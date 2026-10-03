Las fotos de la majestuosa Ferrari de Michael Jordan que se vendió en casi 3 millones de dólares

Una Ferrari 550 Maranello de 1997 que perteneció a Michael Jordan se vendió por USD 2,7 millones en una subasta

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Una Ferrari 550 Maranello de 1997 que perteneció a Michael Jordan se vendió por USD 2,7 millones en una subasta de Joopiter. La cifra fijó un récord para una venta pública de ese modelo y superó con amplitud la estimación inicial, que oscilaba entre USD 700.000 y USD 1,3 millones.

La operación concluyó el 30 de septiembre y reunió 43 ofertas, según datos difundidos tras la subasta. The Athletic informó que el valor final cuadruplicó el récord anterior para una Ferrari 550 Maranello, un deportivo producido por la firma italiana entre 1996 y 2001.

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El vehículo había permanecido fuera de la vista pública durante 24 años. Su última aparición conocida antes de esta venta se remontaba a diciembre de 2002, cuando Jordan la vendió a Lake Forest Sportscars, una concesionaria de Illinois. Después pasó a una colección privada de California, donde permaneció hasta este año.

La unidad volvió a ser localizada en 2026 tras una investigación encabezada por John Temerian, cofundador de Curated, firma especializada en vehículos de colección. La empresa reconstruyó la identificación completa del auto a partir de un número parcial de chasis que había aparecido en un foro en internet y de registros históricos de Ferrari.

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La Ferrari 550 Maranello fue entregada a Jordan el 29 de mayo de 1997 por Foreign Cars Italia, una concesionaria de Greensboro, Carolina del Norte. La documentación original conserva la firma del ex basquetbolista y la dirección que tenía entonces en Durham.

El auto quedó ligado a uno de los períodos de mayor exposición pública del ex jugador. Jordan lo condujo durante sus últimas dos temporadas con los Chicago Bulls, que terminaron con los campeonatos de la NBA de 1997 y 1998.

La noche del 13 de junio de 1997, horas después de que Chicago obtuviera su quinto título, Jordan dejó el United Center a bordo de la Ferrari. Las imágenes de aquella salida, con el trofeo y un cigarro, contribuyeron a que el modelo se transformara en uno de los autos más asociados con el seis veces campeón de la NBA.

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La casa de subastas sostuvo que el vehículo fue utilizado para asistir a partidos, entrenamientos y apariciones públicas durante la etapa final de Jordan en Illinois. El odómetro registra cerca de 10.300 kilómetros.

El coche conserva la patente personalizada de Illinois “MJ 5”, una referencia al quinto campeonato que los Bulls acababan de conseguir cuando Jordan empezó a utilizarlo.

El coche conserva la patente personalizada de Illinois “MJ 5”, una referencia al quinto campeonato que los Bulls acababan de conseguir cuando Jordan empezó a utilizarlo. También se mantiene la configuración original de su carrocería en color Rosso Barchetta, el interior de cuero beige y las llantas cromadas Speedline.

Jordan, que mide 1,98 metros, recibió una Ferrari modificada para que pudiera conducirla con mayor comodidad. Según la descripción de Joopiter, la marca italiana extendió los rieles del asiento del conductor e instaló un acolchado más fino que el habitual. Esa adaptación permitió retrasar la posición de conducción.

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El modelo cuenta con un motor V12 atmosférico de 5,5 litros, capaz de entregar 485 caballos de fuerza. Está asociado a una caja manual de seis velocidades con la clásica palanca en rejilla metálica de Ferrari y puede alcanzar una velocidad máxima de 320 km/h.

La 550 Maranello representó para Ferrari el regreso a una configuración de gran turismo con motor delantero V12, una arquitectura que la compañía había dejado de lado durante dos décadas en favor de sus modelos de motor central. La producción totalizó 3.083 unidades entre 1996 y 2001, según la casa de subastas.

Ese número, junto con la procedencia del auto y sus modificaciones específicas, fue uno de los factores que impulsó el interés de los compradores. La estimación previa no contemplaba el monto que alcanzó la pieza durante el cierre de la puja.

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La venta formó parte de “Driven to Greatness”, una subasta centrada en objetos vinculados a la trayectoria de Jordan. Entre las piezas incluidas estuvo una camiseta usada por el ex basquetbolista en las Finales de 1998, que también se convirtió en la camiseta más cara en la historia de la NBA: fue adjudicada por 12,26 millones de dólares.

La historia de la Ferrari de Michael Jordan también está relacionada con uno de los modelos más recordados de su línea de zapatillas. Tinker Hatfield, diseñador de Nike, tomó elementos del auto como referencia para las Air Jordan XIV.

El diseño incluyó cuero acolchado, detalles que evocaban tomas de aire, una suela con una textura similar a la de un neumático y el emblema de Jumpman dentro de un escudo que remitía al símbolo de Ferrari. Jordan usó ese modelo por primera vez el 14 de junio de 1998, en el sexto partido de las Finales de la NBA contra Utah Jazz.

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En ese encuentro, el jugador convirtió el tiro decisivo con 5,2 segundos en el reloj, luego de recuperar el balón y superar la marca de Bryon Russell. La jugada selló la victoria de los Bulls y el sexto campeonato de la franquicia en ocho años.

El auto fue vendido por Jordan el 4 de diciembre de 2002. A partir de entonces quedó fuera de exposiciones, subastas y registros públicos durante casi un cuarto de siglo. La documentación conservada incluye la tarjeta de garantía de fábrica con la firma de Jordan, además de registros de la concesionaria que lo identificaban como propietario inicial.

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Las imágenes de la Ferrari 550 Maranello que perteneció a Michael Jordan: