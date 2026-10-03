Una participante dejó sin palabras a Darío Barassi al responder qué le gusta de los hombres: “Todo lo que decís suena sexual”

Una participante de Ahora Caigo dejó sin palabras a Darío Barassi al contarle qué es lo que más le gusta de los hombres

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Nathalie, estudiante de locución que vive sola con dos perros, entró al piso de Ahora Caigo con un look que no pasó inadvertido, y antes de que el juego pudiera arrancar en serio, Darío Barassi ya la tenía en el centro de una conversación que fue de los hábitos para dormir a una confesión que dejó al conductor sin palabras.

Barassi quiso saber si Nathalie duerme con ropa o sin ropa, y ella no se guardó nada

Todo comenzó cuando Barassi le preguntó a Nathalie si su look de ese día era su estilo habitual. Ella confirmó que le encanta vestirse bien, pero cuando el conductor le preguntó si le molestaba estar desnuda en su casa, la participante fue directa: en casa no, pero para dormir sí. “Hay que refrescar esas zonas. La ginecóloga dice que sí”, justificó entre risas. Barassi, divertido y simulando nerviosismo, insistió en los detalles —“¿Desnuda, desnuda, desnuda? ¿Ni una tanga?“— mientras el público acompañaba la escena con carcajadas. Nathalie admitió que, con calefacción, se permite “como último una remerita suelta arriba”.

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En medio de la catarata de preguntas, la participante se acordó de que su madre podía estar viendo el programa. “¿Esto lo está viendo mi mamá?”, preguntó con cara de circunstancia, antes de mirar a cámara y aclarar: “Mamá, soy una niña buena”. Barassi, lejos de frenar, le respondió con la lógica que suele usar en el piso: “Igual pensá por dónde saliste de tu madre y ya también, no es que se va a sorprender de que estés desnuda, hija”.

El conductor también le preguntó si estaba en pareja. “No, estoy pasándola bien”, respondió Nathalie. “Todo lo que decís suena sexual”, le retrucó Barassi, antes de avanzar hacia la pregunta que terminaría de definir el segmento.

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Nathalie, participante de Ahora Caigo, y Darío Barassi, el conductor, tuvieron un divertido cruce al aire

Barassi le pidió a Nathalie que enumerara tres cosas que le gustan de los hombres. La primera respuesta fue esperada: que sean altos. Pero la segunda dejó al conductor sin reacción por un instante. “Que tengan un buen armamento”, dijo la estudiante de locución, eligiendo el eufemismo con total naturalidad, sin dudarlo y sin bajar la voz. El estudio estalló en carcajadas y Barassi, que pocas veces queda sin palabras, giró hacia la cámara y le pidió al equipo que pasaran directamente al juego. “Mariano, mirá, hay momentos que es mejor mirar a cámara y decir: a jugar”, lanzó, mientras las risas del público terminaban de sellar el momento.

Barassi y un participante terminaron mostrando su ropa interior en vivo

No es la primera vez que Ahora Caigo acumula escenas de este tenor. En septiembre, una concursante llamada Ani llegó al piso acompañada por su marido, cuya camisa colorida y llamativa captó de inmediato la atención de Barassi. El conductor le hizo varias preguntas sobre su vestimenta y, cuando consultó si ese estilo se extendía también a la ropa interior, el hombre bajó parte del pantalón frente a las cámaras para mostrar un bóxer con estampado de motocicletas. Barassi respondió al gesto exhibiendo el suyo propio y, al volver a su lugar, reconoció haber quedado “anonadado”, aunque no pudo evitar un comentario: “Igual me calentó un poco el señor”.

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Semanas antes, otra participante identificada como Belén había llegado al piso con una serie de regalos para el conductor, entre ellos un bóxer con su cara estampada y el logo del programa, además de sándwiches de miga y sahumerios. Barassi se lo probó en vivo con ayuda de Luli Latorre, en otra de las escenas que el ciclo —emitido de lunes a viernes a las 18:15 en eltrece, en el horario previo a Telenoche— convirtió en parte de su sello habitual.