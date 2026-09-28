Ciencia

Un estudio asocia los tramos largos de caminata con menor riesgo cardiovascular

La investigación en adultos poco activos vinculó los recorridos sostenidos con menos episodios cardíacos y menor mortalidad

Un hombre camina por una acera con árboles, sosteniendo un reloj de arena en la mano mientras un podómetro echa humo en su bolsillo.
Una investigación asoció las caminatas continuas de al menos 10 minutos con un menor riesgo cardiovascular en adultos con baja actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantidad total de pasos diarios no es el único factor relevante en una rutina de movimiento. Una investigación reciente observó que, entre adultos con baja actividad física, concentrar los pasos en caminatas continuas de al menos 10 a 15 minutos se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte que acumular una cantidad similar en tramos muy breves.

La idea de cumplir una meta diaria de pasos suele ordenar las recomendaciones sobre caminata, aunque deja abierta otra pregunta práctica: cómo se distribuye ese movimiento a lo largo del día. Para quienes alternan trayectos cortos entre tareas, traslados y obligaciones, la duración de cada salida puede marcar una diferencia relevante dentro de los patrones analizados.

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El trabajo fue publicado en Annals of Internal Medicine y examinó la relación entre la acumulación de pasos, los eventos cardiovasculares y la mortalidad en adultos que no alcanzaban niveles elevados de actividad física. Sus resultados describen una asociación y no prueban que prolongar cada caminata, por sí solo, cause esos desenlaces.

Las caminatas continuas se asociaron con menor riesgo cardiovascular

Una mujer de perfil con abrigo verde y mochila camina por un sendero junto a un cartel de madera grabado con texto.
El estudio publicado en Annals of Internal Medicine analizó el patrón de movimiento de más de 33.000 adultos durante unos ocho años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación clasificó los períodos de marcha según su duración: menos de cinco minutos, de cinco a menos de diez, de diez a menos de quince y de quince minutos o más. Este enfoque permitió distinguir entre los pasos que se suman de manera fragmentada durante la jornada y los que corresponden a una caminata sostenida.

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Los autores analizaron a más de 33.000 adultos con menos de 8.000 pasos diarios. El interés del grupo se concentró en personas con actividad insuficiente, una población en la que modificar la forma de reunir los pasos podría ser más alcanzable que elevar de inmediato el volumen total de movimiento.

Durante un seguimiento de alrededor de ocho años, quienes concentraban la mayor parte de su actividad en períodos de al menos diez a quince minutos presentaron una menor frecuencia de eventos cardiovasculares (cuadros como el infarto y el accidente cerebrovascular) que quienes caminaban principalmente durante menos de cinco minutos seguidos.

Entre quienes caminaban de forma continua durante diez a quince minutos, el riesgo acumulado de un evento cardiovascular fue de aproximadamente 8%, frente al 13% registrado en el grupo cuyos períodos habituales no superaban los cinco minutos. En quienes realizaban caminatas de 15 minutos o más, el valor descendió a cerca del 4%.

Las diferencias se observaron dentro de una comparación entre patrones de caminata y no establecen que una única salida más prolongada pueda modificar el riesgo de una persona determinada.

El patrón de los pasos ofrece otra forma de mirar la rutina diaria

Reloj inteligente en una muñeca que muestra en pantalla un registro de 7845 pasos y tiempo de actividad sobre un fondo de parque.
El riesgo de un evento cardiovascular fue del 4% en personas con caminatas continuas de 10 a 15 minutos frente al 13% en tramos breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación aporta una perspectiva distinta al conteo cotidiano de pasos. En lugar de limitar la atención a una cifra final, examina si esos pasos forman parte de recorridos continuos o de desplazamientos muy cortos. Un trayecto para hacer una compra, caminar hasta una parada o reservar un momento de la jornada para moverse pueden sumar de manera diferente según cuánto se sostenga la marcha.

Los resultados no plantean que los pasos breves carezcan de valor ni que todas las personas deban alcanzar la misma duración. El análisis se realizó en adultos con niveles bajos de actividad y comparó los desenlaces observados entre grupos con distintos hábitos de caminata. Por ese motivo, sus conclusiones no permiten reemplazar la evaluación de las condiciones de salud particulares ni convertir los 10 o 15 minutos en una meta obligatoria para toda la población.

También importa distinguir entre asociación y causalidad. Las personas que realizaban caminatas más largas podían diferenciarse de quienes acumulaban pasos en tramos breves por factores que exceden el registro de movimiento. Aunque los investigadores consideraron variables que pueden influir en los resultados, el diseño de este tipo de estudio no permite atribuir con certeza las diferencias de riesgo únicamente a la duración de cada caminata.

Aun con ese límite, el dato ofrece una referencia concreta para interpretar una rutina frecuente. Para los adultos con baja actividad física incluidos en el estudio, el modo de acumular los pasos se vinculó con los resultados de salud, incluso cuando la atención pública suele centrarse únicamente en la cantidad diaria.

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