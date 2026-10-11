Ciencia

Los microplásticos de polietileno pueden favorecer el daño hepático y empeorar el hígado graso, según un estudio

Una investigación de Texas A&M observó alteraciones en mecanismos de defensa y reparación celular, con efectos más marcados al combinar la exposición con una dieta rica en grasas, fructosa y colesterol

Un vaso de precipitados con partículas brillantes en agua junto a un modelo anatómico de hígado sobre una mesa de laboratorio.
Una investigación del Colegio de Medicina Veterinaria de Texas A&M expuso organismos de laboratorio a este material y detectó marcadores elevados de hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Investigadores de la Universidad Texas A&M descubrieron que el polietileno, uno de los plásticos más producidos del mundo, daña el hígado incluso sin que intervenga una alimentación deficiente. Cuando se combina con dietas ricas en grasas, fructosa y colesterol, el deterioro se agrava de forma notable.

Este plástico está en todas partes: envuelve alimentos, recubre vasos de cartón e integra recipientes de almacenamiento; representa cerca de un tercio de la producción mundial. Durante décadas, la ciencia lo consideró un material biológicamente inerte, es decir, poco propenso a interactuar con los tejidos vivos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un nuevo estudio del Colegio de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas (VMBS) de Texas A&M, publicado en octubre de 2026 y difundido por Science Daily, cuestiona esa teoría y señala a este compuesto como un factor que puede desencadenar o agravar la enfermedad del hígado graso.

Esta enfermedad se produce cuando el tejido hepático acumula grasa en exceso dentro de sus células. Según la Fundación Americana del Hígado, afecta al 25% de la población mundial, lo que la convierte en uno de los problemas de salud global de mayor alcance.

El polietileno daña el hígado incluso sin una mala alimentación

Infografía sobre microplásticos y daño hepático con ilustraciones de un hígado, estructuras químicas, diagramas moleculares y un matraz.
Una investigación de la Universidad Texas A&M en Estados Unidos explica el impacto de los microplásticos de polietileno en el desarrollo de la enfermedad del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por el doctor Adi Joshi, profesor asociado en el Departamento de Fisiología y Farmacología Veterinaria del VMBS, expuso organismos de laboratorio al polietileno en forma de microplásticos y midió los marcadores biológicos asociados al hígado graso.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que la presencia del material elevó esos indicadores incluso cuando los sujetos seguían una dieta normal. Al incorporar una alimentación cargada de grasas, fructosa y colesterol, los signos de deterioro se intensificaron.

“Ningún estudio había analizado el efecto del polietileno sobre la salud del hígado, y es el plástico más producido del mundo. Lo que sabemos ahora es que estos microplásticos, en especial el polietileno, afectan los mecanismos naturales de defensa y reparación del hígado”, señaló Joshi en declaraciones al VMBS.

Quienes siguen una dieta de estilo occidental, con hamburguesas y bebidas azucaradas, podrían tener mayor probabilidad de progresar hacia esa condición si también están expuestos al compuesto, según advirtió el investigador. El hallazgo cobra relevancia dado que el polietileno se encontraba entre los plásticos menos estudiados en relación con la salud hepática.

Una tecnología de precisión localizó dónde ocurre el daño dentro del hígado

El polietileno mostró efectos en un plástico considerado inerte
La investigación detectó que este plástico activó de forma anormal la proteína PPAR-alfa, que regula las grasas en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar con exactitud qué zonas del tejido hepático resultaron afectadas y por qué mecanismos, el grupo se asoció con científicos de la Universidad de Oklahoma y empleó una técnica denominada transcriptómica espacial. Esta tecnología permite analizar la actividad de los genes en las células conservando la información sobre su ubicación exacta dentro del tejido, algo que los métodos convencionales no logran.

Con ese enfoque, los investigadores trazaron un mapa de las áreas dañadas por el polietileno e identificaron dos elementos moleculares clave. El primero es PPAR-alfa, una proteína que regula el metabolismo de las grasas en el hígado: el plástico la activó de forma anormal. El segundo es ANXA2, un gen vinculado a la reparación de tejidos que también apareció comprometido durante la exposición.

Estos dos hallazgos ofrecen una imagen más precisa de cómo el polietileno interfiere con el funcionamiento normal del órgano. Joshi indicó que comprender estas rutas biológicas podría, en el futuro, orientar el desarrollo de tratamientos que reduzcan las lesiones asociadas a los microplásticos.

El equipo planea investigar si el plástico puede causar lesiones más graves y permanentes

Un médico con bata blanca señala un dibujo anatómico de un hígado en un monitor frente a un paciente en una consulta.
Un estudio preclínico asocia el polietileno con daño hepático agravado por dieta occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio abre interrogantes que los propios investigadores planean responder en trabajos posteriores. Una de las prioridades es determinar si la exposición prolongada al polietileno puede derivar en formas más avanzadas de enfermedad hepática, como la fibrosis. Esta condición ocurre cuando el perjuicio sostenido genera acumulación de tejido cicatricial, lo que deteriora la capacidad del órgano para funcionar con normalidad.

El equipo también prevé examinar otros microprocesos moleculares implicados en la respuesta del hígado al plástico, con foco particular en la ruta del PPAR-alfa como posible blanco terapéutico. “Definitivamente necesitamos estudiar otras clases de microplásticos”, advirtió Joshi.

“Este es el estudio pionero que demuestra que el polietileno puede contribuir al hígado graso, y el uso de la transcriptómica espacial determinó exactamente dónde ocurrió el daño dentro del órgano”, destacó el investigador. Los autores reconocen que aún falta establecer cómo estas observaciones de laboratorio se traducen en la exposición cotidiana de las personas.

Temas Relacionados

MicroplásticosPlásticoHígado grasoHígadoFibrosisPolietilenoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos hallaron un sistema de limpieza oculto en el ojo que desafía un siglo de ciencia

Investigadores de Canadá identificaron una vía de drenaje linfático desconocida en la parte posterior del globo ocular que podría abrir nuevas puertas al tratamiento del glaucoma y la degeneración macular

Científicos hallaron un sistema de limpieza oculto en el ojo que desafía un siglo de ciencia

Señales silenciosas que pueden acompañar un cuadro depresivo

La irritabilidad, el agotamiento y la falta de disfrute merecen atención cuando se sostienen y afectan el descanso, las relaciones, el trabajo o el cuidado personal

Señales silenciosas que pueden acompañar un cuadro depresivo

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

León XIV informó a los fieles que será operado de un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. Infobae consultó a especialistas para explicar sus posibles causas, los criterios de evaluación y el pronóstico general de una intervención preventiva

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

Los perros envejecidos podrían ser la clave para entender el Alzheimer humano, según un estudio

Una investigación halló que los canes con deterioro cognitivo reproducen en su cerebro los mismos cambios que caracterizan la enfermedad en las personas

Los perros envejecidos podrían ser la clave para entender el Alzheimer humano, según un estudio

Qué efectos tiene contener la respiración durante el ejercicio

Una revisión científica analiza el potencial de la apnea como herramienta de entrenamiento y los límites de su aplicación en atletas

Qué efectos tiene contener la respiración durante el ejercicio

DEPORTES

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan en el clásico por la fecha 12 del Clausura: la agenda completa del domingo

Las perlitas del triunfo del Manchester City ante el Liverpool: del chispazo entre Enzo Fernández y Mac Allister al golazo de Cherki

El crudo análisis de Pierre Gasly sobre los problemas de Alpine en el Gran Premio de Singapur

Messi armó la lista de las 10 mayores promesas del fútbol mundial e incluyó a un argentino: “Proyecto de crack”

TELESHOW

El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

Rusherking y Stef Jegier, juntos en una feria de Recoleta: caminata, charla y gestos de cariño

Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

INFOBAE AMÉRICA

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Onda tropical provocará lluvias en Honduras advierten sobre inundaciones y deslizamientos

Las remesas hacia República Dominicana alcanzan US$9,489.8 millones entre enero y septiembre de 2026

Honduras decomisa más de 3,800 licencias durante el Feriado Morazánico

Operativo militar dejó dos delincuentes muertos en Nicaragua en medio del vacío de cifras oficiales sobre violencia