Ciencia

El sistema inmunitario acelera su envejecimiento cerca de los 40 y los 60 años, según un estudio

La investigación de Duke-NUS Medical School analizó 3,8 millones de células de casi 2.000 adultos sanos y encontró que las defensas del organismo atraviesan dos períodos de cambios más intensos a lo largo de la vida

Ilustración de perfil de una persona de cabello corto rodeada por figuras geométricas, esferas y hélices que simulan ADN y células.
La investigación analizó 3,8 millones de células inmunitarias provenientes de casi 2.000 personas sanas de entre 19 y 97 años (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El envejecimiento del sistema inmunitario no avanza al mismo ritmo durante toda la vida. Un análisis de millones de células inmunitarias, realizado por científicos de Duke-NUS Medical School, halló que la actividad genética de esas células atraviesa dos momentos de cambio acelerado, cerca de los 40 años y después de los 60, con diferencias entre hombres y mujeres.

Este hallazgo es relevante porque, aunque las mujeres viven más tiempo, tienen una mayor predisposición a desarrollar enfermedades asociadas con la edad y trastornos autoinmunes. En estos casos, las defensas atacan tejidos sanos del propio organismo. Las causas biológicas de esta diferencia aún no se conocen por completo.

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El estudio publicado en la revista Nature Communications reunió información de 3,8 millones de células inmunitarias de casi 2.000 personas sanas, de entre 19 y 97 años. Con esos datos, el equipo integró un registro que permite observar cómo se transforma el sistema inmunitario a lo largo de la vida.

Infografía con ilustraciones de cadenas de ADN y células sobre fondo oscuro, textos descriptivos y el logotipo de Infobae al pie.
El estudio de Duke-NUS Medical School revela que el envejecimiento del sistema inmunitario se acelera cerca de los 40 y los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad de las defensas cambia con mayor rapidez en dos etapas de la vida

El análisis examinó qué genes estaban activos en las células de la sangre. Estas secuencias contienen las instrucciones que permiten fabricar las moléculas necesarias para cada función. También detectó cambios en la maquinaria interna encargada de producir ARN y proteínas, componentes indispensables para el funcionamiento de los tejidos.

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El ARN es una molécula que lleva las instrucciones de los genes para que las células produzcan proteínas. Estas intervienen en tareas esenciales, como la comunicación entre las células y la defensa frente a infecciones.

Según se detalla en el estudio, la actividad de los genes vinculados con la producción de ARN y proteínas disminuyó con mayor intensidad en esos dos momentos. Esa variación cuestiona la idea de que el deterioro inmunitario avance de manera uniforme.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad de los genes responsables de la producción de ARN y proteínas disminuye de forma intensa en las etapas de aceleración (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tendemos a pensar el envejecimiento como un proceso gradual, pero nuestros hallazgos muestran que el sistema inmunitario no simplemente declina a un ritmo constante”, explicó en el comunicado de prensa Jacques Behmoaras, profesor asociado del Centro de Ciencia de Datos Biomédicos de Duke-NUS Medical School.

Behmoaras agregó que el análisis detectó “períodos distintos de cambios rápidos, en particular alrededor de los 40 años y nuevamente después de los 60, con las células T en un rol central”. Las células T son glóbulos blancos que ayudan a organizar la respuesta del organismo ante gérmenes y otras amenazas.

La investigación no determina qué provoca esos momentos de aceleración ni sostiene que sucedan de la misma manera en todas las personas. Sus autores plantean, sin embargo, que identificarlos podría ayudar a establecer en qué edades conviene estudiar medidas destinadas a conservar la salud inmunitaria.

Las células T registraron las modificaciones más marcadas

El estudio mostró, además, que los cambios no afectan siempre a los mismos subtipos de células T. Los que presentan transformaciones en una etapa difieren de aquellos que las registran más adelante.

Estructuras celulares esféricas de color azul y violeta rodeadas por filamentos helicoidales de ARN sobre un fondo oscuro con partículas.
Las células T registran las modificaciones más marcadas dentro de la estructura del sistema inmunitario a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Bertoletti, profesor del Programa de Investigación en Enfermedades Infecciosas Emergentes de Duke-NUS Medical School y uno de los autores del trabajo, ubicó el resultado en una línea de investigación previa. “Nuestros hallazgos se basan en pruebas anteriores de que las células T están entre las células inmunitarias más afectadas por el envejecimiento”, afirmó en el comunicado institucional.

Como próximo paso, los investigadores buscarán precisar qué causa estas variaciones. “Los cambios en la función de las células T pueden ayudar a explicar por qué los adultos mayores son más susceptibles a las infecciones y a las afecciones inflamatorias”, sostuvo Bertoletti en el comunicado de prensa.

Las diferencias entre hombres y mujeres aparecen en grupos específicos de células T

El análisis también detectó que algunos grupos de células T cambian de manera distinta en hombres y mujeres. Este resultado importa para el estudio de las enfermedades autoinmunes, cuya aparición se relaciona con el sexo y la edad.

Como referencia, en Singapur, más de 600.000 personas, cerca del 11 % de la población, tienen enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, según el comunicado. La investigación incluyó a personas de origen asiático, entre ellas residentes de Singapur, y reunió datos de varios estudios públicos.

Ilustración 3D de una vista microscópica con células esféricas luminosas azules y centros dorados, rodeando un grupo de células irregulares verde-moradas.
Las alteraciones en la función de las células T ayudan a explicar el aumento en la susceptibilidad a infecciones en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheemei Lok, vicedecana interina de Investigación de Duke-NUS Medical School, destacó el alcance de ese registro. “El estudio ofrece un mapa más detallado de cómo cambia el sistema inmunitario humano a lo largo de la vida y, de manera importante, cómo esas trayectorias difieren entre hombres y mujeres”, afirmó en el comunicado institucional.

Lok añadió que esa información es necesaria “si queremos alejarnos de un enfoque único para tratar el envejecimiento y avanzar hacia enfoques más precisos para mantener la salud a medida que las personas envejecen”. La vicedecana se refirió así a la posibilidad de que futuras investigaciones consideren el sexo y la edad al evaluar estrategias de atención.

Los autores también usaron los datos para crear herramientas de inteligencia artificial que estiman la edad biológica, es decir, una medida del estado del organismo que puede no coincidir con la edad cronológica. El objetivo declarado es estudiar períodos y procesos del cuerpo en los que las intervenciones podrían adaptarse según el sexo.

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