Ciencia

Los relojes inteligentes podrían sobreestimar hasta un 25% las calorías quemadas, alerta un estudio

El equipo de la Universidad Internacional de Florida evaluó a 58 adultos y observó que el sesgo en el cálculo del gasto energético fue mayor en quienes tenían más tejido adiposo, frente a mediciones respiratorias de referencia

Una mano ajusta un reloj inteligente negro sobre una mesa de madera junto a un plato con ensalada, aguacate y garbanzos.
Una investigación en laboratorio con 58 adultos comparó los cálculos de estos dispositivos con mediciones respiratorias y detectó errores promedio del 15% al 25% (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los relojes inteligentes sobreestiman las calorías quemadas con un margen de error promedio de entre el 15% y el 25%, según un estudio publicado en la revista científica PLOS One. La investigación evaluó la precisión de estos dispositivos en condiciones de laboratorio con 58 adultos y advierte sobre los riesgos de basar decisiones alimentarias o de entrenamiento en esos datos.

El equipo, liderado por Jason Kostrna, doctor y profesor asociado de psicología del deporte en la Universidad Internacional de Florida (FIU), midió el gasto energético real mediante calorimetría indirecta —equipos que analizan los gases en la respiración durante el ejercicio— y comparó esos valores con las estimaciones de los relojes. Un hallazgo adicional: el margen de error creció en función del porcentaje de grasa corporal de los participantes.

PUBLICIDAD

Los dispositivos no miden calorías directamente, sino que las estiman mediante algoritmos

Infografía con ilustraciones de personas haciendo ejercicio con relojes inteligentes, acompañada por gráficos explicativos e iconos.
Una infografía detalla cómo los relojes inteligentes calculan de forma imprecisa el gasto calórico y ofrece recomendaciones para un seguimiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los relojes smart no calculan el gasto calórico de forma directa. Adam Lepley, doctor y director del laboratorio en la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Míchigan, explicó que estos dispositivos “registran señales como el movimiento, las ondas ópticas del pulso o la ubicación, y luego usan algoritmos para estimar variables como las calorías quemadas”. Los errores pueden acumularse en distintos puntos: el ruido del sensor, la posición en la muñeca o las diferencias fisiológicas entre personas.

En el mismo sentido, Kostrna reforzó esa idea: “Aunque el reloj mida bien la frecuencia cardíaca o el movimiento, eso no garantiza que pueda traducir esas mediciones en una estimación igualmente precisa de calorías quemadas”. El tono de color de piel, en cambio, no mostró incidencia en los resultados, aunque los autores aclararon que el estudio cubrió un rango específico de tonalidades y condiciones de ejercicio.

PUBLICIDAD

Tratar el dato calórico como una cifra exacta puede resultar contraproducente

Un primer plano de una muñeca con un reloj inteligente negro que muestra datos de ritmo cardíaco sobre el manillar de una bicicleta.
Un análisis publicado en PLOS One evaluó a 58 personas y contrastó las cifras del reloj con calorimetría indirecta durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más concreto aparece cuando los usuarios toman el número de calorías como una referencia exacta. “Me preocupa que alguien use esa estimación como un sistema contable: ‘Mi reloj dice que quemé 600 calorías, entonces puedo comer 600 calorías adicionales’. La tecnología aún no admite ese nivel de precisión”, advirtió Kostrna.

En paralelo, Amanda Velazquez, doctora y directora de medicina para la obesidad en el Centro Médico Cedars-Sinai, señaló que el conteo calórico en general —digital o no— puede ser problemático. “Aconsejo a mis pacientes dar un paso atrás y ver la nutrición de forma más integral, centrándose en la calidad de los alimentos”, indicó, según recogió Prevention.

En personas con trastornos alimentarios, agregó, ese seguimiento puede intensificar la ansiedad y derivar en una ingesta insuficiente de nutrientes.

Los especialistas recomiendan usar estos dispositivos para observar tendencias, no cifras aisladas

Un hombre corre por un sendero de tierra en un parque, con camiseta gris y shorts azules, mientras mira su reloj en la muñeca.
La investigación, liderada por la Universidad Internacional de Florida, midió el gasto real con calorimetría indirecta y halló que los dispositivos suelen inflar las calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las imprecisiones detectadas, los especialistas no desaconsejan el uso de relojes inteligentes. Lepley, quien utiliza uno para su propio seguimiento de salud, subrayó que ofrecen valor real cuando se los emplea para observar patrones en el tiempo. “Son muy útiles para rastrear comportamientos y monitorear evoluciones, especialmente en actividad diaria, conteo de pasos y frecuencia cardíaca”, dijo.

Kostrna propuso complementar los datos del dispositivo con la percepción subjetiva del esfuerzo: atender a la frecuencia cardíaca, la duración del ejercicio, la distancia y el ritmo, y preguntarse cómo evolucionó el rendimiento a lo largo de las semanas. “Un reloj inteligente puede aportar información útil a ese panorama, pero no debería reemplazarlo”, sintetizó.

El estudio se enmarca en una línea creciente de investigaciones que cuestionan la precisión de los rastreadores de actividad física. Según datos del Centro de Investigación Pew —organización de estudios de opinión pública con sede en Washington D.C.—, al menos el 21% de los adultos estadounidenses ya utilizaba este tipo de dispositivos en 2019, una cifra que aumentó en los años siguientes.

Temas Relacionados

Reloj inteligenteQuemar CaloríasObesidadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciencia logra "leer" la mente: el modelo de IA que reconstruye imágenes desde la actividad cerebral

Un desarrollo tecnológico del Instituto Weizmann de Ciencias permite traducir registros neuronales en representaciones visuales fieles al contenido observado, superando las limitaciones de los sistemas de decodificación previos gracias a un entrenamiento más eficiente

La ciencia logra "leer" la mente: el modelo de IA que reconstruye imágenes desde la actividad cerebral

Minerales, vitaminas y saciedad: cuáles son los beneficios del pomelo y por qué lo aconsejan

La fruta cítrica en cualquiera de sus versiones ofrece agua, antioxidantes y nutrientes y son recomendados por los dietistas para una dieta variada

Minerales, vitaminas y saciedad: cuáles son los beneficios del pomelo y por qué lo aconsejan

Migraña: cómo es el test gratuito que mide días perdidos y la caída de productividad

El cuestionario de siete preguntas releva ausencias laborales, rendimiento reducido, tareas domésticas postergadas y actividades sociales canceladas durante los últimos tres meses

Migraña: cómo es el test gratuito que mide días perdidos y la caída de productividad

Día del Hipertenso: 10 maneras de bajar la presión arterial y cuidar el corazón

Cada 14 de septiembre, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial recuerda la importancia de detectar y controlar una enfermedad silenciosa que afecta a más de un tercio de los adultos en el país. Qué hábitos pueden ayudar a reducir los valores y cuándo es necesario consultar al médico

Día del Hipertenso: 10 maneras de bajar la presión arterial y cuidar el corazón

Un estudio reveló por qué los dos lados de la Luna son tan distintos: el calor de las mareas habría desplazado magma en su interior

Las primeras muestras de rocas del lado oculto muestran que la diferencia entre ambos hemisferios no estaría en el manto, sino en una antigua redistribución de materiales que dejó una corteza más gruesa y rica en magnesio en esa región

Un estudio reveló por qué los dos lados de la Luna son tan distintos: el calor de las mareas habría desplazado magma en su interior

DEPORTES

Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana

Con dos importantes regresos, Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para la revancha ante San Pablo por la Sudamericana

Ganó la primera medalla de oro en su disciplina para Argentina y rompió en llanto al recordar a su papá: “Ayudame a llegar”

El ranking ATP tras el US Open: Novak Djokovic salió del Top 10, Alexander Zverev se acercó al N°1 y así quedaron los argentinos

Quiénes son los jugadores mejor pagados de la NFL en 2026, según Forbes

El filoso elogio de un medio inglés a Enzo Fernández y el cantito que le dedicaron los hinchas del City con una famosa melodía

TELESHOW

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

INFOBAE AMÉRICA

Antorcha de la Independencia continúa su recorrido por Costa Rica: Laura Fernández la recibirá en Cartago

Antorcha de la Independencia continúa su recorrido por Costa Rica: Laura Fernández la recibirá en Cartago

“El salario de un médico no alcanza para nada”: doctora cubana vende flanes para alimentar a su familia

El alza del petróleo presiona los costos del pollo y los huevos en República Dominicana

La demanda de transporte aéreo regional en Guatemala crece 21% hasta agosto

Qué provincias de República Dominicana concentrarán los aguaceros más fuertes entre este lunes y el miércoles 16 de septiembre