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“¿Quién se ha creído?“: las razones detrás del inesperado dardo de un ex presidente del Barcelona a Messi

Joan Gaspart habló sobre el demorado partido despedida del astro argentino en el conjunto culé: “Que vaya con cuidado”

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, apuntó contra el astro argentino
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Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, sorprendió por sus modos al hablar de Lionel Messi y condicionó su presencia en un eventual homenaje al capitán argentino en el club catalán. “Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona”, afirmó el dirigente, quien fichó al astro cuando este tenía trece años, en declaraciones recogidas por el pódcast soloparaculestv.

Gaspart reconoció las cualidades futbolísticas de Messi, a quien calificó como “el mejor del mundo”, pero alegó que su carrera se construyó en parte gracias a la institución catalana. “Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se puede olvidar”, sostuvo. El dirigente insistió en que sus críticas parten de un vínculo de larga data con el futbolista: “Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”.

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“Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que me diga el Barça para despedirse de la afición”, expresó. Según remarcó, esa invitación debería mantenerse al margen de los cambios de gestión en la institución: “Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”.

Joan Gaspart apuntó contra Messi
Joan Gaspart apuntó contra Messi

Gaspart también apuntó contra la posibilidad de que el regreso de Messi al club quede supeditado a la gestión de Joan Laporta, actual presidente de la entidad. “No tiene por qué, Laporta es el presidente, y viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje”, planteó. “Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera, no. Si no fuera, yo no voy a ese día del homenaje”, insistió, en un pasaje en el que un segundo interlocutor del pódcast lo interrumpió para pedirle precisiones: “¿Cómo, cómo, cómo? A ver”, a lo que Gaspart retrucó: “¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”.

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Vale recordar que Messi quedó distanciado de Laporta luego de que lo respaldó en la campaña que lo devolvió a la presidencia. Luego el dirigente declinó la renovación del contrato cuando estaba acordada y el futbolista había viajado a España para firmarla. En ese entonces, Laporta alegó conflictos con el Fair Play financiero.

No es la primera vez que Gaspart se refiere públicamente a Messi en los últimos meses. En julio de 2026, en una entrevista con el programa argentino Modo Fontevecchia, el dirigente había definido al rosarino como “el hombre más feliz del mundo” tras la obtención del Mundial con la selección argentina, y remarcó entonces que lo aprecia “desde que tenía trece años”. También en agosto, tras la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista, Gaspart había destacado el rol del progenitor en la carrera de Leo y había reiterado que, para él, se trata de “el mejor de la historia”, por encima incluso de Alfredo Di Stéfano y Pelé, a quienes vio jugar en persona.

El futbolista argentino Leo Messi (REUTERS/Albert Gea)
El futbolista argentino Leo Messi recibió un dardo de Gaspart (REUTERS/Albert Gea)

El dirigente cerró su intervención en el pódcast con una anécdota familiar vinculada a la comparación entre Messi y Lamine Yamal, joven figura actual del plantel culé. Según relató, le preguntó a sus cuatro bisnietos qué camiseta del Barça preferían entre ambos jugadores, y estos eligieron la del futbolista español sin reconocer de inmediato el nombre del astro argentino. “Abuelo, ¿quién es el otro que dices?”, le habrían consultado, antes de que Gaspart respondiera: “Leo Messi. Era un gran jugador, el mejor que he visto en esta vida”.

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