Teleshow

Una participante dejó sin palabras a Darío Barassi al responder qué le gusta de los hombres: “Todo lo que decís suena sexual”

Nathalie, estudiante de locución, confesó que duerme desnuda y remató la charla con una respuesta sobre sus preferencias masculinas que paralizó el estudio de Ahora Caigo

Una participante de Ahora Caigo dejó sin palabras a Darío Barassi al contarle qué es lo que más le gusta de los hombres
Guardar

Nathalie, estudiante de locución que vive sola con dos perros, entró al piso de Ahora Caigo con un look que no pasó inadvertido, y antes de que el juego pudiera arrancar en serio, Darío Barassi ya la tenía en el centro de una conversación que fue de los hábitos para dormir a una confesión que dejó al conductor sin palabras.

Barassi quiso saber si Nathalie duerme con ropa o sin ropa, y ella no se guardó nada

Todo comenzó cuando Barassi le preguntó a Nathalie si su look de ese día era su estilo habitual. Ella confirmó que le encanta vestirse bien, pero cuando el conductor le preguntó si le molestaba estar desnuda en su casa, la participante fue directa: en casa no, pero para dormir sí. “Hay que refrescar esas zonas. La ginecóloga dice que sí”, justificó entre risas. Barassi, divertido y simulando nerviosismo, insistió en los detalles —“¿Desnuda, desnuda, desnuda? ¿Ni una tanga?“— mientras el público acompañaba la escena con carcajadas. Nathalie admitió que, con calefacción, se permite “como último una remerita suelta arriba”.

PUBLICIDAD

En medio de la catarata de preguntas, la participante se acordó de que su madre podía estar viendo el programa. “¿Esto lo está viendo mi mamá?”, preguntó con cara de circunstancia, antes de mirar a cámara y aclarar: “Mamá, soy una niña buena”. Barassi, lejos de frenar, le respondió con la lógica que suele usar en el piso: “Igual pensá por dónde saliste de tu madre y ya también, no es que se va a sorprender de que estés desnuda, hija”.

El conductor también le preguntó si estaba en pareja. “No, estoy pasándola bien”, respondió Nathalie. “Todo lo que decís suena sexual”, le retrucó Barassi, antes de avanzar hacia la pregunta que terminaría de definir el segmento.

PUBLICIDAD

Dos imágenes contiguas con una mujer sonriente a la izquierda y el presentador Darío Barassi a la derecha.
Nathalie, participante de Ahora Caigo, y Darío Barassi, el conductor, tuvieron un divertido cruce al aire

Barassi le pidió a Nathalie que enumerara tres cosas que le gustan de los hombres. La primera respuesta fue esperada: que sean altos. Pero la segunda dejó al conductor sin reacción por un instante. “Que tengan un buen armamento”, dijo la estudiante de locución, eligiendo el eufemismo con total naturalidad, sin dudarlo y sin bajar la voz. El estudio estalló en carcajadas y Barassi, que pocas veces queda sin palabras, giró hacia la cámara y le pidió al equipo que pasaran directamente al juego. “Mariano, mirá, hay momentos que es mejor mirar a cámara y decir: a jugar”, lanzó, mientras las risas del público terminaban de sellar el momento.

Barassi y un participante terminaron mostrando su ropa interior en vivo

No es la primera vez que Ahora Caigo acumula escenas de este tenor. En septiembre, una concursante llamada Ani llegó al piso acompañada por su marido, cuya camisa colorida y llamativa captó de inmediato la atención de Barassi. El conductor le hizo varias preguntas sobre su vestimenta y, cuando consultó si ese estilo se extendía también a la ropa interior, el hombre bajó parte del pantalón frente a las cámaras para mostrar un bóxer con estampado de motocicletas. Barassi respondió al gesto exhibiendo el suyo propio y, al volver a su lugar, reconoció haber quedado “anonadado”, aunque no pudo evitar un comentario: “Igual me calentó un poco el señor”.

Semanas antes, otra participante identificada como Belén había llegado al piso con una serie de regalos para el conductor, entre ellos un bóxer con su cara estampada y el logo del programa, además de sándwiches de miga y sahumerios. Barassi se lo probó en vivo con ayuda de Luli Latorre, en otra de las escenas que el ciclo —emitido de lunes a viernes a las 18:15 en eltrece, en el horario previo a Telenoche— convirtió en parte de su sello habitual.

Temas Relacionados

Darío BarassiEl TreceAhora Caigo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

La actriz regresa a la calle Corrientes con 8 Mujeres, una comedia dirigida por José María Muscari. Casi cuatro décadas después de su etapa junto al genial cómico, repasa el camino de transformación personal y profesional que recorrió desde entonces

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Fruto de su relación con Luis Ventura, el niño nació luego de seis meses de gestación. La ex vedette contó cómo evoluciona de sus secuelas neurológicas, sus dificultades para hablar, los nuevos tratamientos y develó que hubo un gemelo “que se detuvo”

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

El conductor no pudo ocultar su curiosidad por la imagen de un asistente y, junto a Evelyn Botto y Agustín Rada, protagonizó un insólito intercambio al aire

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

El cantante se frustró al preparar un pastel de atún típico de Cabo Verde, se tiró al piso y recibió una devolución crítica del jurado

La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

Wanda Nara y Maxi López se mostraron juntos luego de su duro cruce al aire: “Reconciliados, vamos por nuestros hijos”

La expareja tuvo un pequeño encuentro luego de que el delantero la tratara de mentirosa al aire de Cortá por Lozano

Wanda Nara y Maxi López se mostraron juntos luego de su duro cruce al aire: “Reconciliados, vamos por nuestros hijos”

AMÉRICA

El viceprimer ministro emiratí visitó al piloto indio de Flydubai en el hospital: “Personifica los más altos grados de valentía”

El viceprimer ministro emiratí visitó al piloto indio de Flydubai en el hospital: “Personifica los más altos grados de valentía”

Retiran más de 747.000 gotas para los ojos por una falla relacionada con la esterilidad: estas son las presentaciones afectadas

El Salvador lidera la percepción regional de avances contra el crimen organizado, según Latinobarómetro

El GNL recupera terreno en el Canal de Panamá tras años de desvíos por África

El nicaragüense Jordan “La Cobra” Orozco extendió su racha invicta al vencer al cubano Yusniel Abrahante en Florida

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

Las fotos de la majestuosa Ferrari de Michael Jordan que se vendió en casi 3 millones de dólares

Las fotos de la majestuosa Ferrari de Michael Jordan que se vendió en casi 3 millones de dólares

Francisco Cerúndolo eliminó a Jakub Mensik con una contundente actuación y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: el plantel africano todavía no arribó a Buenos Aires

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron cómo es su casa en Argentina: el cine privado que se construyó el futbolista y el particular detalle

La Fórmula 1 confirmó sus últimas carreras de la temporada, aunque mantiene un plan B ante una emergencia