Ciencia

Cuál es el mejor momento del día para ir al supermercado y evitar compras de más

Un trabajo que analizó millones de transacciones vinculó las primeras horas diurnas con elecciones más repetidas, patrón capaz de limitar agregados imprevistos dentro del carrito

Dibujo de un hombre que lleva tres botellas en su carrito de día y el mismo hombre con un carrito lleno de paquetes de colores de noche.
Un estudio sobre comportamiento del consumidor detectó que las personas eligen menos variedad dentro de una misma categoría durante la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La hora de una compra puede influir en algo más que la cantidad de gente que hay en un supermercado. Un trabajo sobre comportamiento del consumidor detectó que por la mañana las personas tienden a elegir menos variedad dentro de una misma categoría, un patrón que puede ayudar a contener la incorporación de productos no previstos.

La relación entre el momento del día y el gasto no equivale a una regla automática. El presupuesto depende de los precios, de la lista de compras y de las necesidades de cada hogar. Sin embargo, la tendencia observada permite mirar una decisión cotidiana desde otro ángulo: el de la búsqueda de variedad cuando se eligen alimentos y otros productos.

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La investigación publicada en Journal of Consumer Research analizó cómo cambia esa preferencia a lo largo de la jornada. Sus autores identificaron que las elecciones realizadas en las primeras horas incluían menos opciones diferentes, asociaron el patrón con los ritmos circadianos y advirtieron que el efecto no se presenta del mismo modo en todas las personas.

Las primeras horas favorecen elecciones más repetidas

Una mujer sostiene una libreta con notas y un envase de leche en el pasillo de un supermercado rodeada de estanterías con lácteos.
La investigación analizó los registros de compra de más de un millón de hogares en California a lo largo de 25 meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reunió cuatro investigaciones. Una de ellas revisó las compras de más de un millón de hogares durante dos años mediante tarjetas de fidelización de un supermercado de California. Ese registro permitió comparar las decisiones de los mismos compradores según el momento en que hacían sus adquisiciones.

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Los autores evaluaron la variedad dentro de una categoría, no el tamaño total del gasto. Por ejemplo, observaron si una persona compraba dos yogures del mismo sabor o incorporaba sabores distintos. El análisis mostró que las elecciones de la mañana contenían una diversidad menor que las de la tarde y la noche.

La diferencia no implica que comprar temprano reduzca por sí sola el importe final de cada ticket. La investigación no midió el ahorro económico ni comparó presupuestos familiares; lo que registró fue una inclinación a elegir productos más similares, una conducta que puede ser relevante cuando el objetivo es evitar que la compra se amplíe por la incorporación de alternativas adicionales.

Los experimentos complementarios llegaron a una conclusión similar en otras decisiones de consumo. A medida que avanzaba el día, los participantes mostraban una mayor preferencia por opciones diversas. El equipo vinculó ese cambio con el nivel de activación fisiológica, es decir, el estado de alerta corporal, y con las variaciones diarias de la temperatura corporal.

El hallazgo no reemplaza la planificación de la compra

Un carrito de supermercado con frutas, verduras, leche y pan junto a una mano que sostiene un teléfono móvil con una lista anotada.
El trabajo científico evaluó la diversidad de productos seleccionados en lugar del monto total del gasto o el ahorro económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación propuesta se relaciona con los ritmos circadianos, procesos que organizan cambios físicos y conductuales a lo largo de las 24 horas. Según el estudio, una menor activación durante la mañana se asoció con una menor inclinación a buscar estímulos diferentes. Hacia más tarde, cuando esa activación aumentaba, también lo hacía la preferencia por la variedad de productos.

Ese mecanismo no tuvo el mismo alcance en todos los perfiles. Las personas con una marcada preferencia por levantarse temprano, conocidas como cronotipos matutinos, no mostraron la misma variación entre la mañana y el resto de la jornada. El dato indica que el horario puede influir en las decisiones, pero que la rutina individual también modifica la respuesta.

El estudio tampoco establece una franja universal para hacer las compras. Sus resultados describen tendencias promedio y no permiten anticipar el comportamiento de cada comprador en una visita concreta. El hambre, el tiempo disponible, las promociones, el nivel de cansancio y la presencia de una lista pueden intervenir en la selección de artículos de manera independiente del horario.

La utilidad práctica del hallazgo está en separar dos cuestiones que suelen confundirse. Una es la necesidad de comprar determinados productos y otra es la decisión de sumar más opciones dentro de cada categoría. Cuando la prioridad es ajustar una compra planificada, reconocer que la búsqueda de variedad puede aumentar con el paso de las horas ofrece un criterio adicional para organizar la salida al supermercado.

La evidencia analizada se concentra en el tipo de elección, no en una promesa de ahorro. Por eso, el vínculo entre la mañana y un gasto menor debe entenderse como una posibilidad conductual, no como una garantía. El patrón identificado puede ayudar a explicar por qué las decisiones tomadas en distintos momentos del día no siempre siguen el mismo nivel de diversificación ni responden a la misma disposición a sumar productos.

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