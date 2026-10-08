Un corazón impreso en 3D e implantado le ganó a un tumor en un niño

Guardar

Un corazón 3D late dentro del pecho de un niño pequeño, demostrando que la medicina de vanguardia cambia para siempre la vida de los pacientes y sus familias.

El doctor Jorge Barretta, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Trasplante Cardíaco-Cardiopulmonar del Hospital Italiano, extirpó un fibroma cardíaco a un niño tras planificar la intervención con un corazón 3D en el Hospital Italiano, durante una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve

PUBLICIDAD

Constanza Barbera y Daniel Alfie llegaron al diagnóstico cuando su hijo tenía entre seis y siete meses. Durante un ecocardiograma, la especialista les señaló una imagen y les comunicó: “Este es el tumor de tu bebé”.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogaron con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, los padres describieron cómo una observación durante el embarazo abrió una secuencia de estudios médicos.

El Dr. Jorge Barretta, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Trasplante Cardíaco-Cardiopulmonar del Hospital Italiano, explicó en Infobae en Vivo cómo fue la operación al menor

Barbera recordó que, en las últimas semanas de gestación, un ecografista detectó una posible anomalía. “Creo que vi algo, una pared engrosada”, les dijo, aunque luego no pudo volver a identificarla en el estudio.

PUBLICIDAD

El niño nació sin complicaciones y no mostraba señales clínicas. “Él nunca tuvo síntomas de ningún tipo”, remarcó su madre, quien definió el hallazgo como el punto de partida de una búsqueda que modificó la rutina de toda la familia.

Daniel Alfie insistió con nuevas consultas pediátricas hasta que obtuvo un turno con un cardiólogo. El electrocardiograma no mostró alteraciones, pero el ecocardiograma reveló la formación en el corazón.

“Pasamos de tener los problemas típicos de mi bebé de seis, siete meses que no duerme a que se te cruza todo por la cabeza”, contó Barbera. La familia inició entonces un seguimiento médico para determinar qué tipo de tumor tenía el niño y cuál era el riesgo de esperar.

PUBLICIDAD

El modelo 3D mostró la cercanía del fibroma con las coronarias

El modelo de corazón impreso en 3D que fue implantado

Barretta precisó que el diagnóstico presuntivo fue un fibroma cardíaco. “Los tumores cardíacos en pediatría 95% de las veces son buenos, son benignos”, explicó. El especialista aclaró que el carácter benigno no elimina los riesgos. “Por su comportamiento, por lo que pueden generar en un niño, pueden ser de repente malos, en el sentido que el desenlace puede ser malo”, sostuvo.

Antes de llegar al Hospital Italiano, el menor recibió una medicación ante la posibilidad de que se tratara de un rabdomioma, uno de los tumores cardíacos pediátricos más frecuentes. Ese tratamiento obligó a limitar el contacto con otros chicos por la inmunosupresión.

PUBLICIDAD

“Pasó de estar en una guardería a tener niñera todo el día”, recordó Barbera. La familia también atravesó la posibilidad de realizar una biopsia, aunque el carácter invasivo del procedimiento llevó a buscar nuevas opiniones.

Los padres consultaron a un especialista en España, que revisó las imágenes enviadas y les indicó que, a su criterio, se trataba de un fibroma. Más tarde, una médica vinculada al abordaje de la esclerosis tuberosa y la cardióloga Natalia Napoli orientaron la consulta hacia el Hospital Italiano.

La operación al menor se prolongó por 8 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos los caminos llevaban a Roma”, resumió Alfie sobre las evaluaciones que confluyeron en el mismo centro médico. La decisión quirúrgica quedó atravesada por el peligro de operar y por el riesgo de aguardar la evolución del tumor.

PUBLICIDAD

Barretta indicó que la resonancia y otros estudios por imágenes permiten aproximarse al diagnóstico sin una biopsia. “Hoy hay tanta capacidad en imágenes, sobre todo en resonancia, que se puede llegar a más o menos presumir qué es lo que es”, señaló.

La impresión en tres dimensiones reprodujo el corazón del paciente y permitió observar el volumen y la posición de la masa. “Lo que están viendo en color verde es la tumoración”, describió el médico al mostrar la maqueta en el estudio.

El modelo también expuso la proximidad entre el fibroma y las arterias coronarias. “El tumor estaba en íntima relación”, afirmó Barretta, al referirse a los vasos que nutren el ventrículo izquierdo.

PUBLICIDAD

La válvula mitral constituía otro punto de atención, porque había quedado desplazada por la formación. “El interrogante era si podíamos resecarlo por completo sin dañar las fuentes de flujo habituales del corazón, como las coronarias o la válvula mitral”, planteó el cirujano. El médico detalló que se trataba de una situación poco frecuente. “La incidencia de estos tumores es de 0,0017 % cada millón de habitantes”, indicó durante la entrevista.

Constanza y Daniel, padres del menor ya recuperado, cuentan la historia en Infobae en Vivo

Barretta explicó que la escasez de casos limita la posibilidad de ofrecer porcentajes precisos sobre los resultados. “Nadie tiene en el mundo un resultado que pueda darte esa respuesta”, respondió sobre los pronósticos que podían brindar antes de la cirugía.

PUBLICIDAD

Barbera relató que las explicaciones previas a la operación quedaron asociadas a la angustia de tomar una decisión sin ser médicos. “Esto me queda gigante, porque si fuera sobre mi vida, no me importa”, expresó. Alfie resumió el dilema de la familia: “Esperar era un riesgo y operarlo era un riesgo”. Tras cerca de dos años y medio de estudios, consultas y tratamientos, consideraron que la cirugía era el único camino posible.

La operación demandó unas ocho horas. El equipo había diseñado alternativas para el caso de que el corazón no pudiera recuperar su función tras la resección. Barretta explicó que una de ellas era recurrir a ECMO, un sistema de soporte mecánico que puede actuar como puente hacia la recuperación o, en situaciones extremas, hacia un trasplante.

PUBLICIDAD

“Si el corazón no lo soportara, ahí vienen las máquinas”, dijo el cirujano. En ese escenario, el paciente podría haber requerido asistencia artificial mientras se evaluaba su evolución.

Barbera recordó la preocupación que sintió luego de la operación. “No paraba de preguntarle: ‘¿Y la máquina?’”, contó, hasta que recibió la explicación de que el corazón de su hijo ya latía por sus propios medios. La intervención consiguió retirar el tumor sin lesionar las coronarias ni la válvula mitral. “El corazón latía”, fue la respuesta que recibió la familia cuando finalizó la cirugía.

La Dra. Natalia Nápoli, Subjefa del servicio de Cardiología Infantil y el Dr. Jorge Barretta, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Trasplante Cardíaco-Cardiopulmonar, exhiben modelos tridimensionales de estructuras cardíacas en el Hospital Italiano

Barretta sostuvo que el abordaje tuvo rasgos que no había encontrado en otros tumores cardíacos tratados durante su carrera. “No había ninguno de estas características y no operado de esta manera”, aseguró.

El médico había desarrollado buena parte de su formación en el Hospital Garrahan, donde participó de intervenciones por tumores cardíacos y de una presentación sobre esos casos en Toronto. Sin embargo, señaló que no encontró antecedentes idénticos para esta operación.

“La cirugía abre puertas”, afirmó. El resultado permitirá aportar una referencia para otros pacientes con fibromas de características similares y planificar abordajes con los recursos utilizados en este caso.

El cirujano explicó que la institución reunió experiencia profesional, tecnología y soporte para enfrentar el procedimiento. “Hay expertise, hay tecnología, hay un hospital extremadamente complejo institucionalmente que apoya fuertemente a la pediatría”, enumeró.

Tras la operación, el niño volvió al jardín y retomó sus actividades cotidianas. “Vida normal”, describió Alfie, aunque aclaró que continúa con dos medicamentos: uno antiarrítmico y otro anticoagulante.

La única precaución cotidiana está vinculada a evitar golpes y cortes mientras recibe la medicación que reduce la coagulación. “Por suerte llegamos a tiempo”, concluyó el padre sobre el recorrido que llevó a la intervención.

La entrevista completa

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.