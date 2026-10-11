Por tercer año consecutivo: Milei reedita los “superávits gemelos” de los primeros años del kirchnerismo

La medida anunciada busca aliviar las cargas impositivas sobre las transacciones internacionales y estimular el comercio exterior. (Foto: Shutterstock)

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En los primeros ocho meses del año la Argentina acumuló un superávit financiero de $2,6 billones y tuvo una balanza comercial positiva por USD 18.380 millones, la más elevada para ese período desde 2009, dice un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que destacó que la Argentina se encamina así a tener “superávits gemelos” por tercer año consecutivo.

Se trata de un rasgo de los años iniciales del kirchnerismo cuando, por un lado, el colapso del valor real de las jubilaciones y salarios públicos, principal componente del gasto público nacional, y el default de la deuda, facilitaron la emergencia de saldos fiscales y financieros positivos, y, por el otro, un dólar muy alto deprimió las importaciones e impulsó las exportaciones (favorecidas además por el aumento de los precios internacionales de las materias primas alimenticias) y resultó en fuertes superávits de la balanza comercial y un período de “superávits gemelos”, coincidentes básicamente con el gobierno de Néstor Kirchner.

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Cuando el contexto externo dejó de ser tan favorable para el país, se disipó el “tipo de cambio alto” (dólar caro) y el fuerte aumento de la cantidad de jubilaciones (“moratoria” previsional mediante) y del número e ingresos de empleados públicos generó un déficit fiscal cada vez más abultado, los “superávits gemelos” desaparecieron, aunque el relato kirchnerista quedó fijado en ellos.

Cristina Kirchner y Milei, el 10 de diciembre de 2023, cuando el hoy presidente inició su mandato REUTERS/Matias Baglietto

Emilce Terré y Belén Maldonado, economistas de la BCR, explican en su informe que el resultado fiscal y la balanza comercial son indicadores clave para analizar la evolución macroeconómica y la disponibilidad de divisas de un país. Utilizando como referencia datos de la Oficina Nacional del Presupuesto del Ministerio de Economía y del Indec recopilados por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), las autoras destacan afirman que hay que remontarse al trienio 2006-2008 para encontrar tres años seguidos de un resultado financiero positivo junto con una balanza comercial superavitaria.

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El informe precisa que de enero a agosto el gobierno obtuvo ingresos y egresos fiscales totales por $120,7 billones y $107,4 billones respectivamente, en pesos constantes de agosto, con un saldo favorable de $13,3 billones. El saldo positivo se mantiene (menguado a $2,6 billones) incluso si se resta el pago de intereses de la deuda.

Por otra parte, Argentina acumuló en los primeros ocho meses de este año un superávit comercial por de USD 18.380 millones, siempre en dólares constantes de agosto de 2026, “el saldo más elevado para este período desde 2009 y es el cuarto mejor registro desde el inicio de la serie en 1993”, destaca el informe.

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33 meses al hilo

Más aún, el saldo comercial lleva 33 meses de resultados positivos, algo que no se observaba desde principios de 2013. “El mayor saldo mensual se registró en mayo de 2026 por un valor de U$S 3.450 millones, la mejor marca desde mayo de 2009”, dice otro pasaje.

A agosto, las exportaciones suman USD 67.766 millones, una mejora interanual del 17,5% y un monto 14,5% superior al promedio de los últimos cinco años para este período, con incrementos en todos los sectores, en especial en Combustible y Energía (43,9%), Manufacturas de Origen Industrial (MOI, +20%) y Productos Primarios (+11,7%.

A su vez, las importaciones acumuladas fueron de USD 49.386 millones, una caída del 4,7% respecto de enero-agosto 2025, con variaciones más marcadas en la compra de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (-20,1%), Bienes de Capital (-8,9%) y Vehículos Automotores de Pasajeros (-4,4%), datos que coinciden con los malos datos que se vienen dando en materia de inversión.

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Si bien la Argentina es muy competitiva en la exportación de servicios basados en conocimiento, la balanza de servicios es negativa desde hace más de dos décadas

Las autoras destacan que el superávit comercial de bienes “es esencial, entre otras cosas, para compensar el sistemático déficit de servicios del país”, pues si bien la Argentina es muy competitiva en la exportación de servicios basados en conocimiento, la balanza de servicios es negativa desde hace más de dos décadas. De hecho, citan, según datos del Indec el primer semestre de 2026 acumuló un déficit en el intercambio de servicios de USD 6.141 millones, “lo que pone de relieve la importancia del saldo positivo del comercio de bienes para el balance externo del país”.