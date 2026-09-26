Ciencia

Parece solo un snack de cine, pero es un cereal integral: qué dice la evidencia sobre el pochoclo, su fibra y los agregados que cambian cada porción

Un estudio reciente analizó la composición del maíz pisingallo y las pautas alimentarias de Estados Unidos priorizan los cereales integrales con fibra

Un recipiente con palomitas de maíz iluminadas en primer plano y varias butacas de color rojo en el fondo.
El pochoclo conserva fibra y compuestos vegetales del maíz pisingallo, según referencias nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando el maíz estalla para una película o una reunión, el pochoclo conserva parte de las características del grano entero. Aporta fibra, contiene compuestos vegetales y forma parte del grupo de los cereales integrales, según las referencias nutricionales y los análisis de su composición.

La preparación cambia el resultado final. El pochoclo puede servirse solo o llevar aceite, manteca, azúcar, sal y saborizantes, ingredientes que modifican el aporte de grasas, azúcares añadidos y sodio de cada porción.

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El interés por este alimento creció a partir de un artículo de Men’s Health, que recogió declaraciones de William Li, médico formado en Harvard. Li diferenció el pochoclo preparado de manera simple de las versiones con manteca y saborizantes.

Un bowl de vidrio lleno de palomitas de maíz sobre una mesa de madera, con palomitas y granos de maíz esparcidos, y una taza al fondo.
El aceite, la manteca, el azúcar, la sal y los saborizantes cambian las grasas, los azúcares añadidos y el sodio del pochoclo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compuestos vegetales cambian entre variedades de maíz pisingallo

La investigación más reciente sobre la composición del pochoclo se publicó en la revista científica Food Chemistry. El trabajo analizó partes más finas y más gruesas de una muestra comercial y de cinco variedades amarillas desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México.

El equipo estudió los compuestos vegetales presentes en cada muestra. Entre ellos se encuentran los fenólicos, sustancias naturales que aparecen en distintos granos, frutas y vegetales. Los investigadores identificaron 40 compuestos de manera preliminar y compararon sus diferencias entre las variedades de maíz pisingallo.

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Las partes más gruesas del grano tuvieron una mayor cantidad de fenoles ligados. Los autores explicaron que esos compuestos permanecen unidos a otros componentes de la estructura del maíz. Esa característica permitió describir diferencias entre las variedades que formaron parte del análisis.

Múltiples cuencos y cestas con granos enteros como avena, trigo, quinoa, arroz integral, maíz y cebada. Espigas de trigo y mazorcas de maíz en mesa de madera.
El estudio publicado en Food Chemistry analizó una muestra comercial y cinco variedades amarillas de maíz pisingallo de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muestra llamada Popcorn 2 alcanzó la mayor cantidad de compuestos fenólicos totales, con 7,30 miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de materia seca. Esta medida expresa la cantidad total de esos compuestos que el método de laboratorio pudo detectar en cada muestra.

Cada variedad mostró diferencias en el almidón y en sus compuestos naturales

El estudio de Food Chemistry encontró perfiles distintos entre las variedades. La muestra Popcorn C presentó una mayor presencia de ácido cinámico, mientras que Popcorn 5 tuvo un nivel más alto de ácido cafeico. Ambos son compuestos vegetales que los autores encontraron en el análisis.

Los investigadores también midieron el almidón resistente, una parte del almidón que no se descompone en el intestino delgado. Popcorn C y Popcorn 5 mostraron niveles más altos de este componente que Popcorn 2, según los resultados del trabajo.

Un boleto de cine amarillo, un cubo de palomitas de maíz de rayas rojas y blancas, un vaso azul con refresco y popote, sobre una mesa clara frente a una sala de cine borrosa.
Los investigadores identificaron de forma preliminar 40 compuestos vegetales en las variedades de pochoclo analizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esos datos, el equipo indicó que la digestión del almidón tuvo más relación con la combinación de compuestos de cada variedad que con la cantidad total de fenoles. La digestibilidad del almidón describe qué parte de ese carbohidrato queda disponible durante la digestión.

Los autores también plantearon que la relación entre el almidón y los compuestos vegetales puede explicar parte de esas diferencias. El análisis permitió describir cómo cambian los componentes del pochoclo según la parte del grano evaluada.

Dietary Guidelines for Americans priorizan los cereales integrales con fibra

Las *Dietary Guidelines for Americans*, las pautas alimentarias oficiales de Estados Unidos elaboradas por los Departamentos de Agricultura y de Salud y Servicios Humanos, priorizan los cereales integrales con fibra dentro de un patrón de alimentación basado en alimentos con buen aporte nutricional.

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La avena, el arroz integral, la quinoa y el pan de harina integral acompañaron al pochoclo en la clasificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento propone entre dos y cuatro porciones diarias de cereales integrales, de acuerdo con las necesidades de energía de cada persona. Se trata de una orientación general, no de una cantidad única para todos los alimentos de ese grupo.

Una edición anterior de este documento incluyó de manera expresa al pochoclo entre los cereales integrales. Esa clasificación ubica al maíz pisingallo inflado junto con la avena, el arroz integral, la quinoa y el pan hecho con harina integral.

La versión actual también propone reducir el consumo de productos muy procesados, carbohidratos refinados, azúcares añadidos y exceso de sodio. En ese marco, los ingredientes que se suman durante la preparación cambian el perfil de cada porción.

Varios cuencos de cerámica rústica con avena, quinoa, arroz integral, farro, mijo y palomitas de maíz sobre mesa de madera clara
Las Dietary Guidelines for Americans incluyen al pochoclo entre los cereales integrales y recomiendan limitar azúcares añadidos, sodio y productos muy procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agregados cambian el perfil nutricional de cada porción

La diferencia entre el grano inflado y lo que se le agrega después ordena la información nutricional sobre el pochoclo. El aceite, la manteca, el azúcar, la sal y los saborizantes se incorporan durante o después de la cocción y cambian las características de la porción servida.

En sus declaraciones, Li contrastó el pochoclo simple con las opciones cubiertas de manteca o saborizantes. Esta diferencia coincide con la recomendación actual de priorizar alimentos con buen aporte nutricional y limitar productos muy procesados.

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