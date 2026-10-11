Los beneficios que puede aportar una pausa de 30 días sin alcohol

Una pausa de 30 días sin alcohol permite identificar el papel que esta bebida ocupa en las rutinas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una copa al final del día, una cerveza en una cena o una bebida que se repite casi sin advertirlo pueden formar parte de una rutina. Dejar el alcohol durante 30 días puede ayudar a observar qué lugar ocupa ese hábito en la vida cotidiana y si cambia el descanso, la energía o la relación con las bebidas.

Para quien toma de manera ocasional, esa pausa puede ayudar a reconocer en qué momentos aparece la costumbre de beber. Para quien lo hace todos los días o en cantidades elevadas, el panorama es distinto: suspender de forma abrupta puede desencadenar síntomas de abstinencia y requerir atención médica.

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Para explicar esa diferencia, Verywell Health consultó a Anne M. Larson, profesora clínica de Medicina de la Universidad de Washington, a Tavis Glassman, profesor de Salud Pública de la Universidad de Toledo, y a Debi Petitpain, dietista registrada de Charleston.

El 56 por ciento de las personas que completó el mes sin alcohol reportó un mejor descanso durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus observaciones ayudan a ordenar la cuestión central: qué puede mostrar una pausa de 30 días sobre los hábitos de bebida, qué beneficios registraron las campañas estudiadas y cuándo la decisión necesita acompañamiento profesional.

Una revisión publicada en Harm Reduction Journal vinculó las iniciativas de un mes sin alcohol con resultados favorables a corto y mediano plazo, aunque también señaló límites claros para interpretar sus efectos.

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La revisión registró beneficios, pero no resultados universales

El trabajo, elaborado por Julia de Ternay y otros investigadores, examinó seis estudios y siete informes anuales de campañas nacionales de un mes sin alcohol, entre ellas Dry January, una iniciativa que propone no beber durante enero.

Los participantes de las iniciativas redujeron sus episodios de embriaguez y la puntuación de consumo riesgoso a los seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores evaluaron quiénes participaban, qué proporción completaba el mes sin beber y qué cambios comunicaban al finalizarlo y en los meses siguientes.

Entre quienes se habían registrado en Dry January y completaron el mes, el 56% informó que dormía mejor, el 52% señaló más energía, el 50% percibió un mejor estado de salud y el 38% indicó haber perdido peso.

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La revisión también identificó una reducción posterior en la frecuencia de consumo, la cantidad de bebidas por ocasión y los episodios de embriaguez entre las personas que mantuvieron la abstinencia.

Estos resultados no garantizan que dejar el alcohol durante 30 días produzca los mismos efectos físicos en cada caso.

El 56 por ciento de los participantes de Dry January reportó una mejoría en el sueño y el 52 por ciento indicó más energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores aclararon que los estudios revisados eran observacionales y reunían poblaciones y campañas distintas. Es decir, describieron asociaciones, pero no permitieron establecer que el mes sin alcohol hubiera sido la única causa de los cambios registrados.

La pausa permite observar los hábitos de bebida

La disminución posterior de la ingesta es uno de los hallazgos que permite evaluar el alcance de estas campañas más allá de los 30 días.

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La revisión informó que, a los seis meses, quienes habían completado la abstinencia mostraban descensos en la puntuación de AUDIT-C, un cuestionario que identifica patrones de consumo riesgoso. También bebían menos días y tenían menos episodios de embriaguez.

Los autores de la investigación aclararon que los estudios observacionales establecen asociaciones, pero no relaciones de causa directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glassman sostuvo que muchas personas beben de manera habitual sin detenerse a identificar por qué ni en qué momentos lo hacen.

Registrar esas situaciones durante una pausa puede aportar información sobre el vínculo entre las bebidas, las rutinas y determinados contextos. Los estudios revisados no permiten afirmar que un mes sin alcohol revierta enfermedades asociadas a la bebida ni que reemplace una evaluación clínica.

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Sí señalan que estas campañas se han utilizado para reducir la ingesta y que, entre los grupos analizados, parte de las personas informó cambios que continuaron después de los 30 días.

La pausa de un mes frena la irritación en el sistema digestivo y la exposición continua de las células del hígado al alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo elevado exige priorizar la atención médica

La principal advertencia sanitaria corresponde a quienes beben todos los días o en cantidades elevadas. Larson explicó que esas personas pueden experimentar síntomas de abstinencia desde las ocho horas posteriores a la última bebida.

Entre ellos mencionó ansiedad, irritabilidad, inquietud, sudoración y piel húmeda o fría. Larson señaló que los síntomas pueden intensificarse durante las primeras 72 horas y que los cuadros graves pueden poner en riesgo la vida.

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Por ese motivo, la decisión de hacer una pausa no debe trasladarse de forma automática a quienes tienen antecedentes de consumo intenso o síntomas previos de abstinencia.

En esos casos, la prioridad deja de ser comprobar posibles cambios en el sueño o la energía. Debe ser una evaluación profesional del riesgo. En las personas con dependencia, suspender la bebida puede provocar una respuesta del organismo que requiere seguimiento clínico.

Las personas con antecedentes de consumo intenso o dependencia requieren evaluación clínica profesional antes de interrumpir la ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Petitpain explicó que el alcohol puede irritar el revestimiento del sistema digestivo. Larson observó que una pausa evita que las células del hígado sigan expuestas al alcohol.

Estas afirmaciones no permiten fijar un plazo único de recuperación ni sostener que un mes sin beber revierta daños ya existentes.

En los estudios revisados, quienes completaron el mes sin alcohol informaron menos días de consumo y menos episodios de embriaguez a los seis meses. La revisión no evaluó esa pausa como sustituto de la atención médica ante un consumo elevado.

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