos se volvieron inaccesibles para el salario promedio

El contraste entre ingresos y precios se vuelve más crudo al observar productos concretos. En las tiendas privadas de La Habana, un cartón de 30 huevos cuesta hasta 3,800 pesos, el equivalente a 31.66 dólares al cambio oficial. Una botella de aceite para cocinar llega a los 2,400 pesos, unos 20 dólares.

Ambos productos superan, cada uno por separado, el valor que representa el salario medio mensual al cambio informal. La inflación oficial de agosto trepó 4.92% respecto a julio y los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon un alza interanual de 36.01%, según el mismo análisis de la Universidad de Columbia.

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Las cifras oficiales, además, no recogen el verdadero impacto en el mercado informal, mejor abastecido pero más caro, donde expertos independientes calculan que la inflación podría alcanzar los tres dígitos.

La construcción paga el doble que la educación

El informe de la ONEI desagregó los ingresos por sector de actividad. La construcción encabezó la tabla con un salario medio de 14,743 pesos cubanos, unos 122 dólares al cambio oficial.

En el extremo opuesto se ubicaron la educación, con 5,824 pesos, y el conjunto de servicios comunales y de asociaciones, con 5,795 pesos. Ambos sectores rondan los 48 y 49 dólares respectivamente, menos de la mitad de lo que percibe un trabajador de la construcción.

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Las diferencias también se replicaron a nivel territorial. La provincia de La Habana reportó los ingresos mensuales más altos del país, con un promedio superior a los 6,815 pesos (56.79 dólares). El municipio especial Isla de la Juventud cerró la tabla con 5.802 pesos (48.35 dólares).

A person sleeps wrapped in a sheet on the seafront wall at dawn in Havana on August 13, 2026. Many Cubans sleep in open-air spaces on summer nights in search of relief from high temperatures and frequent power cuts. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

El bloqueo de combustible de Estados Unidos profundiza la crisis energética

El deterioro salarial se produce en paralelo a un recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra el sector energético cubano.

El pasado 7 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó la incautación de 90 cargamentos de biodiésel con destino a la isla, valorados en casi tres millones de dólares, según informó la agencia Reuters.

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Oscar Joaquín López, left, and his housemate Wilfredo Cisneros Duarte collect water from a street pipe in Havana, Cuba, Monday, Sept. 7, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

El operativo, el segundo de ese tipo en una semana, incluyó la confiscación de más de 600 mil litros (aproximadamente 158,500 galones) de combustible que tenían como destinatario a Enetec, la petrolera estatal cubana sancionada por Washington a comienzos de año.

Naciones Unidas calificó el bloqueo de combustible impulsado por la administración Trump como ilegal, mientras el Gobierno cubano lo describió como una forma de guerra económica.

Las restricciones sobre el combustible se tradujeron en apagones de hasta 24 horas en algunas jornadas de octubre, según reportó el portal CiberCuba a partir de datos del sistema eléctrico nacional.

El 10 de octubre, la demanda eléctrica superó en 1,650 megavatios a la disponibilidad real durante el horario pico nocturno.

Cuba enfrenta la peor contracción económica de la región en 2026

El panorama macroeconómico no ofrece respiro. El país acumula entre 2020 y 2025 una contracción superior al 15% de su economía, según cifras citadas por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta para este 2026 una caída del 10.3% en el Producto Interior Bruto cubano, la peor de la región.

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Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

Frente a ese escenario, el régimen aprobó en junio un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, calificado como uno de los procesos de cambio más profundos de las últimas décadas.

Tres meses después, las autoridades reportaron que 158 de esas medidas, el 89%, ya estaban en marcha.

Mientras tanto, los apagones conviven con la paralización casi total del transporte público y hospitales que apenas ofrecen servicios mínimos, en un contexto donde los precios de alimentos y medicamentos continúan en ascenso.