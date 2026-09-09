Rematan PlayStations, parlantes, joyas e insumos varios: cuáles son los precios de base y cómo participar

Para participar, los usuarios deben registrarse en la página del Banco Ciudad y hacer un depósito de garantía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Ciudad anunció una nueva serie de subastas online por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reúne más de 120 lotes de productos secuestrados o decomisados. La oferta incluye parlantes, consolas de videojuegos, piezas de joyería y bijouterie, insumos para la construcción, bebidas, aceites para automotores y granos de soja, entre otros artículos.

Los remates se desarrollarán de manera escalonada entre septiembre y octubre, a través de la plataforma digital de subastas del banco. Allí, los interesados pueden consultar las condiciones de venta, las características de cada lote, las fotografías correspondientes y los precios base fijados para cada oferta.

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La modalidad es completamente online y contempla distintas categorías de productos, distribuidos en depósitos ubicados en varias provincias del país. Cada subasta tiene su propio cronograma, con día y horario de inicio, y agrupa los bienes según su tipo y ubicación.

Electrónica e informática

El primer remate del cronograma está previsto para el jueves 10 de septiembre, desde las 11, con 47 lotes que ofrecen un parlante por unidad. La mayor parte corresponde a equipos de la marca JBL: 30 modelos Charge 5 y 2 Boombox 3. Se suman 6 parlantes Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker de 16W, 7 unidades de la marca LUO y 2 parlantes portátiles Hi-Fi. Todos los productos se encuentran en Posadas, Misiones, y se ofrecen en su caja original.

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Por citar un ejemplo, un parlante JBL Boombox 3 tiene un precio base de $300.000 y un depósito en garantía de 60.000 pesos. En tanto, un LUO LU-3138- tiene un valor base de $19.000 y un depósito en garantía de $3.800, según los datos informados en la web del remate.

Se subastarán diferentes tipos de consola, incluyendos algunos modelos de PlayStation y Xbox. (Difusión)

En tanto, el jueves 24 de septiembre, desde las 11, se pondrán en venta 54 lotes vinculados a consolas y artículos de informática. La oferta incluye 45 consolas PlayStation 5, además de unidades PS4, consolas Xbox, un lote de 11 joysticks Xbox, consolas portátiles Game Box y otros productos del rubro.

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Entre las PS5 se destacan modelos Digital Edition, versión CFI-2015, de 1 TB, nuevas, con control inalámbrico DualSense, dos patas de soporte horizontales y cable HDMI. De acuerdo a lo informado por el banco, el precio base de ese producto es de $350.000 y para participar, se debe realizar un depósito en garantía de 70.000 pesos. También hay unidades de 825 GB en caja cerrada. Los bienes de esta categoría están distribuidos entre Misiones, Formosa y Corrientes, con condiciones específicas para cada lote.

Joyería y bijouterie

El martes 15 de septiembre, desde las 11, se subastarán dos lotes que en conjunto reúnen 1.416 piezas de joyería y bijouterie, ubicadas en Río Gallegos, Santa Cruz. El primero está compuesto por 1.275 piezas de joyería, con un peso aproximado de 7,150 kilogramos, entre anillos, aros, pulseras, dijes y rosarios. Dentro de ese lote se distinguen 60 anillos de plata, 24 anillos de plata con piedra, 243 piezas de oro y plata, y 199 de oro, plata y piedra. El precio base de todo el lote es de $15.131.810, con un depósito en garantía de $3.026.362, de acuerdo a lo informado en la web del remate.

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El segundo lote agrupa 141 piezas de bijouterie, con 10 anillos de origen sintético, 81 aros sintéticos y 50 dijes de fantasía. En ese caso, el precio base es de $1.636.089 y el depósito alcanza los 327.217 pesos.

Machimbres de PVC

El jueves 1° de octubre, desde las 11, se subastarán tres lotes de machimbres de PVC para cielorrasos, ubicados en Concordia, Entre Ríos. En total suman 219 paquetes de 10 piezas cada uno, equivalentes a 2.070 metros cuadrados según las cantidades y superficies publicadas.

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La oferta se divide en 120 paquetes de piezas de 4 metros de largo, 39 paquetes de piezas de 5 metros y 60 paquetes de piezas de 6 metros. En todos los casos, las piezas miden 20 centímetros de ancho y 0,8 centímetros de espesor. Los precios varían de acuerdo a las condiciones de los paquetes, pero el más económico arranca de $1.355.737,50 de precio base.

Bebidas y aceites para automotores

El jueves 8 de octubre tendrán lugar dos remates en la misma jornada. Desde las 11, se subastará un lote de 252 botellas de aperitivo de la marca Capri, de 700 mililitros cada una, ubicado en Concordia, Entre Ríos, con un precio base de 472.500 pesos.

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Habrá 536 litros de aceite disponibles para comprar en la subasta.

Media hora más tarde, desde las 11.30, se ofrecerán 13 lotes de aceites para automotores de la marca Castrol, también en Concordia. La oferta reúne 26 bidones de 20 litros y 4 bidones de 4 litros, e incluye aceites para motores diésel SAE 15W-40 y SAE 25W-60, para engranajes GL-5 80W-90, un lote identificado como aceite para dirección hidráulica y GTX SAE 20W-50 en envases de 4 litros. Según las fichas técnicas, todos los productos fueron fabricados en 2023. Como ejemplo se puede mencionar un bidón de aceite para motor diesel de 20 litros 15W40, con un valor base de $39.375, que exige un depósito previo de 7.875 pesos.

Granos de soja

El cronograma cierra el jueves 15 de octubre, desde las 11, con la subasta de un lote de granos de poroto de soja que suma cerca de 34.300 kilogramos, acondicionados en 686 bolsas de distintos tamaños. El producto está ubicado en El Soberbio, Misiones. Según la publicación, los granos no son aptos para consumo humano y están destinados exclusivamente a la elaboración de alimentos balanceados para animales. En ese caso, el precio base es de $3.944.500 y el depósito en garantía es de 788.900 pesos.

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Cómo participar

Para participar en las subastas es necesario contar con un dispositivo con conexión a internet, como una tablet, una notebook, una computadora o un smartphone. El primer paso es registrarse como usuario en la plataforma de subastas del Banco Ciudad, donde quienes ya tienen acceso a Autogestión pueden ingresar con las mismas credenciales. Una vez dentro del sitio, hay que ingresar a la subasta de interés y leer las condiciones de venta correspondientes a cada lote.

El paso siguiente consiste en realizar una transferencia en concepto de caución, un monto que habilita a ofertar y que varía según las condiciones específicas de cada subasta. Completado ese trámite, el sistema envía un correo electrónico de habilitación que permite participar activamente en el remate elegido.

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