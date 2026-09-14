Cómo opera el tráfico de fauna y madera en Centroamérica según las rutas, especies y vacíos legales detectados

La región centroamericana no es ya solo una zona de extracción: es un corredor logístico integrado a la arquitectura del crimen organizado transnacional, con rutas, brokers especializados e infraestructura financiera propias. - crédito @cornare/X

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Cada año desaparecen de los bosques centroamericanos miles de animales silvestres, cientos de miles de árboles y decenas de toneladas de madera preciosa.

El saqueo responde a una economía criminal con epicentros identificables, especies predilectas y una lógica de extracción que varía según el país.

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Varias especies silvestres recuperadas del tráfico ilegal, como un mono tití, ranas de cristal, serpientes y mariposas morpho, permanecen en cajas de transporte dentro de un centro de rescate o decomiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) documentó entre 2017 y 2022 un total de 1.945 incidentes de caza furtiva y decomisos en Hispanoamérica, con más de 102.577 animales silvestres afectados de más de 690 especies. Los incidentes anuales pasaron de 257 en 2017 a 431 en 2022, en una región que alberga el 40% de la biodiversidad mundial.

La paradoja que facilita este saqueo es jurídica: más de la mitad de las especies incautadas, 363 en total, están protegidas únicamente por legislaciones nacionales y carecen de protección vinculante bajo los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), según el análisis Delitos contra la fauna en América hispana, del IFAW.

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Un dispositivo rastreador GPS con forma de huevo de tortuga yace en la arena para combatir el tráfico ilegal de fauna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala concentra el 74% del tráfico de aves y apenas 250 guacamayas sobreviven en libertad

Guatemala funciona como el embudo logístico del tráfico centroamericano. Con más de 6,159 especies de fauna registradas, sus fronteras con México, Belice y Honduras y la extensión selvática del Petén configuran un escenario favorable para el contrabando.

Las aves son el objetivo central de las mafias guatemaltecas: representan el 74% del total de los animales traficados. Los loros y las guacamayas conforman el grueso del volumen.

La carretera CA-1, que conecta el interior con el Atlántico, es el principal corredor hacia puertos y fronteras.

Las aves son el objetivo central de las mafias guatemaltecas: representan el 74% del total de los animales traficados. Los loros y las guacamayas conforman el grueso del volumen.

La situación de la guacamaya roja (Ara macao) ilustra la gravedad del problema: censos de la Wildlife Conservation Society (WCS), organización de conservación, estiman que sobreviven apenas 250 ejemplares en estado silvestre en el país.

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Una guacamaya roja sobre un paño blanco y plantas similares a peyote acompañan a personal de PROFEPA, que supervisa el procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ello, los traficantes sustraen cada año más de 25 crías de los nidos, a menudo a los tres días de nacidas, y las comercializan por hasta USD 3,000 en mercados internos e internacionales.

El centro de rescate ARCAS informó que la temporada alta del tráfico transcurre de abril a agosto, en coincidencia con los picos de anidación.

Durante esos meses, los centros de rehabilitación reciben entre 20 y 80 animales semanales rescatados en operativos carreteros y el 90% son especímenes juveniles que requieren cuidados intensivos.

Honduras redujo el saqueo de nidos en un 80% con patrullas de mujeres indígenas

El caso hondureño ofrece el contraste más marcado del istmo. Por un lado, la tala ilegal opera de forma industrializada: entre 2024 y 2025, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) incautó más de 265.831 pies tablares de madera, el equivalente a 106 camiones de carga, mediante georreferenciación satelital y apoyo militar.

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Un inspector revisa un camión que transporta madera en la provincia de Darién, Panamá. EFE/Alejandro Bolívar

En San Pedro Sula y el Distrito Central, las autoridades intervinieron aserraderos que blanqueaban más de 99.470 pies tablares de pino extraído de zonas núcleo protegidas como Río Plátano y La Muralla, con guías forestales falsificadas.

Solo entre enero y abril de 2025, 568 incendios forestales arrasaron 20.978 hectáreas de vegetación y dejaron un territorio acumulado de más de 103.000 hectáreas gravemente afectadas.

Frente a ese deterioro, el proyecto Apu Pauni en La Mosquitia representa uno de los modelos de resiliencia comunitaria más exitosos. El INCEBIO y One Earth Conservation, organización de conservación, empoderaron a mujeres indígenas de la etnia miskita para custodiar directamente los nidos de guacamaya roja en las selvas de Mabita y Rus Rus. Las patrullas redujeron el saqueo de nidos en un 80% y lograron reintroducir más de 200 volantones a los bosques.

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Agentes exhiben madera decomisada y cajas etiquetadas por Interpol en un almacén portuario centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Belice decretó una moratoria forestal de cinco años tras la extracción insostenible

Belice perdió aproximadamente 17,000 hectáreas de bosques entre 2017 y 2021, según el Forest Department, departamento forestal del país.

La extracción ilegal de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata) en la Reserva Arqueológica Caracol representó una pérdida superior a USD 1.2 millones, con más de 730,792 pies tablares de caoba extraídos ilegalmente, según un estudio en la reserva.

Fotografía cedida por Smithsonian de Panamá de bosque de Oreomunnea mexicana en la Reserva Hidrológica de Fortuna, en Panamá. EFE/Smithsonian de Panamá

La respuesta gubernamental fue una moratoria total de cinco años sobre la emisión de licencias forestales a corto plazo, vigente desde el 1 de diciembre de 2025.

La medida, según medios locales, desencadenó una respuesta violenta: el subdirector forestal John Pinelo informó la intercepción de múltiples camiones sin permiso, multas acumuladas de USD 50,000 y episodios en los que operadores de maquinaria pesada intentaron atropellar a oficiales forestales o dispararon armas para amedrentarlos.

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La organización Belize Maya Forest Trust (BMFT) incrementó sus patrullajes de 158 en 2022 a 333 en 2024. El resultado fue la reducción de la pérdida de hectáreas por incendios forestales, usados por cazadores furtivos para acorralar especies, de 1.022 acres en 2023 a cero en mayo de 2025.

Nicaragua vende legalmente 85,833 especímenes mientras sus reservas colapsan

Nicaragua administra una contradicción estructural. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) emitió 220 permisos de exportación CITES entre enero y agosto de 2025, con la venta legal de 85,833 especímenes —ranas ojos rojos, iguanas y boas— a mercados de Norteamérica, Asia y Europa, con ingresos superiores a USD 9.8 millones.

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Al mismo tiempo, el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan perdió casi un tercio de su cobertura forestal, 13,700 hectáreas, en la última década, según un informe de la Fundación del Río de diciembre de 2025.

Las invasiones de colonos madereros y buscadores de oro con maquinaria pesada desplazan a las comunidades indígenas rama y afrodescendientes kriol, mientras el tráfico de cianuro y mercurio para la minería aurífera contamina las cuencas fluviales.

Un quetzal resplandeciente con su vibrante plumaje verde y rojo se posa en una rama cubierta de musgo, alimentándose de una baya en un bosque nuboso centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica y Panamá: el tráfico marino como negocio multimillonario

Costa Rica concentró el 81.8% de las exportaciones directas brutas reportadas globalmente para productos del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) entre 2020 y 2024, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) basados en informes de CITES.

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Las aletas procedentes del litoral centroamericano terminaron como parte de la incautación de 9.3 toneladas registrada en El Callao, Perú, estimada en USD 11.2 millones.

Una mariposa azul en una caja de cristal junto a un teléfono con rutas globales ilustra el comercio ilegal de fauna por vías digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá, operativos recientes bajo las operaciones Vida Silvestre y Guardianes 2026 descubrieron campamentos en las selvas de Coclé, Arraiján y Panamá Oeste con rifles y escopetas sin registro, junto con volúmenes de fauna descuartizada: venado cola blanca, ocelotes, con pieles y cráneos decomisados, saínos y conejos pintados.

Una piel de jaguar con su patrón de rosetas distintivo y tonos dorados y negros yace sobre una superficie, resaltando la belleza de una especie amenazada por la caza furtiva. En Panamá, operativos recientes bajo las operaciones Vida Silvestre y Guardianes 2026 descubrieron campamentos en las selvas de Coclé, Arraiján y Panamá Oeste con rifles y escopetas sin registro, junto con volúmenes de fauna descuartizada: venado cola blanca, ocelotes, con pieles y cráneos decomisados, saínos y conejos pintados. (USFWS)

En allanamientos en La Chorrera, las autoridades rescataron monos tití (Saguinus geoffroyi) y loros mantenidos en condiciones deplorables.

El mono tití o mono ardilla centroamericano (Saimiri oerstedii) es uno de los objetivos predilectos del tráfico en ambos países: su rango de distribución está limitado exclusivamente a Costa Rica y Panamá, lo que eleva su precio en los mercados exóticos internacionales.

Diversas especies silvestres, como un mono con heridas y un loro enfermo, languidecen en jaulas diminutas, reflejo del impacto devastador del tráfico ilegal de animales y sus deplorables condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madera de palisandro: cómo se lava un árbol en un contenedor

El mercado ilícito de palo rosa o granadillo (Pterocarpus y Dalbergia spp.), demandado por la industria de mobiliario de lujo en China, explota de manera sistemática las debilidades del mecanismo CITES.

Investigaciones de la Environmental Investigation Agency (EIA), organización no gubernamental, documentaron cómo los traficantes anticipan las suspensiones de cupos de exportación y precipitan envíos masivos antes de que las normativas entren en vigor.

Luego blanquean troncos recién cortados de reservas vedadas de Nicaragua y Belice al usar volúmenes “acumulados” legalmente en el pasado como escudo y transportar la madera en contenedores comerciales con guías forestales clonadas.

El resultado acumulado de todos estos frentes es un mercado criminal que en los últimos siete años generó más de 13 millones de artículos decomisados en 162 países, según datos del IFAW y Mongabay, medio ambiental.

La región centroamericana no es ya solo una zona de extracción: es un corredor logístico integrado a la arquitectura del crimen organizado transnacional, con rutas, brokers especializados e infraestructura financiera propias.