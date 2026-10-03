Nicaragua

El nicaragüense Jordan “La Cobra” Orozco extendió su racha invicta al vencer al cubano Yusniel Abrahante en Florida

Al borde de sufrir la primera caída de su carrera, el pugilista nicaragüense Jordan Orozco firmó una de las remontadas más espectaculares de la temporada

El nicaragüense Jordan Orozco superó un inicio adverso para mantener su 100% de efectividad en nocauts (Cortesía: Yader Valle).
El nicaragüense Jordan Orozco superó un inicio adverso para mantener su 100% de efectividad en nocauts (Cortesía: Yader Valle).
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El joven atleta nicaragüense Jordan “La Cobra” Orozco volvió a demostrar por qué es considerado la principal promesa deportiva de su país dentro del ámbito de los puños. En una noche llena de tensión y emoción disputada en la ciudad de Orlando, Florida, el peleador centroamericano saltó al cuadrilátero para protagonizar el combate principal de la velada internacional Project Series #2, organizada por las reconocidas firmas Matchroom Boxing y Boxlab Promotions.

En este crucial compromiso, Orozco arriesgaba su corona en una prueba de fuego de peso gallo (118 libras), subiendo al ring para defender su título Continental Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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El peleador centroamericano logró superar el reto más difícil de su carrera profesional para mantener su registro perfecto en una jornada que quedará marcada en su trayectoria.

Con apenas 18 presentaciones en el terreno profesional, Orozco ha llamado la atención internacional debido a una impresionante racha en la que ha conseguido terminar todos sus compromisos antes del tiempo reglamentario. Sin embargo, el día de ayer, 2 de octubre, su salida al escenario dejó en evidencia que el camino hacia la cima exige tanto potencia física como templanza mental para reponerse ante la adversidad cuando las cosas no salen según lo planeado.

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Desde el inicio de la velada internacional, el boxeador de origen cubano Yusniel Abrahante planteó una estrategia sumamente inteligente. Gracias a su agilidad, buena distancia y esquiva constante, Abrahante logró neutralizar la conocida potencia del nicaragüense, dominando las acciones a lo largo de los primeros cinco episodios de forma clara y sin contratiempos.

Sello de campeón: el nicaragüense Jordan Orozco resurgió del sufrimiento para regalarle una noche histórica al deporte de su país.
Sello de campeón: el nicaragüense Jordan Orozco resurgió del sufrimiento para regalarle una noche histórica al deporte de su país.

Para Orozco, la situación era completamente inédita. Acostumbrado a resolver sus compromisos de forma veloz gracias a la fuerza devastadora de sus impactos, el nicaragüense se vio superado en velocidad y precisión por un oponente que le cerró las salidas y dictó el ritmo durante gran parte del encuentro.

Las puntuaciones de los jueces marcaban una clara ventaja a favor del rival cubano, lo que dejaba al centroamericano con una sola opción para conservar su marca invicta: lograr una definición rápida antes del límite reglamentario.

El giro inesperado que salvó la noche

Con el reloj en contra y el peligro real de sufrir la primera caída de su carrera profesional, Jordan ajustó su plan de trabajo al llegar al sexto periodo. Consciente de que buscar directamente la cabeza de su oponente no estaba funcionando frente a la movilidad del rival, “La Cobra” decidió cambiar el objetivo de sus ataques y comenzó a castigar con insistencia la zona media del cuerpo.

El cambio de estrategia dio resultados inmediatos. Orozco acorraló a Abrahante contra una de las zonas del cuadrilátero y lanzó una serie de impactos continuos que mermaron de inmediato la resistencia del cubano.

La fuerza de los castigos dirigidos al abdomen desarticuló por completo la defensa de Abrahante, obligando al árbitro de la contienda a detener las acciones ante la imposibilidad del rival para continuar defendiéndose de manera efectiva.

Mirá el increíble momento en que Jordan Orozco, tras estar en desventaja durante la pelea, logra una sorpresiva victoria. El árbitro se ve obligado a intervenir y detener el combate en un desenlace inesperado.

Gracias a este electrizante nocaut técnico en el sexto asalto, Jordan Orozco logró retener exitosamente su cinturón Continental Gold de peso gallo de la AMB y consolidar su valioso puesto número 8 en el ranking mundial. Esta victoria no solo le permite extender su impresionante registro a 18 triunfos sin derrotas (todos definidos por la vía rápida), sino que además le otorga la valiosa lección de haber superado un escenario adverso frente a la mirada de la afición internacional.

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