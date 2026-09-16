Tiene 22 años y creó manos robóticas con plástico reciclado para ayudar a niños sordos en Kenia

El sistema creado por ZeroBionic convierte en gestos mecánicos lo que el profesor dice y también verbaliza la respuesta del estudiante (@NorahKimathi)

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En un pequeño laboratorio de la Universidad Strathmore, en Nairobi Kenia, Norah Kimathi construye manos robóticas impresas en 3D con plástico reciclado que traducen en tiempo real la voz de los docentes a lengua de señas para niños sordos. La científica tiene 22 años y dirige ZeroBionic, la startup que fundó en 2023 con el objetivo de resolver uno de los problemas educativos más persistentes del país: más de 300.000 niños sordos o con hipoacusia que no pueden seguir las clases porque la mayoría de los maestros no saben enseñar.

Según detalló el periódico local The Times of India con base en información de la agencia AFP, el dispositivo se coloca al frente del aula, escucha al docente y mueve sus dedos mecánicos para reproducir los signos correspondientes. Cuando el estudiante responde en señas, una cámara lee sus manos y el sistema emite la respuesta en voz alta para que el maestro la comprenda.

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La conversación funciona en dos lenguas y sin necesidad de un intérprete humano presente, lo que representa un cambio concreto en la dinámica de las aulas para alumnos con discapacidad auditiva.

Las manos cuestan USD 350, duran tres años y ya están en 78 escuelas de Kenia

El dispositivo escucha al maestro, reproduce los signos correspondientes y usa una cámara para interpretar las señas del niño, con una conversación en dos sentidos que cambia la comunicación dentro del aula (@NorahKimathi)

Cada unidad de ZeroBionic se produce con más del 60% de plástico que antes era descartado como residuo, lo que reduce los costos de fabricación y el impacto ambiental del proceso. El precio final es de USD 350 por mano, con una vida útil de hasta dos años sin necesidad de mantenimiento. La empresa ya distribuyó 78 unidades en escuelas de distintos puntos del país, donde los dispositivos funcionan de forma autónoma dentro del aula.

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El sistema alcanza una precisión del 92% en la conversión de voz a señas, según los datos de la compañía. Kimathi atribuye ese nivel de exactitud a años de trabajo de campo y a la construcción de una base de datos propia, dado que no existía ningún conjunto estandarizado de lengua de señas africana al momento de iniciar el proyecto. Ese vacío obligó al equipo a desarrollar desde cero una solución que hoy cubre términos de uso cotidiano y vocabulario técnico de materias como matemáticas y ciencias.

Sin datos previos, el equipo construyó un diccionario de señas africano desde cero

Cada unidad se fabrica con más del 60% de material recuperado, cuesta 350 dólares y funciona de forma autónoma durante hasta dos años (@NorahKimathi)

Uno de los mayores obstáculos que enfrentó la startup fue la ausencia de un dataset africano unificado de lengua de señas. Para resolverlo, el equipo trabajó con docentes sordos con experiencia que vistieron un traje especial con electrodos, importado para la ocasión. Con ese sistema, registraron y almacenaron cientos de señas, incluidos términos técnicos que hasta entonces no tenían una representación gestual definida en el contexto educativo keniano.

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“El desafío más grande fue que en África no existe un dataset estandarizado de lengua de señas”, señaló Kimathi en declaraciones a AFP desde su laboratorio en Nairobi. “Nadie más había construido esto en el continente. Tuvimos que empezar desde cero”, agregó. La base de datos resultante combina referencias del inglés, la lengua de señas americana y la keniana, y continúa ampliándose con nuevas incorporaciones.

ZeroBionic desarrolla Africa One, un torso robótico para ampliar el vocabulario de señas

El equipo registró cientos de gestos junto a docentes sordos mediante un traje con electrodos, un paso necesario para crear equivalencias locales y cubrir expresiones técnicas ausentes (@NorahKimathi)

Para expandir las capacidades del sistema, la empresa trabaja en un robot humanoide al que denominó Africa One. El torso robótico funciona como plataforma para refinar y ampliar el repertorio de señas que las manos mecánicas pueden producir, con el objetivo de incorporar más vocabulario especializado y mejorar la fluidez de la traducción en contextos educativos complejos.

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La firma opera sin capital de riesgo externo. La empresa se financió con premios obtenidos en competencias, infraestructura universitaria y los ingresos generados por los primeros proyectos piloto. En 2026, Kimathi fue seleccionada por la firma tecnológica estadounidense Qualcomm como la única representante keniana en su programa continental para África, tras superar a más de 1.200 postulantes de 45 países del continente.

“Sabemos que vamos a poner una sonrisa en la cara de alguien más”, afirmó Kimathi según AFP. Las manos robóticas de ZeroBionic permiten hoy que docentes y alumnos sordos en aulas de Kenia mantengan diálogos que hasta hace poco resultaban imposibles sin la presencia de un intérprete.

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