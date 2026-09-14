República Dominicana

Autoridades dominicanas incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas durante operativos en tres provincias

La jornada, desarrollada con el Ministerio Público y la Policía Nacional, dejó 45 detenidos y siete allanamientos en Santiago, Espaillat y Santo Domingo Norte.

La DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas en 235 operativos y siete allanamientos. (Foto: DNCRD)
La DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas en 235 operativos y siete allanamientos. (Foto: DNCRD)
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El total de material incautado fue de 13,551.5 gramos: 12,140.6 gramos de presunta cocaína, 1,335.3 gramos de presunta marihuana y 75.6 gramos de presunto crack. También fueron incautadas dos armas de fuego, ocho balanzas, dos motocicletas, tres teléfonos celulares, cinco cámaras de vigilancia, un chaleco antibalas, tres radios de comunicación y RD$23,170 (USD 391.45, aproximadamente).

Las acciones dejaron 45 personas detenidas en Santiago, Espaillat y Santo Domingo Norte. El despliegue incluyó 235 operativos de vigilancia e intervención y siete allanamientos, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

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Los procedimientos fueron desarrollados por la DNCD junto al Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional. Los detenidos, las sustancias y las demás evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público en las respectivas demarcaciones para los fines legales correspondientes.

En Santiago, las autoridades realizaron 90 operativos y cinco allanamientos. Las intervenciones se extendieron por Los Pepines, Pueblo Nuevo, El Ejido, Cienfuegos, Gurabo, Ensanche Bermúdez, La Trinitaria y Villa Olga.

El despliegue también alcanzó los sectores de La Altagracia, Falpo, San José y Los Girasoles, en el municipio de Navarrete, además de otras zonas de la provincia.

Los operativos contra el microtráfico dejaron 45 detenidos en Santiago, Espaillat y Santo Domingo Norte, con evidencias bajo custodia del Ministerio Público. (Foto: DNCRD)
Los operativos contra el microtráfico dejaron 45 detenidos en Santiago, Espaillat y Santo Domingo Norte, con evidencias bajo custodia del Ministerio Público. (Foto: DNCRD)

En esa jurisdicción fueron arrestadas 10 personas. Los agentes ocuparon 3,377 gramos de presunta cocaína en 244 porciones, así como 210 gramos de presunta marihuana distribuidos en 115 envoltorios.

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El reporte incluyó además 40.3 gramos de presunto crack en 66 dosis. Las autoridades incautaron RD$11,750 (USD 198.51, aproximadamente).

en efectivo y dos balanzas que, de acuerdo con la información oficial, eran utilizadas para pesar las sustancias.

La división de Espaillat ejecutó 97 operativos y dos allanamientos dirigidos a las redes locales de microtráfico. Las intervenciones se realizaron en Maco Tibio, Don Bosco, El Bolsillo, Los López, Sal si Puedes, La Zurza y Villa Bartola.

Las acciones también incluyeron Quija Quieta, Milito y Paso de Moca, entre otros sectores. En esa demarcación, las autoridades detuvieron a 25 personas y abrieron varios casos relacionados con el presunto tráfico de narcóticos.

Los equipos ocuparon 1,199 gramos de presunta cocaína, 828 gramos de marihuana distribuidos en 26 porciones y 35 gramos de crack en 25 porciones. El consolidado de sustancias en Espaillat fue de 2,062 gramos.

Las autoridades decomisaron cocaína, marihuana y crack, además de dos armas de fuego, ocho balanzas, dos motocicletas, celulares, cámaras de vigilancia y radios de comunicación. (Foto: DNCRD)
Las autoridades decomisaron cocaína, marihuana y crack, además de dos armas de fuego, ocho balanzas, dos motocicletas, celulares, cámaras de vigilancia y radios de comunicación. (Foto: DNCRD)

Además, fueron confiscados RD$5,970 (USD 100.86, aproximadamente), tres balanzas, dos motocicletas y una pistola calibre nueve milímetros con cargador y cinco cápsulas. Las evidencias incluyeron cinco cámaras de vigilancia y tres radios de comunicación que, según las autoridades, eran empleados por las redes intervenidas.

Santo Domingo Norte concentró el mayor volumen ocupado

Santo Domingo Norte registró el mayor volumen de presuntas drogas ocupado durante los procedimientos informados. En esa demarcación se realizaron 48 operativos de control y fueron arrestados 10 ciudadanos.

Las intervenciones abarcaron Los Platanitos y Las 5 Esquinas de Guaricano, Sabana Centro, El Cachón, Hong Kong, Villa Blanca, La Caña y La Barquita. También se desarrollaron en Barrio Nuevo y La Javilla, en Sabana Perdida.

Santo Domingo Norte concentró el mayor volumen de droga incautada, con 7,563.5 gramos de cocaína, 296.8 gramos de marihuana y 10 arrestados en 48 operativos. (Foto: DNCRD)
Santo Domingo Norte concentró el mayor volumen de droga incautada, con 7,563.5 gramos de cocaína, 296.8 gramos de marihuana y 10 arrestados en 48 operativos. (Foto: DNCRD)

La lista incluyó Punta, en Villa Mella, además de La Ceiba de La Victoria y La Solana. En esta jurisdicción, los agentes decomisaron 7,563.5 gramos de presunta cocaína y 296.8 gramos de presunta marihuana.

Entre los objetos ocupados figuraron tres balanzas, tres teléfonos celulares, RD$5,450 (USD 92.08, aproximadamente) en efectivo y un arma de fuego de fabricación casera tipo chilena.

La Fuerza de Tarea Conjunta señaló que mantendrá los operativos contra las redes de distribución de sustancias narcóticas y la búsqueda de los presuntos cabecillas de esas estructuras.

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