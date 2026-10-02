Ciencia

Un estudio vinculó mascar tabaco con 251.000 muertes anuales a nivel mundial

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud analizó 204 países y territorios entre 1990 y 2023 y encontró que el 84% de los fallecimientos estimados se concentró en Asia del Sur

Dos hombres con gorro y chaqueta permanecen junto a una pared de ladrillo en una acera urbana.
Un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud estimó 251.000 muertes asociadas al tabaco de mascar en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud calculó que el tabaco de mascar estuvo asociado con 251.000 muertes en el mundo durante 2023. El informe también lo vinculó con accidentes cerebrovasculares y cáncer bucal. Más del 90 % de las muertes y de la pérdida de salud estimada se concentró en 10 países.

La investigación, publicada en la revista científica The Lancet Global Health, evaluó datos de 204 países y territorios entre 1990 y 2023. Forma parte del Estudio sobre la Carga Mundial de Enfermedades de 2023 y distingue el tabaco de mascar de otros productos que se consumen por vía oral, los cuales a menudo se estudian en conjunto.

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El tabaco de mascar se utiliza sin combustión. Al permanecer en la boca, libera nicotina y nitrosaminas, compuestos que pueden causar cáncer y que se absorben a través de la mucosa oral. Por eso, aunque no genera humo, puede producir dependencia y aumentar el riesgo de enfermedades graves.

En 2023, lo consumían unas 241 millones de personas de 15 años o más, equivalente al 3,9 % de la población mundial de esa edad. La proporción fue más de dos veces mayor entre los hombres que entre las mujeres.

Infografía con el título Tabaco de mascar, gráficos con datos estadísticos de mortalidad, un mapa global e iconos sobre impacto en la salud.
El consumo mundial de tabaco de mascar alcanzó a 241 millones de personas de 15 años o más durante 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas tres décadas, ningún país redujo de manera clara la cantidad de consumidores, mientras que 24 registraron aumentos. Los autores atribuyeron esta persistencia, entre otros factores, a prácticas culturales arraigadas, a la percepción de que causa menos daño que el cigarrillo y a la falta de información sobre sus efectos.

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Asia del Sur reunió el 84 % de las muertes estimadas

Asia del Sur fue la región más afectada. Allí, el 14,6 % de las personas de 15 años o más consumía tabaco de mascar en 2023 y se estimaron unas 210.000 muertes vinculadas con esta práctica, el 84 % del total mundial.

Al comparar poblaciones de distintas edades, Palau registró la tasa de consumo más alta, con el 24,4 %. Bangladesh alcanzó el 23,4 % y Nepal, el 17,5 %.

La mayor parte de las consecuencias se concentró en pocos países. Entre los hombres, más del 90 % de las muertes y de los años de vida saludable perdidos se ubicó en India, Bangladesh, China, Pakistán, Myanmar, Estados Unidos, Nepal, Sri Lanka, Filipinas y Madagascar.

En las mujeres, esa proporción se concentró en India, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Myanmar, China, Tailandia, Camboya, Vietnam y Nepal. Como se trata de números totales, los países con poblaciones más grandes pueden reunir más casos, aun si sus tasas de consumo no son las más altas.

Hombre sentado en un banco de madera con una lata metálica redonda en la mano mientras se lleva tabaco a la boca.
La absorción de nicotina y nitrosaminas por la mucosa oral genera adicción y eleva el riesgo de enfermedades graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaco de mascar no representa un problema de salud pública uniforme”, afirmó Gabriela Gil, autora principal del estudio e investigadora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud.

Para la especialista, conocer las formas de consumo dentro de cada población resulta necesario para diseñar medidas de prevención y tratamientos que ayuden a abandonarlo.

El consumo crece con la edad y cambia según el país

A escala mundial, el consumo fue más frecuente entre los hombres que entre las mujeres y tendió a aumentar desde el inicio de la adultez.

En Asia del Sur, casi 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 10 mujeres utilizaban estos productos en 2023. Entre ellos, el nivel más alto se registró entre los 60 y los 64 años; entre ellas, a partir de los 80 años.

Bangladesh se apartó de esa tendencia. En ese país, el consumo fue más frecuente entre las mujeres que entre los hombres en todos los grupos mayores de 30 años, aunque se mantuvo elevado en ambos sexos.

Mano sosteniendo una porción de tabaco húmedo oscuro junto a una lata metálica abierta sobre una superficie de mármol verde.
Asia del Sur concentró el 84 % de las muertes globales vinculadas al uso de tabaco de mascar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las medidas de prevención y abandono deben tener en cuenta las diferencias entre países, edades y sexos, además de los factores culturales y sociales que influyen en el consumo”, señaló Emmanuela Gakidou, autora sénior del trabajo y profesora del Departamento de Ciencias de la Medición de la Salud del instituto.

América Latina y el Caribe registró una prevalencia del 0,5 %

En América Latina y el Caribe, el 0,5 % de las personas de 15 años o más consumía tabaco de mascar en 2023. La proporción fue del 0,6 % entre los hombres y del 0,4 % entre las mujeres.

El estudio estimó 1.220 muertes asociadas a este consumo, con un rango de incertidumbre de entre 406 y 2.730, y 27.400 años de vida ajustados por discapacidad, con un rango de entre 8.990 y 60.700.

Aunque estas cifras se ubicaron muy por debajo de las registradas en Asia del Sur, los autores señalaron que el uso se mantuvo prácticamente sin cambios desde 1990.

Los accidentes cerebrovasculares explicaron la mayor parte del daño

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El accidente cerebrovascular representó la principal causa de pérdida de años de vida saludable asociada a este producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo analizó seis enfermedades asociadas con el tabaco de mascar: accidente cerebrovascular, cáncer de labio y cavidad bucal, cáncer de esófago, cáncer de otras zonas de la faringe, cáncer de laringe y cáncer de nasofaringe.

El accidente cerebrovascular fue la afección que provocó la mayor pérdida de años de vida saludable, con 55,9 años por cada 100.000 habitantes. Esta medida reúne los años perdidos por una muerte prematura y los años vividos con una discapacidad. El cáncer de labio y cavidad bucal ocupó el segundo lugar, con 17,4 años por cada 100.000 habitantes.

En el mundo, el consumo de estos productos se asoció con el 17,3 % de los años de vida saludable perdidos por cáncer de labio y cavidad bucal. En Asia del Sur, la proporción llegó al 30,5 %.

La pérdida de años de vida saludable aumentó un 116 % desde 1990

Acercamiento al rostro de un hombre que sostiene una pequeña bola de hojas secas de tabaco entre sus labios y dientes.
La pérdida de años de vida saludable provocada por el tabaco de mascar aumentó un 116 % entre 1990 y 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de años de vida saludable perdidos por el tabaco de mascar aumentó un 116 % entre 1990 y 2023, hasta alcanzar 6,48 millones. De ese total, 6,17 millones se debieron a muertes prematuras.

Pese a ese aumento, las políticas de control del tabaco prestaron menos atención a estos productos que al cigarrillo. El estudio plantea que la prevención y los tratamientos para dejar de consumirlos se incorporen a las estrategias nacionales contra el tabaquismo y otras enfermedades crónicas.

Las medidas, concluyeron los autores, deben adaptarse a las edades, los sexos, las formas de consumo y las condiciones sociales de las poblaciones más afectadas.

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