“Estaba medio maricón”: los repudiables mensajes que mandó Aníbal Lotocki sobre el paciente que operó y murió

Aníbal Lotocki (Matías Pellón / Fiscales.gob.ar)

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En el marco del juicio oral en contra del médico Aníbal Lotocki, acusado de la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años al que operó en 2021 y que falleció un día después de esa intervención, se dio a conocer una serie de mensajes donde el cirujano se refería a la víctima con expresiones repudiables.

Se trata de varias transcripciones de audio fue fueron expuestas por la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, en medio de la declaración como testigo de la pareja del acusado, María José Favaron.

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En su testimonio, la mujer de Lotocki aseguró que ella se encargaba de coordinar las cirugías, pero que no estaba en la clínica al momento en que se realizaban. Fue entonces que la fiscal Castany le exhibió las grabaciones, en las que se escucha al cirujano hablar de Zárate con cierta frialdad y hasta con falta de empatía.

En uno de los registros previos a la operación, Lotocki le manifestó a su pareja: “Lo más importante es este tipo Zárate y la mina esta otra, que son los que pagan más”, dijo según recopiló la página oficial del Ministerio Público Fiscal.

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El mensaje se dio en el marco de una conversación en la que se hablaba de cómo convencer a los pacientes para operarse antes de un eventual cierre de actividades por la pandemia del COVID-19.

En otro audio, del 15 de abril, luego de la primera cirugía, Lotocki le comentó a Favaron que el paciente “estaba sangrando y que había decidido llevarlo otra vez al quirófano y someterlo a otra operación para ver qué le pasaba.”

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María José Favaron y Aníbal Lotocki

“Terminamos hace como una hora con este Christian, o mas capaz, lo que pasa es que estaba medio maricón, salió que quería agua, y aparte estaba sangrando un poco viste, sangra mucho el drenaje”, le dijo Lotocki a su mujer.

Castany le exhibió otro tramo de la conversación: “Estamos acá viste, hace una hora estoy mirando, sangra mucho viste, así que decidí meterlo otra vez a quirófano y abrirle la panza a ver que pasa, porque sangra mucho”.

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Al día siguiente, ya con Zárate en estado crítico, Favaron le preguntó a la secretaria de la víctima -según otros audios expuestos en el juicio- si consumía drogas porque estaba “muy alterado”. Ante las preguntas de la Fiscal (MPF), Favaron declaró que sólo transmitía lo que le informaban desde la clínica.

El tribunal a cargo del debate oral

“El cuadro clínico está bien, lo que sí asimila muy lento la medicación, me dijo Aníbal que te pregunte”, se escuchó en uno de los fragmentos correspondientes al 16 de abril, el día después de las operaciones y cuando el paciente ya estaba con complicaciones. “Nadie entiende el motivo y tampoco lo podes largar a la calle así”, expresó Favaron en esos audios.

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Favaron sostuvo que desde que conoce a Lotocki se llevaron adelante unas “5000 o 6000” cirugías y que en ninguna de ellas había tenido complicaciones. En relación a la conversación que tiene con Florencia Marina Krzeczek, donde la instrumentadora quirúrgica le dijo que tenía el celular del médico y que cualquier cosa “iba a decir que era de ella”, la testigo refirió que era habitual que la imputada “le guardara” las cosas.

La mujer fue una de las seis testigos que fueron interrogadas la semana pasada en el marco del juicio contra Lotocki y otros cinco acusados: el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la contadora y directora de CEMECO Andrea Isabel Torelli enfrentan cargos de homicidio simple.

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Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado por haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores.

Cómo sigue el debate

La audiencia de hoy, la cuarta del debate, contará con la declaración de ocho testigos vinculados con las ambulancias que llegaron al Centro Médico Conde (CEMECO), donde murió Zárate.

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Entre los convocados figuran empleados administrativos, médicos y paramédicos de las dos ambulancias que intervinieron en la emergencia. Además de sus relatos, se espera que durante la audiencia se exhiban los registros de las comunicaciones telefónicas y las constancias confeccionadas por el personal que recibió el pedido de auxilio.

La jornada tiene especial interés para la defensa de Lotocki, a cargo del abogado Claudio Lifschitz, que buscará poner el foco en la atención prehospitalaria y en la secuencia de llamados que se efectuaron cuando el paciente presentó dificultades respiratorias.

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Fuentes consultadas por Infobae sostuvieron que, cerca de 20 minutos después de que Zárate se descompensara, se solicitó una ambulancia bajo código rojo. De acuerdo con esa versión, el servicio médico habría enviado una unidad distinta de la requerida, una circunstancia que habría impedido el traslado inmediato del paciente a un centro de mayor complejidad.

Desde el entorno de Lotoki remarcan que esta línea no ha sido investigada durante la instrucción.