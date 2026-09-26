El barrio donde vive una persona puede influir en su esperanza de vida: qué factores explican la diferencia

El barrio donde vive una persona se asocia con diferencias en la esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dirección no es un dato administrativo: el barrio donde vive una persona puede asociarse con años de diferencia en la esperanza de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las condiciones en las que se nace, crece, estudia, trabaja y envejece —incluidos la vivienda, los ingresos, la educación y el acceso a servicios— moldean la salud tanto como las decisiones individuales.

La diferencia puede medirse. Un estudio publicado en JAMA Health Forum analizó distintas zonas censales de Estados Unidos y encontró una brecha de más de cuatro años entre la esperanza de vida promedio en barrios con alta segregación residencial y aquellos con baja segregación. El primer grupo registró 75,1 años y el segundo, 79,3 años.

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Ese resultado no significa que una calle, un edificio o una decisión de mudanza determinen por sí solos cuánto vivirá cada habitante. Se trata de una asociación entre el entorno y la esperanza de vida de una población. Los autores observaron que la educación, la pobreza y el desempleo explicaban parte de la distancia entre los barrios, aunque no toda.

El lugar de residencia reúne factores que se acumulan en la rutina: la posibilidad de caminar con seguridad, usar transporte público, comprar alimentos, acceder a atención médica o encontrar espacios verdes. La OMS identifica esas condiciones como determinantes sociales de la salud, es decir, elementos no médicos que influyen en el riesgo de enfermar y morir antes.

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Calles conectadas y servicios cercanos favorecen la actividad física diaria

La OMS advierte que la vivienda, los ingresos, la educación y los servicios moldean la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir en una zona con veredas continuas, cruces seguros, comercios próximos y transporte accesible no garantiza una vida más larga, pero puede volver más sencilla la actividad física cotidiana. Caminar hasta una parada, subir escaleras o hacer compras cerca de casa suman movimiento sin depender de un plan de ejercicio.

Un estudio publicado en American Journal of Health Promotion, basado en datos de 31.568 adultos de Estados Unidos, asoció una mayor caminabilidad percibida con más probabilidad de cumplir las recomendaciones de actividad física y con una menor prevalencia de obesidad. El resultado no prueba que las calles por sí solas produzcan esos efectos, pero refuerza la importancia de evaluar cómo se conectan los destinos cotidianos.

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La infraestructura también influye en el acceso a recursos. Un trayecto largo y costoso hasta un centro de salud, la falta de transporte o una vivienda expuesta a contaminación pueden condicionar decisiones diarias. Por eso, el entorno urbano importa más allá de si una persona elige caminar o usar el automóvil: define qué alternativas están realmente disponibles.

La cercanía no equivale por sí sola a calidad: una plaza, un centro de salud o una parada de transporte deben ser utilizables, seguros y accesibles para cumplir esa función. El entorno construido se vuelve relevante porque ordena, facilita o limita actividades que se repiten todos los días.

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Las brechas de longevidad reflejan recursos y oportunidades desiguales

Un estudio de JAMA Health Forum registró más de cuatro años de brecha de longevidad según la segregación residencial en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine examinó cómo las oportunidades del barrio se relacionan con la salud. En las 100 mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos, registró una diferencia de siete años en la esperanza de vida entre zonas con oportunidades muy bajas y muy altas: 75 frente a 82 años.

El índice utilizado en ese trabajo incluyó variables de educación, salud, ambiente, condiciones sociales y economía. Esto permite entender por qué reducir el debate a la voluntad individual deja fuera una parte central del problema: dos personas pueden recibir el mismo consejo de cuidar su salud, pero no contar con las mismas opciones para aplicarlo.

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Las investigaciones no permiten convertir el código postal en un pronóstico individual ni establecer que un cambio aislado resolverá las desigualdades. Sí muestran que las políticas de vivienda, transporte, empleo, educación y servicios básicos forman parte de la discusión sobre salud pública y longevidad. La OMS sostiene que esas brechas evitables requieren intervenciones sobre las condiciones sociales que las producen.