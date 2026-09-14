Los relojes inteligentes podrían sobreestimar hasta un 25% las calorías quemadas, alerta un estudio

Una investigación en laboratorio con 58 adultos comparó los cálculos de estos dispositivos con mediciones respiratorias y detectó errores promedio del 15% al 25% (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los relojes inteligentes sobreestiman las calorías quemadas con un margen de error promedio de entre el 15% y el 25%, según un estudio publicado en la revista científica PLOS One. La investigación evaluó la precisión de estos dispositivos en condiciones de laboratorio con 58 adultos y advierte sobre los riesgos de basar decisiones alimentarias o de entrenamiento en esos datos.

El equipo, liderado por Jason Kostrna, doctor y profesor asociado de psicología del deporte en la Universidad Internacional de Florida (FIU), midió el gasto energético real mediante calorimetría indirecta —equipos que analizan los gases en la respiración durante el ejercicio— y comparó esos valores con las estimaciones de los relojes. Un hallazgo adicional: el margen de error creció en función del porcentaje de grasa corporal de los participantes.

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Los dispositivos no miden calorías directamente, sino que las estiman mediante algoritmos

Una infografía detalla cómo los relojes inteligentes calculan de forma imprecisa el gasto calórico y ofrece recomendaciones para un seguimiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los relojes smart no calculan el gasto calórico de forma directa. Adam Lepley, doctor y director del laboratorio en la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Míchigan, explicó que estos dispositivos “registran señales como el movimiento, las ondas ópticas del pulso o la ubicación, y luego usan algoritmos para estimar variables como las calorías quemadas”. Los errores pueden acumularse en distintos puntos: el ruido del sensor, la posición en la muñeca o las diferencias fisiológicas entre personas.

En el mismo sentido, Kostrna reforzó esa idea: “Aunque el reloj mida bien la frecuencia cardíaca o el movimiento, eso no garantiza que pueda traducir esas mediciones en una estimación igualmente precisa de calorías quemadas”. El tono de color de piel, en cambio, no mostró incidencia en los resultados, aunque los autores aclararon que el estudio cubrió un rango específico de tonalidades y condiciones de ejercicio.

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Tratar el dato calórico como una cifra exacta puede resultar contraproducente

Un análisis publicado en PLOS One evaluó a 58 personas y contrastó las cifras del reloj con calorimetría indirecta durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más concreto aparece cuando los usuarios toman el número de calorías como una referencia exacta. “Me preocupa que alguien use esa estimación como un sistema contable: ‘Mi reloj dice que quemé 600 calorías, entonces puedo comer 600 calorías adicionales’. La tecnología aún no admite ese nivel de precisión”, advirtió Kostrna.

En paralelo, Amanda Velazquez, doctora y directora de medicina para la obesidad en el Centro Médico Cedars-Sinai, señaló que el conteo calórico en general —digital o no— puede ser problemático. “Aconsejo a mis pacientes dar un paso atrás y ver la nutrición de forma más integral, centrándose en la calidad de los alimentos”, indicó, según recogió Prevention.

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En personas con trastornos alimentarios, agregó, ese seguimiento puede intensificar la ansiedad y derivar en una ingesta insuficiente de nutrientes.

Los especialistas recomiendan usar estos dispositivos para observar tendencias, no cifras aisladas

La investigación, liderada por la Universidad Internacional de Florida, midió el gasto real con calorimetría indirecta y halló que los dispositivos suelen inflar las calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las imprecisiones detectadas, los especialistas no desaconsejan el uso de relojes inteligentes. Lepley, quien utiliza uno para su propio seguimiento de salud, subrayó que ofrecen valor real cuando se los emplea para observar patrones en el tiempo. “Son muy útiles para rastrear comportamientos y monitorear evoluciones, especialmente en actividad diaria, conteo de pasos y frecuencia cardíaca”, dijo.

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Kostrna propuso complementar los datos del dispositivo con la percepción subjetiva del esfuerzo: atender a la frecuencia cardíaca, la duración del ejercicio, la distancia y el ritmo, y preguntarse cómo evolucionó el rendimiento a lo largo de las semanas. “Un reloj inteligente puede aportar información útil a ese panorama, pero no debería reemplazarlo”, sintetizó.

El estudio se enmarca en una línea creciente de investigaciones que cuestionan la precisión de los rastreadores de actividad física. Según datos del Centro de Investigación Pew —organización de estudios de opinión pública con sede en Washington D.C.—, al menos el 21% de los adultos estadounidenses ya utilizaba este tipo de dispositivos en 2019, una cifra que aumentó en los años siguientes.

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