Ciencia

¿La joyería de oro puede causar alergia? Cuál es el rol del sudor

La investigación de la Universidad Western, en Canadá, examinó cinco pares de aros de 10 y 14 quilates para estudiar una posible vía de exposición al metal en personas con sensibilidad cutánea

Lóbulo de oreja con un aro dorado, gotas de líquido y estructuras moleculares rodeadas por partículas brillantes.
Un estudio de la Universidad Western investigó la liberación de oro al contacto con el sudor en aros de 10 y 14 quilates (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El oro suele considerarse un material estable y poco propenso a reaccionar, una cualidad que explica su uso habitual en la joyería. Sin embargo, un equipo de la Universidad Western, en Canadá, comprobó que este metal puede liberar cantidades medibles al entrar en contacto con sustancias presentes en el sudor.

La investigación buscó esclarecer de qué manera una persona con alergia al oro puede quedar expuesta al metal a través de una joya. Para que se produzca una reacción alérgica, una parte del material debe estar disponible para el organismo. Hasta ahora, ese mecanismo durante el contacto prolongado con la piel no se había descrito con claridad.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en la revista Contact Dermatitis detectó la liberación de oro en los cinco pares de aros de 10 y 14 quilates evaluados después de una semana en una solución de sudor artificial con cisteína.

El resultado no prueba que esas cantidades causen dermatitis, pero identifica un mecanismo por el cual el oro de las joyas puede quedar disponible sobre la piel.

Infografía explicativa con la ilustración de aros dentro de una gota, diagramas de moléculas de azufre, un vaso de laboratorio y viales.
La cisteína presente en el sudor contiene azufre, un elemento capaz de unirse al oro y disolverlo en ciertas condiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azufre de la cisteína puede hacer que el oro se disuelva

La investigación se concentró en la cisteína, un aminoácido que el organismo produce de manera natural y que forma parte de las proteínas. Contiene azufre, un elemento que puede unirse al oro y modificar su comportamiento en ciertas condiciones.

PUBLICIDAD

La química Yolanda Hedberg, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Ciencia de la Corrosión y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Western, describió el principio que orientó el trabajo. “Cada material tiene su propio enemigo, su propia kriptonita. Para el oro, uno de esos enemigos es el azufre”, afirmó en el comunicado institucional.

El oro, la plata y el platino son metales preciosos que resisten bien la acción del oxígeno. Esa propiedad explica su fama de estabilidad, aunque no implica que permanezcan indiferentes ante todas las sustancias de su entorno.

El oro no reacciona mucho con el oxígeno, pero puede reaccionar con el azufre y algunos grupos amino”, señaló Hedberg, profesora de química de la Universidad Western, en el comunicado de prensa. Estos grupos son componentes de moléculas orgánicas, incluidos algunos aminoácidos presentes en el sudor.

Lóbulo de una oreja con un aro de oro y pequeñas gotas de agua o sudor sobre la piel del cuello.
La medición realizada con espectrometría de masas detectó una liberación mediana de 0,057 microgramos de oro por centímetro cuadrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como no existe una prueba de sudor artificial diseñada para estudiar la reacción del oro con el azufre, los investigadores añadieron cisteína a la solución. Mantuvieron los aros sumergidos durante 168 horas a unos 30 ℃, equivalentes a 86 ℉.

Para que un metal cause una respuesta alérgica, primero tiene que volverse químicamente disponible”, explicaron los investigadores. Para cuantificar lo liberado utilizaron espectrometría de masas, un método capaz de medir cantidades muy pequeñas de distintas sustancias.

Los cinco pares de aros liberaron cantidades reducidas de oro

El equipo examinó cinco pares de aros de 10 y 14 quilates adquiridos en una joyería. Como se trata de aleaciones, las piezas combinaban distintos metales, entre ellos cobre, plata, zinc y pequeñas cantidades de níquel en la superficie.

Tras una semana de exposición a la solución de sudor artificial, se detectaron trazas del metal en todas las muestras. La liberación mediana fue de 0,057 microgramos por centímetro cuadrado, con valores de entre 0,016 y 0,15 microgramos. Un microgramo equivale a una millonésima parte de un gramo.

Un tubo de ensayo con líquido y un anillo de oro cubierto de burbujas en su interior, con mataces de laboratorio en el fondo desenfocado.
Los investigadores expusieron las joyas a una solución de sudor artificial a 30 grados durante 168 horas para medir la liberación del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cobre apareció en concentraciones más elevadas. Según se detalla en el estudio, la liberación mediana de ese elemento alcanzó 0,53 microgramos por centímetro cuadrado por semana. El comunicado atribuyó ese resultado a la composición de las piezas y señaló que el cobre suele considerarse inocuo para las personas, además de tener propiedades antibacterianas.

La química y la composición pueden variar ampliamente, y el precio por sí solo no permite saber si un material causará una reacción alérgica”, indicó Hedberg en el comunicado institucional.

La investigación no establece qué cantidad puede provocar dermatitis

En un trabajo previo, el mismo equipo examinó 10 pares de aros dorados de bajo costo. En ese caso, las soluciones de sudor artificial mostraron presencia de níquel en todas las muestras y, con frecuencia, en cantidades superiores a los límites europeos para joyas destinadas a perforaciones corporales.

En cambio, el nuevo ensayo no detectó níquel en niveles medibles. Las piezas más económicas pueden tener un baño dorado sobre capas que contienen ese elemento, mientras que los aros evaluados en esta investigación estaban fabricados con una aleación en la que el oro formaba parte de toda la estructura.

El estudio no midió qué cantidad llega a la piel durante el uso cotidiano de una joya ni cuánto tiempo permanece allí. Tampoco definió una dosis capaz de provocar dermatitis, una inflamación cutánea que puede causar enrojecimiento, picazón u otras molestias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ensayo científico demostró una vía potencial de exposición al oro, aunque no definió la dosis exacta necesaria para provocar dermatitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estudio no demuestra que las joyas de oro estén causando reacciones alérgicas generalizadas”, afirmó Hedberg. “Lo que muestra es algo más acotado, pero químicamente importante. El oro puede liberarse de las joyas bajo condiciones que vuelven soluble al metal, por lo que existe una vía potencial de exposición”.

La científica sostuvo que las cantidades detectadas probablemente no bastarían para desencadenar una reacción en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, advirtió que las personas con alergia al oro deberían considerar que el movimiento de la joya, las variaciones en la composición del sudor y la fricción pueden aumentar la liberación del metal.

“Si tuviera alergia al oro, no correría el riesgo”, afirmó Hedberg, profesora de química de la Universidad Western, en el comunicado de prensa.

Temas Relacionados

OroAlergíasJoyasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sistema inmunitario acelera su envejecimiento cerca de los 40 y los 60 años, según un estudio

La investigación de Duke-NUS Medical School analizó 3,8 millones de células de casi 2.000 adultos sanos y encontró que las defensas del organismo atraviesan dos períodos de cambios más intensos a lo largo de la vida

El sistema inmunitario acelera su envejecimiento cerca de los 40 y los 60 años, según un estudio

Uso problemático de pantallas: las 10 señales que alertan sobre un impacto en el bienestar emocional

Una revisión difundida por The Lancet, que analizó datos de 9 millones de jóvenes, vinculó los consumos digitales que afectan la vida cotidiana con riesgos para la salud mental. Especialistas explican cuáles son los indicadores de una conducta de riesgo

Uso problemático de pantallas: las 10 señales que alertan sobre un impacto en el bienestar emocional

¿Qué entendemos hoy por salud mental? El desafío de mirar más allá de un diagnóstico

Los avances en neurociencia, la ampliación de las clasificaciones clínicas y las transformaciones sociales obligan a revisar cómo se interpreta el sufrimiento psíquico. El reto consiste en combinar evidencia científica, trayectoria personal y condiciones de vida para ofrecer respuestas que no reduzcan a una persona a una etiqueta

¿Qué entendemos hoy por salud mental? El desafío de mirar más allá de un diagnóstico

Seda de abeja en las heridas: el biomaterial que demostró ser seguro y podría detectar infecciones

Un equipo australiano validó un material proteico que se degrada solo dentro de la lesión sin frenar la curación, y ya tiene financiamiento para dotarlo de funciones que hoy ningún vendaje convencional tiene

Seda de abeja en las heridas: el biomaterial que demostró ser seguro y podría detectar infecciones

¿Reír, suspirar o gritar? Un estudio analizó qué sonidos aceptamos según la situación

El trabajo de la Universidad Libre de Ámsterdam detectó que el entorno, la confianza entre las personas y la formalidad influyen en cómo se perciben estas expresiones

¿Reír, suspirar o gritar? Un estudio analizó qué sonidos aceptamos según la situación

DEPORTES

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

Tras el abandono en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur: Verstappen ganó una carrera de F1 que tuvo un accidente insólito entre los McLaren en el final

Tras el choque a su compañero, Norris fue superado por Verstappen en el Campeonato y Racing Bulls estiró la brecha con Alpine: las tablas de la Fórmula 1

Escandaloso accidente entre los McLaren a metros del final de la Sprint: Lando Norris se tocó con Oscar Piastri y lo dejó fuera de carrera

TELESHOW

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

Teresa Donato y el desafío de contar la historia de una sobreviviente de la dictadura: “Te enfrenta con tu propia miseria”

La Maga Caro, la ilusionista argentina que convirtió el asombro en una forma de vida: "La magia no tiene género ni edad"

La llamativa reacción de La Joaqui al usar un famoso latiguillo de Luck Ra: “Es comprador el término”

El consejo de Mario Pergolini a La Joaqui luego de que afirmara sentirse ‘descartable’: “Sos lo que la gente buena dice de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos 11 muertos

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos 11 muertos

La Unión Europea prepara el mayor paquete de sanciones contra Rusia tras la escalada de ataques híbridos

Lula da Silva intenta acelerar en el Senado la reforma que podría reducir la jornada laboral en Brasil

La liberación de la hermana de Sebastián Marset en España vuelve a poner en la mira a la Fiscalía boliviana

El papa León XIV sentó las bases para un futuro cónclave al nombrar al nuevo decano del Colegio Cardenalicio