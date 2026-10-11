Salió a ver a su abuela y la hallaron muerta entre cafetales: niña reportada como desaparecida en Guatemala

Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, fue hallada sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

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La búsqueda de una niña de 5 años reportada como desaparecida terminó en tragedia, luego de que su cuerpo fuera localizado sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala.

Según familiares, la menor, identificada como Madelin Adelaida Chacach Balán, salió a visitar a su abuela y después de ello nadie supo de su paradero, por lo que se activó una alerta Alba-Keneth.

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No obstante, fue localizada sin vida el sábado 10 de octubre en una finca cercana a la ruta entre Patzicía y Acatenango, en el departamento de Chimaltenango, tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

El cuerpo fue encontrado entre cafetales y matorrales, a la altura del kilómetro 76 de la carretera, luego de que los Bomberos Municipales Departamentales recibieran una llamada anónima que advertía sobre la presencia de una menor en el sector.

La niña desapareció el 7 de octubre en la aldea Rincón Grande tras salir a visitar a su abuela. (Alerta Alba-Keneth)

Familiares que llegaron al lugar reconocieron el cuerpo de Madelin, quien había desaparecido en la aldea Rincón Grande, municipio de Zaragoza. La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias en la escena.

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Salió a visitar a su abuela, ubicada a dos casas de distancia

La tarde del miércoles 7 de octubre, Madelin pidió permiso a su madre para visitar a su abuela, quien vivía a dos casas de su vivienda, según el relato de familiares recogido durante los días de búsqueda.

Vecinos dijeron haber visto a la niña con un helado en la mano. La madre afirmó que ningún integrante de la familia le había entregado dinero para comprarlo ni le había dado el alimento, un dato que quedó incorporado entre los elementos conocidos sobre sus últimos momentos antes de desaparecer.

Los socorristas estimaron que la víctima falleció aproximadamente 48 horas antes de la localización de su cuerpo. (Bomberos Municipales Departamentales)

La alerta Alba-Keneth ubicó su última vez vista en la aldea Rincón Grande. Tras la denuncia, familiares, vecinos, socorristas, policías y miembros del Ejército participaron en recorridos por la comunidad y zonas cercanas, incluidos caminos y áreas próximas a un río.

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Las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia del sector durante las primeras jornadas de búsqueda. La familia y los vecinos consideraban que la menor podía haber sido trasladada fuera de la comunidad.

El hallazgo ocurrió a más de 15 kilómetros de la vivienda de la menor

El sitio donde fue localizada Madelin está a más de 15 kilómetros de su casa, según informaron medios locales. Bomberos Municipales Departamentales habían desplegado el viernes una Patrulla Especial de Rescate y una unidad canina, pero no lograron ubicarla en esa jornada.

El portavoz de los socorristas, Edwin Xeper, afirmó a medios locales que el aviso anónimo llevó a los socorristas hasta una hondonada con cafetales, a unos cinco metros de la carretera. Allí confirmaron que la niña no tenía signos vitales.

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Según una estimación de socorristas, la menor podría haber muerto unas 48 horas antes del hallazgo. Esa valoración deberá ser determinada mediante las pericias forenses y la investigación del Ministerio Público.

Autoridades de la Municipalidad de Zaragoza manifestaron condolencias a los familiares a través de una esquela publicada en las redes sociales. De igual manera, el colegio al que asistía la menor expresó su profundo dolor por el fallecimiento de la menor.

El colegio donde estudiaba la menor manifestó sus condolencias a la familia. (Redes Sociales)

Guatemala registró 4.786 alertas Alba-Keneth hasta septiembre de 2026

Las cifras oficiales más recientes disponibles para el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2026 corresponden al cierre de septiembre. La Procuraduría General de la Nación (PGN) registró 4.786 alertas Alba-Keneth activadas en ese lapso.

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De ese total, 4.054 alertas fueron desactivadas tras la localización de niñas, niños y adolescentes, mientras que 732 permanecían vigentes al 1 de octubre. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años, según datos de la PGN difundidos por medios guatemaltecos.