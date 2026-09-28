Ciencia

Por qué la cantidad de contactos no garantiza vínculos cercanos para quienes experimentan soledad de manera habitual

Estar rodeado puede coexistir junto a una sensación persistente: desconexión. Esa distinción permite comprender el impacto sanitario vinculado al malestar y abre otra mirada sobre las relaciones significativas humanas en sociedad

Un hombre sentado en un sofá sostiene una taza y escribe en un dispositivo portátil entre siluetas borrosas de personas caminando.
La soledad puede surgir aun con muchas personas alrededor cuando los vínculos no satisfacen la necesidad de conexión (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La soledad no se explica solo por la cantidad de contactos. Una persona puede estar rodeada de gente y, aun así, sentir que le faltan relaciones cercanas o un sentido de pertenencia. Esa diferencia ayuda a entender por qué las respuestas frente a este malestar pueden incluir tanto conversaciones con personas de confianza como actividades realizadas a solas.

El tema tiene relevancia sanitaria. Un artículo de CNN sobre una revisión de 90 estudios informó que la soledad y el aislamiento social se asocian con una mayor probabilidad de muerte prematura. Esa relación muestra que el problema no se reduce a sumar encuentros o contactos.

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Una investigación reciente examinó qué hacen las personas que se sienten solas por iniciativa propia y qué recursos consideran útiles. Según publicó Psychology Today en el artículo “What Actually Helps When You’re Feeling Lonely”, las respuestas más frecuentes combinan el contacto con seres queridos con momentos personales, distracciones, trabajo, estudio o pasatiempos. El hallazgo central es que las estrategias individuales también tienen un lugar en la manera de afrontar la soledad.

La distinción entre soledad y aislamiento social permite dimensionar el resultado. En un artículo sobre el tema, CNN explicó que este último alude a una falta objetiva de contacto, mientras que la primera describe el malestar que surge cuando los vínculos disponibles no satisfacen la necesidad de conexión. Por eso, una red amplia no garantiza por sí sola una sensación de cercanía.

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El estudio registró recursos sociales e individuales

Dos mujeres sentadas junto a una mesa de madera con tazas y galletas en la cocina de una vivienda.
La soledad y el aislamiento social se asocian con una mayor probabilidad de muerte prematura, según una revisión de 90 estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación publicada en Frontiers in Psychiatry analizó respuestas de 18.354 personas de 16 a 99 años. Los autores trabajaron con datos del Experimento de Soledad de la BBC y de la Encuesta de Soledad de la Unión Europea para identificar qué acciones realizaban quienes informaban sentir soledad con frecuencia y cuáles consideraban eficaces.

El estudio no evaluó un tratamiento ni comprobó que una actividad reduzca la soledad en todas las personas. Relevó, por un lado, las medidas que los participantes dijeron haber utilizado y, por otro, las alternativas que percibían como útiles. La diferencia es decisiva: la eficacia percibida expresa la valoración de quienes respondieron, no una recomendación clínica universal.

De acuerdo con los datos citados por Psychology Today, pasar tiempo con familiares, amistades u otros seres queridos fue la acción más utilizada, con el 31,8 %. Tomarse un tiempo personal ocupó el segundo lugar, con el 28,9 %. La frecuencia de ambas opciones muestra que la búsqueda de compañía y el espacio propio no aparecen necesariamente como respuestas opuestas.

Entre las acciones que más participantes consideraron efectivas figuraron hallar actividades de distracción cuando estaban solos, con el 58,5 %, y dedicar tiempo al trabajo, el estudio o los pasatiempos, con el 52,6 %. Sumarse a un club fue otra alternativa señalada, aunque los resultados no establecen qué opción conviene en cada situación ni cuánto dura su efecto.

La calidad de los vínculos importa tanto como su cantidad. La revista TIME señaló, en un artículo sobre la soledad y la salud, que las conexiones significativas pueden resultar más relevantes que multiplicar los encuentros. Esa perspectiva permite leer los resultados sin reducirlos a una lista de tareas y sin asumir que el contacto social tiene el mismo valor para todas las personas.

La edad y el género se asociaron con elecciones diferentes

Mujer con gafas y suéter beige sentada frente a una mesa con tazas en una cafetería junto a un ventanal.
El estudio de Frontiers in Psychiatry analizó las respuestas de 18.354 personas de entre 16 y 99 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis encontró diferencias por edad. Según informó Psychology Today, las personas más jóvenes tuvieron mayor probabilidad que los adultos de mediana edad de ver a sus seres queridos, buscar terapia y reservar un tiempo para sí mismas. También tendieron a considerar más útiles estrategias como hablar con familiares y amistades sobre sus sentimientos o pensar por qué se sentían solas.

Entre los adultos mayores, en cambio, fue menos frecuente la búsqueda de terapia y aparecieron con más peso acciones como incorporarse a clubes, presentarse a los vecinos y elegir actividades que funcionaran como distracción. Estas diferencias no indican que una generación deba adoptar una conducta determinada, sino que registran respuestas distintas dentro de las muestras analizadas.

El género también se asoció con variaciones en las elecciones. Los hombres informaron con mayor frecuencia el uso de acciones como integrarse a clubes o practicar deportes con otras personas. Las mujeres tendieron a considerar útil un abanico más amplio de alternativas, entre ellas la terapia, conversar sobre sus sentimientos y participar en actividades sociales, según la nota de Psychology Today.

El portal U.S. News & World Report señaló en un artículo sobre conexión social que la soledad y el aislamiento social no describen la misma experiencia, aunque ambos se han vinculado con efectos adversos para la salud.

El límite del nuevo estudio es preciso: no determina qué estrategia reducirá la soledad en cada persona ni cuánto durará su efecto, ya que registra las acciones utilizadas y la utilidad que los participantes les atribuyeron.

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