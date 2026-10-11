Guatemala

Salió a ver a su abuela y la hallaron muerta entre cafetales: niña reportada como desaparecida en Guatemala

Una niña de 5 años desapareció en Guatemala mientras caminaba hacia la vivienda de un familiar a dos casas de distancia. Tres días después, un aviso anónimo condujo a los socorristas hasta su cuerpo en una finca rural.

La niña desapareció el 7 de octubre en la aldea Rincón Grande tras salir a visitar a su abuela.
Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, fue hallada sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)
Guardar

La búsqueda de una niña de 5 años reportada como desaparecida terminó en tragedia, luego de que su cuerpo fuera localizado sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala.

Según familiares, la menor, identificada como Madelin Adelaida Chacach Balán, salió a visitar a su abuela y después de ello nadie supo de su paradero, por lo que se activó una alerta Alba-Keneth.

PUBLICIDAD

No obstante, fue localizada sin vida el sábado 10 de octubre en una finca cercana a la ruta entre Patzicía y Acatenango, en el departamento de Chimaltenango, tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

El cuerpo fue encontrado entre cafetales y matorrales, a la altura del kilómetro 76 de la carretera, luego de que los Bomberos Municipales Departamentales recibieran una llamada anónima que advertía sobre la presencia de una menor en el sector.

Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, fue hallada sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala.
La niña desapareció el 7 de octubre en la aldea Rincón Grande tras salir a visitar a su abuela. (Alerta Alba-Keneth)

Familiares que llegaron al lugar reconocieron el cuerpo de Madelin, quien había desaparecido en la aldea Rincón Grande, municipio de Zaragoza. La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias en la escena.

PUBLICIDAD

Salió a visitar a su abuela, ubicada a dos casas de distancia

La tarde del miércoles 7 de octubre, Madelin pidió permiso a su madre para visitar a su abuela, quien vivía a dos casas de su vivienda, según el relato de familiares recogido durante los días de búsqueda.

Vecinos dijeron haber visto a la niña con un helado en la mano. La madre afirmó que ningún integrante de la familia le había entregado dinero para comprarlo ni le había dado el alimento, un dato que quedó incorporado entre los elementos conocidos sobre sus últimos momentos antes de desaparecer.

Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, fue hallada sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala.
Los socorristas estimaron que la víctima falleció aproximadamente 48 horas antes de la localización de su cuerpo. (Bomberos Municipales Departamentales)

La alerta Alba-Keneth ubicó su última vez vista en la aldea Rincón Grande. Tras la denuncia, familiares, vecinos, socorristas, policías y miembros del Ejército participaron en recorridos por la comunidad y zonas cercanas, incluidos caminos y áreas próximas a un río.

Las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia del sector durante las primeras jornadas de búsqueda. La familia y los vecinos consideraban que la menor podía haber sido trasladada fuera de la comunidad.

El hallazgo ocurrió a más de 15 kilómetros de la vivienda de la menor

El sitio donde fue localizada Madelin está a más de 15 kilómetros de su casa, según informaron medios locales. Bomberos Municipales Departamentales habían desplegado el viernes una Patrulla Especial de Rescate y una unidad canina, pero no lograron ubicarla en esa jornada.

El portavoz de los socorristas, Edwin Xeper, afirmó a medios locales que el aviso anónimo llevó a los socorristas hasta una hondonada con cafetales, a unos cinco metros de la carretera. Allí confirmaron que la niña no tenía signos vitales.

Según una estimación de socorristas, la menor podría haber muerto unas 48 horas antes del hallazgo. Esa valoración deberá ser determinada mediante las pericias forenses y la investigación del Ministerio Público.

Autoridades de la Municipalidad de Zaragoza manifestaron condolencias a los familiares a través de una esquela publicada en las redes sociales. De igual manera, el colegio al que asistía la menor expresó su profundo dolor por el fallecimiento de la menor.

Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, fue hallada sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala.
El colegio donde estudiaba la menor manifestó sus condolencias a la familia. (Redes Sociales)

Guatemala registró 4.786 alertas Alba-Keneth hasta septiembre de 2026

Las cifras oficiales más recientes disponibles para el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2026 corresponden al cierre de septiembre. La Procuraduría General de la Nación (PGN) registró 4.786 alertas Alba-Keneth activadas en ese lapso.

De ese total, 4.054 alertas fueron desactivadas tras la localización de niñas, niños y adolescentes, mientras que 732 permanecían vigentes al 1 de octubre. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años, según datos de la PGN difundidos por medios guatemaltecos.

Temas Relacionados

GuatemalaNiña desaparecidamuerte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional Civil retira 14 cámaras ilegales en Santa Catarina Pinula por presuntos vínculos criminales

El procedimiento reunió a investigadores criminales y personal municipal, luego de denuncias sobre aparatos colocados irregularmente para observar a residentes y anticipar desplazamientos de las fuerzas de seguridad en distintos sectores del municipio

La Policía Nacional Civil retira 14 cámaras ilegales en Santa Catarina Pinula por presuntos vínculos criminales

Guatemala: Carlos Ortiz asume la Superintendencia de Competencia y prepara la aplicación de la ley desde diciembre

El funcionario, designado para el período 2025-2031, fue juramentado el 9 de octubre tras varios meses de vacancia y deberá dejar operativa a la entidad antes del día 9 del último mes del año

Guatemala: Carlos Ortiz asume la Superintendencia de Competencia y prepara la aplicación de la ley desde diciembre

El servicio meteorológico en Guatemala analiza toda la cuenca del río Pinula para anticipar nuevas inundaciones tras la emergencia en San Miguel Petapa

El organismo utiliza modelos hídricos para identificar el desplazamiento de las lluvias desde zonas altas y localizar áreas vulnerables, luego de que la socavación destruyera inmuebles en Villa Hermosa I

El servicio meteorológico en Guatemala analiza toda la cuenca del río Pinula para anticipar nuevas inundaciones tras la emergencia en San Miguel Petapa

El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

Las lluvias intensas del 3 de octubre afectaron a 2.763 personas en San Miguel Petapa, donde las evaluaciones registraron además 499 inmuebles expuestos a nuevas crecidas en los sectores II y IV de la colonia

El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela, instituto

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela

TECNO

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y en 4k desde el televisor: la única app segura que debes descargar

ENTRETENIMIENTO

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

“Es difícil y triste, ojalá pudiera tener 23 años y vivir con normalidad”: Olivia Rodrigo reveló cómo afecta la fama a su privacidad

Amanda Seyfried revela qué puede destruir la química con Meryl Streep en una película

MUNDO

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Las colonias de charranes de Inglaterra muestran señales de recuperación tras años de gripe aviar e inundaciones