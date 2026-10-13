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Fernando Alonso deslumbró en Mónaco al pasearse con su Mercedes-Benz de USD 13 millones: los detalles exclusivos

El bicampeón mundial de Fórmula 1 fue grabado en las calles del Principado. Se trata de una cupé hecha para correr y con una producción limitada para ejemplares de calle

Fernando Alonso con su Mercedes CLK GTR en las calles de Montecarlo

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Fernando Alonso volvió a ser registrado al volante de un Mercedes-Benz CLK GTR, uno de los automóviles más exclusivos jamás fabricados, mientras circulaba por las calles de Mónaco. Las imágenes muestran al piloto en pleno recorrido por Montecarlo, en una escena que generó la reacción inmediata de varios transeúntes que lo reconocieron y comenzaron a grabarlo con sus teléfonos móviles.

El episodio tuvo lugar en plena vía pública, donde Alonso avanzó con normalidad al mando del vehículo mientras algunos peatones se giraban sorprendidos y otros sacaban sus celulares para registrar la escena. Para los entusiastas de los autos, la aparición del CLK GTR representó una sorpresa adicional, dada la escasa circulación de este modelo incluso en un entorno habituado a los súper deportivos como el Principado.

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El Mercedes CLK GTR corresponde a una producción extremadamente limitada, desarrollada a finales de la década de 1990 como versión homologada para uso en calle del vehículo de competición que la marca alemana diseñó para el campeonato FIA GT, categoría que por entonces disputaba las 24 Horas de Le Mans. De hecho, están las icónicas imágenes de uno de los autos levantando vuelo en la recta de Mulsanne en la edición 1999.

El accidente del Mercedes CLK GTR en las 24 Horas de Le Mans de 1999

Para cumplir con los requisitos de homologación de la época, Mercedes-Benz fabricó un número muy reducido de unidades destinadas a circular por la vía pública, lo cual explica la escasez actual del modelo incluso dentro del segmento de los autos de alta gama.

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Su valor varía según la unidad y su estado de conservación, aunque distintas estimaciones ubican su precio por encima de los 9.000.000 de euros, con cifras que pueden superar los 13.000.000 de euros en los ejemplares mejor preservados. Solo existen 20 cupés de calle de este modelo en todo el mundo, una cifra que refuerza su condición de pieza de colección dentro de la industria automotriz.

El diseño del CLK GTR conserva una herencia directa de la competición, visible tanto en su carrocería como en su mecánica. Bajo el capó incorpora un motor V12, uno de los componentes que contribuye a explicar tanto su exclusividad técnica como su elevada cotización en el mercado de autos de colección.

Fernando Alonso con su Mercedes CLK GTR en las calles de Montecarlo

Mónaco mantiene un vínculo estrecho con el mundo del motor. El Principado acoge cada año el Gran Premio de F1, una de las citas más reconocidas del calendario, y resulta habitual observar vehículos de alta gama circulando por sus calles. Aun así, la presencia del CLK GTR conducido por Alonso no pasó desapercibida entre quienes se encontraban en la zona en el momento de la grabación.

El video difundido no aporta precisiones adicionales sobre el recorrido realizado por el piloto asturiano ni sobre el motivo del desplazamiento. En las imágenes se advierte la sorpresa de los transeúntes que lo identificaron y documentaron el momento con sus dispositivos móviles, una grabación que luego circuló de manera amplia entre los seguidores del automovilismo en redes sociales.

Son días de descanso para el piloto español de 45 años, bicampeón mundial de F1 en 2005/2006. En 10 días el actual piloto de Aston Martin volverá a la acción con el Gran Premio de los Estados Unidos que se correrá en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

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