Un estudio detectó alteraciones persistentes en el pulmón tras cinco días de vapeo

Un estudio publicado en la revista JCI Insight examinó los efectos del vapor de cigarrillos electrónicos en el pulmón distal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exposición breve al humo de cigarrillos electrónicos podría dañar las zonas más profundas del pulmón y dejar alteraciones que permanecen después de dejar el vapeo. El resultado surgió de pruebas con tejido pulmonar humano y animales de laboratorio. Además, el equipo examinó qué ocurría cuando, tras esa exposición, el tejido enfrentaba un virus respiratorio.

Hasta ahora, buena parte de la discusión sobre los cigarrillos electrónicos se concentraba en los efectos de su uso prolongado o en lesiones agudas. La nueva investigación se enfocó en un período mucho más corto y en el pulmón distal, la zona interna del órgano donde el oxígeno llega a la sangre.

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El trabajo, publicado en la revista JCI Insight (perteneciente a la Sociedad Estadounidense de Investigación Clínica), encontró que cinco días de contacto con el vapor bastaron para generar cambios en las células que continuaron durante al menos 10 días.

La exposición de cinco días al vapor de vapeo generó alteraciones en el tejido pulmonar que persistieron durante al menos diez días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la exposición anterior se vinculó con una mayor presencia del coronavirus SARS-CoV-2 en las muestras y con una menor actividad de los genes que ayudan a las células a defenderse de una infección viral.

Aunque en el lenguaje cotidiano suele hablarse de humo, los cigarrillos electrónicos calientan un líquido y liberan un aerosol, que se transforma en una nube de diminutas gotas y partículas que suele denominarse vapor.

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El vapor debilitó la barrera que protege las zonas internas del pulmón

El equipo examinó dos tipos de células. Las epiteliales recubren el interior del pulmón y las endoteliales cubren la cara interna de los vasos sanguíneos. Juntas forman una barrera que deja pasar el oxígeno hacia la sangre y limita la entrada de sustancias u organismos que pueden causar daño.

“En apenas 24 horas, el vapor de los cigarrillos electrónicos dañó la barrera protectora del pulmón distal”, explicaron en el comunicado de prensa. El dato describe una lesión temprana en una de las zonas más delicadas del órgano.

El comunicado añadió que el vapor sometió a las células a una sobrecarga, redujo su capacidad para eliminar componentes deteriorados y dificultó su crecimiento y reparación.

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Los experimentos registraron un incremento en la muerte celular y una menor capacidad de reparación tisular en el pulmón profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa limpieza interna permite que las células descarten o reutilicen partes dañadas. Cuando el proceso no se completa, los desperfectos pueden acumularse y el tejido tiene más dificultades para recuperarse.

Los investigadores también registraron un aumento de la muerte celular, es decir, de la destrucción de células que ya no pueden funcionar o repararse. Cuando este proceso se intensifica, el tejido puede perder parte de su capacidad de recuperarse.

Según se detalla en el estudio, esos cambios aparecieron en cultivos de células humanas, en fragmentos de pulmón humano y en animales de laboratorio.

Como se trata de condiciones controladas, los resultados no permiten establecer por sí solos qué alcance tendrán esos efectos en quienes usan cigarrillos electrónicos.

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Las señales de daño persistieron diez días después de finalizar la exposición

Uno de los principales hallazgos fue que los cambios no desaparecieron apenas terminó el contacto con el vapor. “Las señales de daño en el pulmón continuaron diez días después de que terminara un período de exposición de apenas cinco días”, indicaron los investigadores. También encontraron modificaciones duraderas en la función de la barrera y en los mecanismos de reparación del tejido.

La investigación detectó, además, cambios en una parte de la respuesta inmunitaria conocida como Th1. Se trata de un conjunto de señales que ayuda a organizar las defensas del organismo frente a los virus. Dicho de manera sencilla, contribuye a activar las células y los recursos necesarios para contener una infección.

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La neumonóloga Irina Petrache afirmó que una breve exposición al vapeo puede iniciar lesiones en las regiones profundas del pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de esas alteraciones resulta relevante porque el pulmón debe conservar su capacidad de llevar oxígeno a la sangre y, a la vez, protegerse de los agentes infecciosos.

El comunicado plantea que la exposición repetida podría mantener las lesiones celulares y modificar la recuperación natural del tejido. Esa posibilidad deberá evaluarse en investigaciones posteriores.

Para estudiar la reacción ante una infección respiratoria, los investigadores expusieron primero los modelos al vapor y después los infectaron con SARS-CoV-2. De ese modo, evaluaron si el contacto anterior cambiaba la respuesta del tejido frente al coronavirus.

El equipo halló una mayor carga viral, es decir, una cantidad más alta de virus en las muestras tomadas. También detectó menor actividad en varios genes antivirales, que contienen las instrucciones para que las células produzcan elementos de defensa frente a los virus.

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Las muestras expuestas al vapor presentaron una mayor carga del coronavirus SARS-CoV-2 y una menor actividad de genes antivirales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado no permite afirmar que todas las personas que vapean tendrán la misma reacción, ya que se obtuvo mediante pruebas de laboratorio.

Irina Petrache, neumonóloga y jefa de la División de Medicina Pulmonar, Cuidados Críticos y Medicina del Sueño de National Jewish Health, afirmó que “incluso una exposición breve al vapeo puede iniciar lesiones en las regiones más profundas y delicadas del pulmón”.

La especialista añadió que algunos efectos continuaron una vez finalizada la exposición y modificaron la respuesta de las defensas ante una infección viral posterior.

El estudio identifica mecanismos tempranos, pero no mide las consecuencias en personas

Las muestras humanas procedían de donantes sin antecedentes de tabaquismo ni enfermedad pulmonar, lo que permitió estudiar tejido sin esas condiciones previas.

En los animales, la exposición duró cinco días y el tejido pulmonar se examinó diez días más tarde. Para entonces, no presentaban signos visibles de enfermedad, pérdida de peso, inflamación ni fibrosis, que es la formación de tejido cicatricial.

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Los tejidos estudiados procedían de animales de laboratorio y de donantes humanos sin antecedentes de tabaquismo ni enfermedades pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores encontraron cambios en las células y en la actividad de genes vinculados con la reparación del tejido y las defensas frente a virus.

“Los hallazgos deberán confirmarse en futuros estudios realizados en personas”, señalaron los investigadores. El trabajo utilizó un producto comercial con nicotina y no distinguió los posibles efectos de esa sustancia de los saborizantes y de otros componentes del líquido.

Además, parte de las pruebas se realizó con vapor condensado, una técnica que no conserva todos los compuestos que se evaporan con rapidez. Los autores señalaron que los resultados pueden ayudar a explicar la relación que otros trabajos han observado entre el vapeo, las lesiones pulmonares y una mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias, pero subrayaron la necesidad de realizar estudios en personas.

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