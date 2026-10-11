Trabajar en oficinas sin ventanas puede reducir el descanso nocturno en casi tres cuartos de hora

Un estudio piloto de 2014 observó peor calidad de sueño en trabajadores de oficina sin acceso a luz natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desempeñar la jornada laboral en espacios cerrados que carecen de ventanas altera la sincronización del reloj biológico e incrementa el cansancio acumulado al restar un promedio de 46 minutos de descanso nocturno a los trabajadores. La falta de exposición directa a la radiación solar durante el turno diurno reduce los niveles de iluminación fotópica que el cerebro requiere para ordenar los períodos de vigilia y el sueño, afectando la productividad laboral y la salud metabólica general.

El impacto de la iluminación diurna en el descanso según los estudios clínicos

Un estudio representativo desarrollado por la Universidad Northwestern en Estados Unidos y publicado en la revista académica Journal of Clinical Sleep Medicine comparó los patrones de descanso de 49 empleados de oficina. La muestra incluyó a 27 profesionales que trabajaban en entornos privados de ventanas y a 22 empleados expuestos de forma constante a la luz natural del exterior. Los resultados arrojaron que las personas ubicadas cerca de ventanales recibieron un 173% más de luz blanca durante su turno diurno.

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Los empleados con acceso a ventanas durmieron un promedio de 46 minutos adicionales por noche según una submuestra del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición objetiva mediante actígrafos reveló que los trabajadores expuestos a la luz del sol durmieron 46 minutos más por noche en comparación con sus compañeros en áreas ciegas.

Asimismo, el grupo expuesto a la claridad diurna registró puntajes superiores en las escalas estandarizadas de calidad de vida, vitalidad física y eficiencia del descanso, reportando una cantidad sensiblemente menor de interrupciones del sueño a lo largo de la semana.

La regulación biológica del ritmo circadiano y la hormona del sueño

El mecanismo fisiológico que explica estas diferencias radica en el ritmo circadiano, el reloj interno que regula los procesos hormonales, la temperatura corporal y el estado de alerta en ciclos de 24 horas. Según detalla una revisión de investigaciones difundida en la revista Public Health Reviews, los fotorreceptores de la retina detectan la presencia de luz brillante al inicio del día y envían señales directas al núcleo supraquiasmático del cerebro.

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Esta estimulación luminosa inhibe de forma inmediata la secreción de melatonina, la hormona que propicia la somnolencia, e incrementa la producción de cortisol para preparar al organismo ante las exigencias de la jornada.

Cuando una persona permanece durante ocho horas bajo focos de baja intensidad o luz cálida artificial, el reloj biológico pierde la referencia del mediodía solar, propiciando un estado de penumbra permanente que altera la liberación posterior de melatonina durante la noche.

La evaluación científica de los entornos con luz artificial

La discusión sobre las condiciones de iluminación en las grandes metrópolis sumó evidencia a través de un ensayo clínico realizado en Suecia y publicado en la revista LEUKOS, de la Illuminating Engineering Society (IES). La investigación comparó las respuestas fisiológicas y psicológicas de trabajadores ubicados en salas cerradas iluminadas de manera exclusiva con sistemas LED frente a espacios enriquecidos con luz natural mediante tragaluces y ventanales.

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Un informe de Public Health Reviews recomienda la exposición a luz intensa durante el día y la oscuridad previa al descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la luz artificial ajustada a altas intensidades logró sostener los niveles de atención requeridos para las tareas operativas, los participantes expuestos a la luz solar reportaron un estado de ánimo superior y una percepción de confort térmico significativamente más elevada.

El informe concluyó que la luz natural genera estímulos dinámicos en la visión que la tecnología eléctrica no consigue reproducir de manera idéntica, sugiriendo que la arquitectura corporativa debe priorizar la entrada de claridad exterior.

Recomendaciones médicas para mitigar la falta de ventanas

Frente a esta problemática laboral, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), dependiente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, aclara que la ausencia de ventanas no constituye un diagnóstico clínico por sí misma, pero sí actúa como un factor de riesgo para el insomnio. Para contrarrestar la falta de luz en cubículos interiores, los especialistas recomiendan a las empresas y a los trabajadores aplicar ajustes de conducta prácticos.

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Entre las medidas sugeridas destaca la realización de pausas cortas al aire libre durante las primeras horas de la mañana, asegurando al menos entre 15 y 20 minutos de exposición solar sin gafas oscuras antes de iniciar las tareas de oficina.

Asimismo, se aconseja ubicar los puestos de trabajo a una distancia máxima de seis metros respecto de la ventana más cercana y emplear fuentes de luz blanca fría de 10.000 lux durante el tramo matutino para enviar señales claras de inicio de ciclo al cerebro.

Hábitos nocturnos y la importancia de la arquitectura en la salud

La optimización de la iluminación laboral debe complementarse con una higiene del sueño rigurosa en el hogar para garantizar un reposo reparador. El NHLBI aconseja atenuar las luces domésticas al menos dos horas antes de acostarse, reducir el uso de pantallas electrónicas y mantener el dormitorio en completa oscuridad durante la noche para facilitar la producción natural de melatonina.

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La evidencia médica acumulada posiciona al diseño de interiores y a la planificación urbana como elementos estratégicos para la salud pública en Europa y América. La integración de luz solar en los centros de trabajo no solo representa una mejora en la ergonomía de las oficinas, sino una intervención preventiva para resguardar la salud mental, prevenir la fatiga crónica y mejorar el rendimiento laboral.