Ciencia

Señales silenciosas que pueden acompañar un cuadro depresivo

La irritabilidad, el agotamiento y la falta de disfrute merecen atención cuando se sostienen y afectan el descanso, las relaciones, el trabajo o el cuidado personal

Ilustración de un hombre con traje que sostiene una máscara sonriente al lado de su rostro con ojeras y sostiene un maletín repleto de objetos.
La depresión abarca manifestaciones como cansancio persistente e irritabilidad, sin requerir la presencia de tristeza visible (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La imagen más difundida de la depresión suele incluir tristeza visible, llanto o aislamiento. Sin embargo, la pérdida de interés, la irritabilidad, la fatiga y las dificultades para concentrarse también pueden formar parte de un cuadro depresivo, incluso cuando la persona mantiene parte de sus actividades cotidianas.

El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos señala que la depresión puede afectar la forma de sentir, pensar y desenvolverse en acciones diarias como dormir, comer o trabajar. La American Psychiatric Association añade que los síntomas pueden variar en intensidad e incluir cambios en el sueño y el apetito, frustración, sentimiento de vacío y dificultad para tomar decisiones.

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Por eso, la ausencia de llanto o de una tristeza expresada de forma directa no permite descartar el malestar. Tampoco mantener el trabajo, el estudio u otras responsabilidades equivale necesariamente a bienestar emocional. La evaluación requiere considerar el conjunto de síntomas, su duración y el impacto que tienen en la vida diaria.

Esa necesidad de diferenciar manifestaciones que pueden parecer similares fue abordada por un estudio publicado en junio de 2026. La investigación analizó datos de 4.578 personas, entre participantes sanos y pacientes con depresión mayor, y halló que la apatía, la depresión y la anhedonia pueden superponerse, aunque presentan perfiles de síntomas diferenciables. El trabajo no ofrece un método de autodiagnóstico, pero aporta un marco para evitar que la falta de motivación se atribuya automáticamente a un único problema de salud mental.

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La pérdida de interés puede ser una señal central aunque la rutina continúe

Una mujer apoya la cabeza en la mano mientras usa una computadora en un cubículo de oficina con un cartel impreso pegado en la pared.
El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos incluye la fatiga y la dificultad para concentrarse entre los signos del trastorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de interés o de placer por actividades que antes resultaban significativas es una de las manifestaciones asociadas con la depresión. Mayo Clinic señala que puede expresarse como una menor motivación para participar en pasatiempos, deportes, encuentros sociales u otras actividades habituales.

Ese cambio no siempre implica abandonar por completo la rutina. Una persona puede continuar con sus obligaciones y, aun así, experimentar indiferencia, menor disfrute o desconexión emocional frente a conversaciones, proyectos o vínculos que antes le resultaban gratificantes. Por sí sola, esta señal no permite establecer un diagnóstico, pero puede adquirir relevancia cuando se mantiene en el tiempo o aparece junto con otros síntomas.

La institución también incluye entre las posibles manifestaciones la irritabilidad, los estallidos de enojo y la frustración ante situaciones menores, además de la falta de energía, las alteraciones del sueño, las dificultades para concentrarse y los sentimientos de culpa o desesperanza. Mayo Clinic aclara que la combinación y la intensidad de estos signos pueden variar entre personas.

Por eso, la depresión no siempre se presenta como una tristeza visible o constante. En algunos casos, el cuadro puede expresarse sobre todo a través de apatía, cansancio, irritabilidad o una disminución sostenida de la capacidad para disfrutar de actividades y relaciones importantes.

La duración y el impacto cotidiano orientan la consulta profesional

Persona apoyada en la mano frente a una computadora con un letrero que dice seguir adelante pegado a un monitor.
Una investigación publicada el 27 de marzo de 2026 analizó datos de 4.578 participantes para diferenciar la apatía, la depresión y la anhedonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un período breve de cansancio, frustración o desinterés no permite por sí solo concluir que existe depresión. Según explicó MedlinePlus, la depresión clínica se diferencia de los cambios transitorios del ánimo por la persistencia de síntomas que interfieren con la vida diaria durante dos semanas o más.

La fuente incluye entre las posibles señales el ánimo triste, vacío o ansioso, la pérdida de interés, la irritabilidad, la baja energía, las dificultades de sueño, los cambios de apetito, los problemas de concentración y los pensamientos de muerte o suicidio. La interferencia con el trabajo, los estudios, los vínculos o el autocuidado son aspectos que requieren evaluación profesional.

Una valoración clínica permite considerar el contexto de cada persona y descartar otras condiciones que puedan producir síntomas similares. La publicación de MedlinePlus indica que el diagnóstico se realiza a partir de una evaluación psiquiátrica y de los antecedentes médicos, y que el tratamiento adecuado puede ayudar a las personas con depresión.

Cuando aparecen pensamientos de muerte, de suicidio o de autolesión, la situación requiere atención urgente. MedlinePlus recomienda comunicarse con los servicios de emergencia o acudir a un hospital.

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