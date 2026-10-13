Ciencia

Argentina alcanzó un récord de estudios clínicos aprobados en 2026

La ANMAT autorizó 291 investigaciones de farmacología clínica entre enero y septiembre, un 36 % más que en el mismo período del año pasado, según pudo saber Infobae

Una persona con bata de laboratorio observa tres pantallas que muestran gráficos de red, estadísticas de salud y las letras AI.
Argentina registró en nueve meses más aprobaciones de estudios clínicos que durante todo 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Argentina alcanzó un récord en la aprobación de estudios de farmacología clínica: entre enero y septiembre de 2026, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó 291 estudios clínicos, una cifra que ya supera los 290 aprobados durante todo 2025, según pudo saber Infobae de fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.

Los estudios clínicos son investigaciones que permiten evaluar la seguridad, la eficacia y la dosis de medicamentos y otros tratamientos antes de su uso más extendido.

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También aportan información para comparar nuevas tecnologías sanitarias con las alternativas disponibles.

Las 291 aprobaciones se apoyan en una red de más de 700 centros de salud

Fachada de edificio con el cartel ANMAT, una puerta giratoria dorada, dos puertas laterales doradas, el número 863 en la pared y afiches.
La ANMAT aprobó 291 estudios de farmacología clínica entre enero y septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la actividad se sostiene en una infraestructura federal de más de 700 centros de salud habilitados para participar de investigaciones clínicas en distintas regiones de Argentina. Esa red reúne a equipos médicos, investigadores e instituciones que intervienen en las diferentes etapas de los ensayos.

La expansión de estos estudios puede sumar empleo especializado, inversiones y formación para profesionales de la salud. A la vez, amplía la capacidad local para evaluar tratamientos en desarrollo bajo los requisitos técnicos y éticos que rigen este tipo de investigaciones.

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La ANMAT actualiza sus reglas para incorporar nuevas tecnologías sanitarias

La ANMAT trabaja en la actualización de sus herramientas regulatorias y mantiene intercambios con laboratorios y agencias de referencia. El objetivo es acercar criterios a los estándares internacionales y dar respuesta a la llegada de nuevas tecnologías sin modificar las exigencias de calidad, seguridad y eficacia.

El organismo cuenta con una normativa específica para terapias avanzadas y participa en el Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH). Además, revisa las normas para el registro y la etapa posterior al registro de medicamentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El crecimiento de la investigación clínica en Argentina se apoya en una red federal de más de 700 centros de salud que conforman una infraestructura estratégica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mecanismos en análisis figura el reliance, que permite considerar, bajo parámetros técnicos definidos, evaluaciones efectuadas por otras autoridades regulatorias. El esquema apunta a evitar duplicaciones de análisis y a acortar procesos, sin reemplazar los controles requeridos para la autorización de productos en el mercado local, según anticiparon a Infobae.

El fortalecimiento de la evaluación regulatoria se acompaña de tareas de fiscalización. En lo que va de 2026, la ANMAT ejecutó 202 medidas sancionatorias contra establecimientos que no cumplían los requisitos y difundió 183 alertas sanitarias sobre productos bajo su regulación.

Durante la campaña 2025-2026, además, liberó 430 lotes de vacunas e inmunobiológicos destinados a los mercados interno e internacional. El volumen representó un alza de 4,4 % frente a la campaña previa y el tiempo medio de respuesta para las solicitudes de liberación se redujo a 24 horas hábiles.

Los ensayos clínicos permiten comprobar la seguridad y eficacia de medicamentos y vacunas

Un hombre con bata blanca, mascarilla y gorro examina una muestra en un microscopio junto a monitores de laboratorio.
El desarrollo de modelos descentralizados y herramientas digitales busca ampliar el acceso de pacientes fuera de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo, en el marco del Día Mundial de la Investigación Clínica, Infobae repasó cómo se desarrollan los estudios clínicos en Argentina. Estas investigaciones aportan los datos necesarios para evaluar medicamentos, vacunas y otras intervenciones antes de su autorización y de su incorporación a la práctica asistencial.

Los protocolos establecen criterios científicos, éticos y regulatorios para proteger a los participantes y medir los resultados de cada tratamiento. En ese proceso intervienen voluntarios, equipos de salud, centros médicos, comités de ética y organismos reguladores.

La publicación también describió el avance de modelos descentralizados y herramientas digitales, que pueden facilitar la participación de personas que viven lejos de los centros especializados. A la vez, señaló el desafío de ampliar la presencia de estos estudios fuera de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Ese marco permite dimensionar el nuevo dato del Ministerio de Salud, que constituye la referencia principal para las aprobaciones informadas en esta nota.

El avance informado por el Ministerio de Salud se inscribe en un contexto de mayor actividad del sector. En noviembre de 2025, Buenos Aires fue anfitriona del Simposio Internacional de la Sociedad de Centros de Investigación Clínica (SCRS), realizado por primera vez en América Latina.

La organización reúne a más de 10.000 centros de investigación de más de 60 países. El encuentro convocó a representantes de centros, empresas y organismos vinculados con los ensayos clínicos. En ese marco, Infobae informó sobre el papel de la investigación clínica en Argentina, con foco en la infraestructura sanitaria, la formación de profesionales y la adecuación de los protocolos locales a estándares internacionales.

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