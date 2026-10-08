Llegó a la Argentina un tratamiento oral contra la depresión que actúa desde la primera semana: cómo funciona

En Argentina, cerca del 4% de los adultos padece depresión y el 9% sufre de trastornos de ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ansiedad y la depresión figuran entre los trastornos de salud mental con mayor incidencia a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos de ansiedad fueron los más frecuentes en 2023 y afectaron a 470 millones de personas, mientras que la depresión alcanza a cerca de 322 millones.

Después de la pandemia de COVID-19, ambas patologías adquirieron mayor visibilidad por sus efectos sobre la vida cotidiana y la necesidad de ampliar el acceso a diagnósticos y tratamientos.

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En diálogo con Infobae, la doctora Elsa Costanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni y especialista en neuropsiquiatría, advirtió que su elevada prevalencia exige intervenciones rápidas, precisas y oportunas, ante la brecha entre quienes requieren atención y quienes efectivamente la reciben.

La depresión afecta a las mujeres con una frecuencia cercana al doble de la registrada en los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, la doctora informó el lanzamiento en Argentina de un tratamiento oral para el trastorno de depresión mayor. Se trata del primer antidepresivo disponible en el país con acción sobre el sistema glutamatérgico, uno de los principales sistemas de neurotransmisión del cerebro.

De acuerdo con lo que consignaron los expertos en una charla organizada por Gador, se trata de la combinación oral de dextrometorfano y bupropión. Aprobado por la FDA en 2022 y disponible en Argentina, esta molécula está indicada para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, presentando un perfil de efectos secundarios considerablemente más favorable y una velocidad de acción superior a la de las opciones convencionales, según la especialista.

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“Probablemente entre tres o cuatro pacientes van a tener la posibilidad de acceder a un buen tratamiento y, de esos tres o cuatro pacientes que accedan a un tratamiento, en la primera oportunidad no todos van a remitir”, afirmó Costanzo durante su exposición en una charla que organizó el laboratorio.

La especialista explicó que la depresión puede ser una condición discapacitante y que la respuesta varía entre pacientes. Por ese motivo, planteó que las estrategias terapéuticas deben contemplar las particularidades de cada caso y contar con seguimiento profesional.

El trastorno depresivo mayor provoca tristeza persistente, falta de energía y pérdida de interés en las actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica sostuvo que la incorporación de opciones terapéuticas representa una cuestión relevante para la comunidad médica, luego de un período prolongado sin nuevos abordajes significativos para el tratamiento de la depresión.

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El fármaco combina dos principios activos con mecanismos complementarios. Mientras los antidepresivos utilizados desde hace décadas actúan principalmente sobre la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, este tratamiento incorpora una acción vinculada con el glutamato. La compañía indicó que los estudios clínicos registraron una reducción de síntomas desde las primeras semanas de uso y un perfil de tolerabilidad favorable.

La depresión afecta a las mujeres con una frecuencia cercana al doble de la observada en los hombres, según un estudio publicado en 2017 en la revista científica Psychological Bulletin, basado en datos de más de 90 países. En los dos principales ensayos clínicos del nuevo tratamiento, las mujeres representaron entre el 58% y el 72% de los participantes.

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“En la Argentina y en el mundo, luego de la pandemia, aumentó la incidencia de casos de depresión en niños y jóvenes, cada vez más asociada a la desesperanza. También, debido a la expectativa de vida, se incrementó la depresión en la población mayor de 75 años”, resaltó la doctora.

Cómo se manifiesta la depresión

La doctora Elsa Costanzo advirtió que solo una minoría de los pacientes con depresión logra acceder a tratamientos adecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno depresivo mayor se caracteriza por la tristeza persistente o pérdida de interés por las actividades cotidianas durante al menos dos semanas. También puede provocar cambios en el sueño o el apetito, falta de energía, dificultades para concentrarse y, en los cuadros más graves, pensamientos de muerte o suicidio.

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“Comúnmente tiene que haber un síntoma cardinal: el ánimo triste o deprimido, la tristeza, el llanto o la angustia. Otro síntoma muy importante es la disminución del interés, la anhedonia, la falta de placer por las cosas que antes generaban placer o la abulia, la falta de voluntad para iniciar las actividades diarias”, describió.

Destacó otros equivalentes depresivos que están dentro de un trastorno depresivo y dio como ejemplo la persona que se siente más “lenta”, percibe que no rinde igual en su trabajo o tiene dificultades con el peso y la alimentación.

“También pueden aparecer las ideas suicidas, que son la señal de que se trata de una situación completamente urgente y grave”, alertó.

Los ensayos clínicos registraron una reducción de los síntomas depresivos desde las primeras semanas de administración (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La depresión no se manifiesta de la misma manera en todas las personas y la respuesta al tratamiento también puede variar. Por eso, la elección de la estrategia terapéutica debe ser individualizada y acompañada por un profesional de la salud”, señaló Costanzo.

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Y añadió los efectos de este trastorno: “Un paciente con depresión tiene muchas más probabilidades de sufrir un infarto. A su vez, un paciente que ha sufrido un infarto tiene más probabilidades de atravesar un episodio depresivo. Por lo tanto, es muy importante entender la depresión como una enfermedad sistémica y tener en cuenta factores de riesgo como los cardiovasculares, las causas metabólicas y la obesidad, otra de las grandes pandemias de estos tiempos”, destacó la experta.

Particularmente en la Argentina, la médica mencionó que las cifras de depresión y consumo de sustancias o consumo problemático son alarmantes. “Además de las sustancias, se incluyen el tabaco, el juego, el juego online y otros trastornos mentales que conllevan a la depresión, que la tapan o que pueden coexistir con ella”, advirtió.

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Impacta en todas las esferas del individuo: “En lo social, laboral y en la calidad de vida. Tenemos que tener una visión y una misión importantes para prevenir y detectar el riesgo de suicidio”.

Características del nuevo fármaco

La especialista Elsa Costanzo advirtió sobre la brecha en el acceso a la atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Constanzo señaló que los pacientes muchas veces no encuentran una respuesta adecuada en el primer tratamiento. “Frente a la desesperación tanto del paciente como del médico, se recurre a muchos tratamientos, quizá de forma apropiada, pero reiterativos, con un mismo espectro de moléculas: los antidepresivos monoaminérgicos tradicionales”.

“Está demostrado que, cuantas más pruebas terapéuticas se realizan con antidepresivos, aumenta la resistencia, se reduce la progresión hacia la remisión y crecen la cronicidad y la complejidad del cuadro. Una depresión severa, con múltiples episodios y poca respuesta, aumenta su gravedad”, advirtió la experta.

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La remisión continúa siendo uno de los principales desafíos.

La doctora Constanzo afirmó que el objetivo de los médicos psiquiatras no es solamente reducir la tristeza y la angustia. “Tenemos que tratar de lograr la remisión completa, algo que no se lograba con los tratamientos disponibles hasta el momento o que se conseguía en un porcentaje muy bajo de pacientes”.

Para la médica “un buen tratamiento antidepresivo debe ser eficaz, lograr la remisión y sostener la mejoría. También debe ser bien tolerado para favorecer la adherencia de los pacientes”.

En Argentina aproximadamente el nueve por ciento de los adultos padece ansiedad, una condición que puede coexistir con síntomas de depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Constanzo abordó los hallazgos surgidos a partir de la revisión realizada en 2023 del estudio STAR*D, la cual demostró que aproximadamente un 65% de los pacientes con depresión no logra remitir utilizando los fármacos antidepresivos disponibles hasta el momento.

Esto implica que dos de cada tres pacientes bien tratados con medicamentos monoaminérgicos no alcanzan la remisión completa, lo que exige reconsiderar conceptos como la depresión resistente o de difícil manejo y analizar si existe una pseudorresistencia derivada de las limitaciones de las opciones terapéuticas tradicionales.

Así, el fármaco se presenta como una alternativa para pacientes que no obtuvieron una respuesta adecuada con otros medicamentos. La doctora Constanzo señaló que el nuevo tratamiento antidepresivo de administración oral está compuesto por la combinación de dos moléculas conocidas: dextrometorfano y bupropión.

“El dextrometorfano es un antitusígeno que se utiliza desde hace mucho tiempo y activa la vía del glutamato. El bupropión es un antidepresivo que también se utiliza para dejar de fumar y presenta pocos efectos adversos. El efecto de la combinación se produce por el sinergismo entre ambas moléculas”.

La remisión busca eliminar los síntomas depresivos y recuperar la funcionalidad, la calidad de vida y los niveles previos de actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Antes, un psiquiatra debía decirle a un paciente con depresión: ‘Identifiqué que tenés depresión, pero vas a tener que esperar al menos un mes para empezar a sentirte mejor’. Hoy, por primera vez, contamos en el consultorio con un fármaco que puede ofrecer alivio sintomático durante la primera o segunda semana”, señaló Constanzo.

El nuevo fármaco se administra en dos tomas diarias, explicó la médica: “Se comienza con una dosis menor por la mañana para favorecer la tolerabilidad y, cuando el paciente la tolera correctamente, se pasa a dos tomas por día, una por la mañana y otra por la tarde, con ocho horas de diferencia. Los estudios de tolerabilidad y efectos secundarios muestran un perfil similar al de otros antidepresivos”.

“Este tratamiento incorpora una alternativa diferente y abre una nueva perspectiva para el abordaje de la depresión. Su mecanismo de acción amplía las alternativas terapéuticas para los pacientes que no han alcanzado una respuesta adecuada con otros tratamientos o que, por su situación clínica, podrían beneficiarse de una mejoría más temprana”, destacó el doctor Tomás Maresca, psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica (M.N.106834).

Y añadió: “Los estudios clínicos muestran una reducción de los síntomas desde las primeras semanas, un aspecto especialmente relevante en una enfermedad que puede afectar significativamente la vida cotidiana”.

La combinación oral de dextrometorfano y bupropión fue aprobada en Estados Unidos en 2022, y está disponible en Argentina para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia fue evaluada en dos estudios clínicos. En GEMINI, el 39,5% de los pacientes alcanzó la remisión de los síntomas a las seis semanas, frente al 17,3% del grupo que recibió placebo, según la información difundida por el laboratorio. Las diferencias entre ambos grupos se observaron desde la primera semana.

En ASCEND, la combinación terapéutica se comparó con bupropión administrado en monoterapia. A las seis semanas, el 46,5% de los pacientes tratados con la combinación alcanzó la remisión, frente al 16,2% de quienes recibieron únicamente bupropión. En ese ensayo, las diferencias aparecieron desde la segunda semana.

Por último, un panel de diez especialistas de Estados Unidos en salud mental y atención primaria publicó en 2026 recomendaciones sobre el inicio de este tratamiento en adultos con depresión mayor en la revista científica Current Medical Research and Opinion. De acuerdo con esas conclusiones, los expertos lo recomendaron como alternativa de primera línea, incluso en casos con síntomas de ansiedad, y para pacientes sin tratamiento antidepresivo previo, con respuestas insuficientes a otros esquemas o con efectos adversos difíciles de tolerar.

Para Constanzo, este consenso no constituye una guía, sino una recomendación de expertos. “Para el psiquiatra representa una herramienta nueva, que permite considerar este tratamiento desde el inicio en determinados pacientes”, concluyó.