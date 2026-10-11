Ciencia

Un procedimiento de 15 minutos logró aliviar durante al menos seis meses los síntomas del túnel carpiano

Una técnica mínimamente invasiva guiada por ultrasonido demostró resultados superiores a los corticosteroides en un ensayo con 63 pacientes: redujo la inflamación del nervio mediano entre un 43% y un 45%

Mujer vestida con uniforme médico azul se sostiene la muñeca con la otra mano dentro de un consultorio con camilla de examen.
La técnica redujo la inflamación del nervio mediano entre un 43% y un 45% en 63 pacientes, frente al 15% logrado con inyecciones de corticosteroides (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hormigueo, el entumecimiento y la pérdida de fuerza en la mano pueden convertir tareas simples en una molestia persistente para quienes tienen síndrome del túnel carpiano, una afección que alcanza a entre el 5% y el 10% de la población en algún momento de la vida.

Ahora, un estudio publicado en Radiology, revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA), encontró que la hidrodisección nerviosa guiada por ecografía, un procedimiento de unos 15 minutos, consiguió mantener la mejoría de los síntomas durante al menos seis meses y mostró mejores resultados a mediano plazo que las inyecciones tradicionales de corticosteroides.

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La investigación fue realizada por especialistas del University College of Medical Sciences y del Hospital Guru Teg Bahadur, en Delhi, India, y estuvo codirigida por la doctora Anupama Tandon, profesora del departamento de Radiodiagnóstico e Imagenología de ambas instituciones. Sus resultados son relevantes para quienes padecen la afección y no obtuvieron alivio con los tratamientos habituales.

Qué es la hidrodisección y en qué se diferencia de los tratamientos actuales

Infografía sobre el tratamiento de la muñeca que incluye la ilustración anatómica de una mano, recuadros informativos e íconos explicativos.
La hidrodisección nerviosa guiada por ecografía reduce la compresión del nervio mediano y ofrece una alternativa al uso de corticosteroides en el síndrome del túnel carpiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidrodisección nerviosa consiste en inyectar líquido —en este caso, solución salina— alrededor del nervio mediano, guiada por ecografía en tiempo real. El objetivo es liberar ese nervio de las adherencias que lo comprimen dentro del túnel carpiano y mejorar su movilidad. A diferencia de los corticosteroides, no implica el uso de fármacos antiinflamatorios ni sus efectos secundarios asociados.

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Los tratamientos convencionales más usados —férulas, analgésicos, cambios de hábitos y corticosteroides— suelen proporcionar alivio temporario. Tandon advirtió que las inyecciones de esteroides conllevan riesgos propios: cambios en la piel, pérdida de grasa subcutánea y debilitamiento de los tendones. Quienes padecen túnel carpiano y no respondieron a esos abordajes son, precisamente, los candidatos que el estudio evaluó.

Los resultados del ensayo y qué significan para el paciente

Mano y muñeca flexionadas de una persona frente a un escritorio con una computadora portátil, una taza y libros.
Un estudio realizado en India evaluó el procedimiento guiado por ecografía en 63 personas que no habían respondido al tratamiento convencional y observó una mejoría sostenida a los seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la especialista trabajó con 63 pacientes con diagnóstico confirmado de túnel carpiano que no habían mejorado con el tratamiento convencional. Los organizaron en tres grupos: uno recibió hidrodisección con solución salina sola, otro con solución salina más corticosteroide, y el tercero solo inyección de corticosteroide, todos bajo guía ecográfica.

A las cuatro semanas, los tres grupos mostraron mejoría. Sin embargo, a los tres y seis meses, los grupos tratados con hidrodisección continuaron mejorando, mientras que quienes recibieron únicamente esteroides experimentaron una recaída de los síntomas. “El beneficio inicial fue de corta duración”, precisó Tandon.

Las imágenes ecográficas confirmaron ese panorama: el área del nervio mediano —que aumenta cuando está inflamado— se redujo entre un 43% y un 45% en los grupos con hidrodisección, frente a apenas un 15% en el grupo de corticosteroides. Para el paciente, eso equivale a menos presión sobre el nervio y, en consecuencia, menos dolor y mayor función de la mano.

Sin anestesia, sin internación y con vuelta al trabajo en una hora

Una sonda de ecografía sobre la muñeca de una persona con gel transparente sobre la piel y un monitor en el fondo.
Un procedimiento de 15 minutos se asocia con alivio duradero del síndrome del túnel carpiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento duró en promedio 15 minutos, no requirió anestesia ni hospitalización, y los pacientes pudieron retomar sus tareas laborales en una hora. No se registraron complicaciones significativas, inmediatas ni tardías. Los cuestionarios de satisfacción arrojaron resultados muy positivos, y el costo resultó bajo frente a las alternativas disponibles.

Uno de los hallazgos adicionales del estudio es que agregar corticosteroides a la solución salina en la hidrodisección no sumó beneficios adicionales. Eso abre la puerta al uso de la variante sin fármacos como primera opción para casos leves y moderados, antes de recurrir a la cirugía.

“La hidrodisección se perfila como una opción mínimamente invasiva para el síndrome del túnel carpiano leve a moderado y puede posponer e incluso evitar la necesidad de cirugía”, afirmó Tandon.

Los investigadores reconocieron que el estudio necesita ser replicado en ensayos más amplios y con seguimientos más prolongados. Ya pusieron en marcha una nueva investigación que compara distintas soluciones inyectables —dextrosa versus solución salina— para determinar cuál ofrece los mejores resultados a largo plazo.

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