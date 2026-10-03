Trastorno de ansiedad social: los hábitos que pueden reforzar el aislamiento

El trastorno de ansiedad social se caracteriza por un temor intenso a ser juzgado y se manifiesta con síntomas como sudoración, temblores o palpitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ansiedad ante una exposición, una entrevista de trabajo o un encuentro con desconocidos puede aparecer de forma puntual y no implica, por sí sola, un problema de salud mental. Sin embargo, cuando el miedo a la evaluación ajena lleva a evitar de manera sostenida situaciones cotidianas, puede tratarse de un trastorno de ansiedad social, una condición que interfiere en los vínculos, el estudio, el trabajo y otras actividades habituales.

El cuadro se caracteriza por temor intenso a ser juzgado, rechazado o humillado. Puede comenzar durante la infancia o la adolescencia y expresarse con rubor, sudoración, temblores, náuseas, palpitaciones, dificultades para hablar o la sensación de que la mente queda en blanco. También puede provocar anticipación ansiosa durante días o semanas antes de una situación social.

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De acuerdo con la BBC, el trastorno puede afectar hasta al 12% de las personas en algún momento de sus vidas, mientras que las dificultades de ansiedad social también aparecen en estudiantes sin diagnóstico clínico.

Qué hábitos conducen al trastorno de ansiedad social

El trastorno no equivale a ser reservado o sentir timidez ocasional. Mayo Clinic señala que la diferencia central está en la intensidad, la persistencia y la interferencia con la vida diaria. El miedo puede aparecer al iniciar una conversación, asistir a una reunión, comer frente a otras personas, entrar a una habitación ocupada o hacer una presentación.

Las conductas de evitación social incrementan los síntomas ansiosos y reducen la satisfacción en la calidad de las amistades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evitación suele ofrecer alivio en el momento, pero puede mantener el problema en el tiempo. Según explicó Neil Greening, presidente de la Alianza contra la Ansiedad Social del Reino Unido, a BBC, el punto de inflexión aparece cuando la ansiedad impide hacer actividades que una persona necesita o quiere realizar. En esos casos, el malestar deja de ser una reacción situacional y se convierte en una limitación para la rutina.

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Entre las respuestas frecuentes se encuentran hablar poco, responder de forma breve, mirar el teléfono para evitar una interacción, permanecer cerca de una persona conocida o mantenerse apartado de un grupo. También puede aparecer una preparación excesiva de cada frase, la elección de temas considerados seguros o la vigilancia constante de los propios gestos y señales físicas.

Una investigación distingue dos grandes grupos de conductas de seguridad. Las de evitación buscan reducir el contacto, como esquivar la mirada, no hacer preguntas, esconder el rostro o evitar hablar sobre asuntos personales. Las de gestión de la impresión buscan controlar cómo se percibe a la persona, por ejemplo, ensayar frases mentalmente o planificar temas de conversación.

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El estudio analizó a 584 adolescentes de 11 a 14 años, 208 de 16 a 18 años y 80 con diagnóstico principal de ansiedad social. Sus resultados asociaron ambos tipos de conductas con una mayor presencia de síntomas y pensamientos relacionados con el trastorno. En particular, las respuestas de evitación se vincularon con menor satisfacción social, peor calidad percibida de las amistades y mayor victimización entre pares.

La autoobservación intensa también puede aumentar el malestar. David Clark, psicólogo de la Universidad de Oxford, señaló en declaraciones a BBC que quienes padecen ansiedad social suelen concentrarse en preguntas como si están sonrojados, si parecen nerviosos o si dicen algo inadecuado. Este foco interno puede desplazar la atención de la conversación, del entorno y de las señales reales que brindan las otras personas.

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El trastorno de ansiedad social suele iniciarse en la infancia o la adolescencia y afecta hasta al 12 por ciento de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar de forma repetida lo ocurrido después de una interacción constituye otra conducta asociada al problema. La Mayo Clinic incluye entre los síntomas analizar el desempeño e identificar supuestas fallas después de situaciones sociales, así como anticipar las peores consecuencias posibles. Esa interpretación puede consolidar la idea de que el encuentro fue negativo aun cuando no haya información objetiva que lo confirme.

Cómo enfrentar el trastorno de ansiedad social

El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos indica que el diagnóstico requiere miedo o ansiedad intensos ante situaciones sociales en las que la persona podría ser observada o juzgada, durante al menos seis meses y con interferencia en áreas como estudios, trabajo o relaciones. La evaluación debe realizarla un profesional de salud, que también puede descartar otras causas físicas o considerar afecciones que coexisten.

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La psicoterapia es una de las alternativas principales. El instituto identifica a la terapia cognitivo-conductual, conocida como TCC, como un abordaje ampliamente investigado para este trastorno. Su objetivo es trabajar sobre las formas de pensar, actuar y reaccionar frente a las situaciones que generan miedo. Puede realizarse de manera presencial o virtual, y en formato individual o grupal.

La terapia cognitivo-conductual utiliza experimentos de exposición progresiva para contrastar las predicciones negativas con la realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese enfoque, la terapia de exposición propone acercarse gradualmente a situaciones evitadas para afrontar los temores que las sostienen. Clark planteó a BBC que los experimentos conductuales pueden consistir en intervenciones acotadas, como hacer una pregunta durante una reunión o participar en una conversación grupal, para contrastar las predicciones negativas con lo que efectivamente ocurre.

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El especialista también recomendó desplazar la atención desde el monitoreo personal hacia el interlocutor, la conversación o el contexto. Otra parte del proceso consiste en reducir las conductas de seguridad, como ensayar cada intervención, evitar la mirada o permanecer siempre junto a una persona conocida, ya que pueden impedir comprobar si el desenlace temido era probable.

El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos añade que los tratamientos pueden incluir medicación, psicoterapia o una combinación de ambas, según la situación clínica, las preferencias y la evaluación profesional. Entre los fármacos que un profesional puede considerar figuran antidepresivos, betabloqueantes y ansiolíticos, con usos, efectos y tiempos de acción diferentes.

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Cleveland Clinic advierte que muchas personas no solicitan ayuda porque interpretan la ansiedad social como un rasgo inmodificable de la personalidad. Sin embargo, sus especialistas señalan que la condición es tratable. Cuando el miedo o la evitación afectan las actividades habituales, la consulta con un médico, psicólogo, psiquiatra o profesional de salud mental permite definir los pasos adecuados para cada caso.