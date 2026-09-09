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El nuevo “mimado” de los hinchas, la reacción con Calleri y una baja para el próximo partido: lo que no se vio del triunfo de Boca ante San Pablo

El Xeneize se quedó con el duelo de ida por los cuartos de la final de la Copa Sudamericana en la Bombonera

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El clima copero volvió a instalarse en la Bombonera este martes por la noche de cara a la ida de los cuartos de final que Boca le ganó a San Pablo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dio el primer golpe, triunfó 1-0 y ahora tendrá que defender el resultado en el global en el Morumbí la próxima semana. Como es costumbre, las tribunas de la Bombonera hablaron y se expresaron con varios protagonistas como focos principales.

Hay que reconocer en primera instancia que los fanáticos boquenses tienen a un nuevo “niño mimado”: Facundo Jagger Herrera. Es ciero que desde que está en divisiones inferiores llamó la atención de los fanáticos por su apodo basado en el parecido con el cantante Mick Jagger, aunque la realidad es que el reconocimiento parte de sus buenos rendimientos con apenas sus primeros minutos en la Primera de Boca como profesiona.

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No hay que perder de vista que el defensor central de 20 años jugó de forma consecutiva los últimos seis encuentros, siendo su debut el ingreso ante Recoleta por Sudamericana en condición de visitante. Los aprobados en los siguientes duelos, más la baja de Ayrton Costa, lo llevaron a ser considerado como titular para una serie de mata-mata tan importante como ante un histórico rival brasileño. Desde que la voz del estadio mencionó su apellido, fue uno de los más coreados. Pero la cosa no se quedó ahí, porque al ser uno de los puntos altos del Xeneize en la primera parte, imantó varias ovaciones a lo largo de la noche.

Facundo Jagger Herrera, el nuevo "mimado" del hincha de Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)
Facundo Jagger Herrera, el nuevo "mimado" del hincha de Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, muestra la entereza que debe tener un central de Boca, gana muchos duelos y aprovecha oportunidades, sabe que no debe quedarse ahí y seguir aprendiendo, uds no ayudan por los elogios”, puso el moño a su noche el DT en conferencia de prensa.

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El contrapunto fue el recibimiento a Jonathan Calleri, que dejó un más que aceptable paso por el club de la Ribera con dos títulos entre 2014 y 2015 (campeonato y Copa Argentina), incluidos varios goles importantes, pero no cayó en gracia en el último tiempo en el corazón del hincha por las frustradas vueltas a la institución y hasta una falta de identificación con los colores que representó en su momento. De entrada, la gente lo divisó en la entrada en calor y también lo destrató con algunos silbidos cuando la voz del estadio recitó su apellido. Y todo se tornó más alevoso cuando sobre el final fue reemplazado y los chiflidos se evidenciaron aún más.

¿Si me sorprendió la reacción del hincha? No, es normal. Siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá, fui muy feliz, hoy represento a otra institución y soy muy feliz también. Es un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Creo que tenemos muchas chances", fue la respuesta del propio Calleri ante el micrófono post encuentro, en el que fue amonestado por un leve frente a frente con Tomás Belmonte en la segunda pausa de rehidratación y confirmó su ausencia de cara a la revancha por acumulación de tarjetas.

En el entretiempo, los hinchas de Boca marcaron la cancha: “Que esta noche, cueste lo que cuesta, esta noche tenemos que ganar”. La etapa inicial fue bastante deslucida y los muchachos del Vasco debían cambiar el chip a como dé lugar. Los únicos aplausos que se despertaron en el primer tramo fueron generados por la atajada espectacular de Álvaro Montero a Luciano, tras un cabezazo. El arquero colombiano volvió a ser uno de los puntos altos, pero lamentablemente el cuerpo técnico lo perderá para el match ante Central Córdoba del próximo viernes por el Clausura debido al fallecimiento de su abuela, que lo llevó a pedir un permiso de licencia para viajar a su país y acompañar a su familia.

De esta manera, Arruabarrena tendrá una baja sensible en el plano local, que será suplida por Leandro Brey. El once que pondrá en cancha contra los santiagueños el viernes por la noche será similar al que empleó contra Gimnasia en Mendoza el fin de semana pasado. Igualmente el DT tendrá 48 horas para definir cómo saldrá. Vale mencionar que el ex Vélez sí estará a disposición para el desquite contra los paulistas del martes que viene.

Boca Juniors vs. O’Higgins, Copa Sudamericana
Sensible baja en Boca: falleció la abuela de Álvaro Montero, que viajará a Colombia y se perderá el duelo ante Central Córdoba del viernes

Respecto al ambiente en el Alberto J. Armando, el público se fue conforme con la actuación general del equipo. Hubo chicanas contra River, tras su eliminación del certamen en manos de Independiente Santa Fe (potencial adversario de Boca en semifinales, que igualó 0-0 con Vasco da Gama por la ida disputada en Colombia): “Vamo’ a traer la copa a la Argentina, la copa que perdieron las Gallinas, las Gallinas”. Del lado de enfrente, los paulistas coparon la tercera bandeja Sur, pero fueron perdieron el fervor inicial y prácticamente terminaron viendo inmóviles el match.

Dos detalles más de la noche copera en La Boca: el buen momento de Alan Velasco llevó a que los fanáticos xeneizes lo aplaudieran atronadoramente por primera vez desde que arribó al club cuando fue sustituido sobre el final por Enner Valencia; el propio ecuatoriano no termina de caer en gracia frente a los simpatizantes, que hasta le recriminaron no presionar la salida del equipo rival a los pocos minutos de estar en cancha y fresco, algo que se contrastó con el esfuerzo físico del juvenil Leonel Flores, que había jugado todo el match. Está a tiempo de revertirlo, pero el histórico goleador de Ecuador necesita adquirir forma física y futbolística cuanto antes para competir en el alto nivel que exige el fútbol argentino y así meterse en el corazón de los hinchas de Boca.

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