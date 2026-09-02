Viajeros reciben una advertencia por robos, secuestros y violencia en uno de los destinos turísticos más visitados de América del Sur

Estados Unidos actualizó la advertencia de viaje para Brasil y mantuvo al país en el nivel 2 por riesgos de delincuencia y secuestro. (Europa Press)

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Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Brasil y mantuvo al país en el nivel 2, que recomienda ejercer mayores precauciones por riesgos de delincuencia y secuestro. El Departamento de Estado publicó la revisión el 31 de agosto y señaló que los delitos violentos pueden ocurrir en zonas urbanas durante el día y la noche.

La actualización no implica una prohibición general para los viajeros estadounidenses, pero incluye advertencias sobre homicidios, robos a mano armada, sustracción de vehículos, secuestros exprés y agresiones cometidas con drogas o sedantes. El organismo también alertó sobre engaños a extranjeros mediante aplicaciones de citas y contactos en bares.

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El aviso sitúa parte de los riesgos en actividades habituales de los turistas, como usar cajeros automáticos, trasladarse en autobús, concurrir a playas de noche o aceptar bebidas de desconocidos. Las autoridades estadounidenses recomendaron reducir la exposición a situaciones que puedan facilitar robos, extorsiones o agresiones.

¿Cuál es la alerta de viaje de Estados Unidos para Brasil?

El Departamento de Estado mantuvo a Brasil en el nivel 2 de su sistema de alertas para viajes internacionales. Esa categoría indica que los ciudadanos estadounidenses deben ejercer mayores precauciones debido al crimen y al secuestro.

La revisión publicada el 31 de agosto no modificó el nivel general de la advertencia. La actualización incorporó información sobre delitos que pueden afectar a los extranjeros, con énfasis en el riesgo de violencia urbana y en modalidades de robo que incluyen la retención temporal de las víctimas.

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El sistema estadounidense contempla cuatro niveles de advertencia. El nivel 2 no pide cancelar un viaje, aunque aconseja adoptar medidas de seguridad adicionales antes y durante la estadía. En el caso brasileño, el Gobierno de Estados Unidos centró sus recomendaciones en la prevención de delitos violentos y patrimoniales.

El texto oficial señala que los visitantes deben conocer las condiciones de seguridad de los lugares que planean recorrer. También recomienda ajustar los desplazamientos a la situación de cada área, en especial al circular de noche o utilizar servicios de transporte.

La advertencia se dirige a ciudadanos de Estados Unidos, aunque describe delitos y riesgos que también pueden alcanzar a turistas de otras nacionalidades. El Departamento de Estado no difundió cifras sobre hechos contra extranjeros en su actualización, pero incluyó estas amenazas entre los motivos que justifican la recomendación de actuar con más cuidado.

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El Departamento de Estado aclaró que la alerta para Brasil no pide cancelar el viaje, pero sí exige mayores precauciones antes y durante la estadía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué delitos advierte Estados Unidos para quienes viajan a Brasil?

El aviso estadounidense sostiene que los delitos violentos se producen en áreas urbanas de Brasil tanto durante el día como por la noche. Entre los hechos que enumera figuran homicidios, robos a mano armada y robos de vehículos.

La inclusión de estos delitos obliga a los viajeros a tomar precauciones en sus traslados y al elegir los lugares que visitan. El Departamento de Estado aconseja mantenerse atento al entorno y evitar la exhibición de bienes que puedan atraer a delincuentes.

La recomendación abarca efectivo, joyas, teléfonos, cámaras, computadoras y otros dispositivos. La guía no establece una lista de zonas urbanas seguras o inseguras para el público general, por lo que sugiere evaluar cada destino y limitar la exposición de objetos de valor.

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La advertencia también incluye el secuestro entre los riesgos de seguridad. Según la información oficial, los secuestros extorsivos que involucran a ciudadanos estadounidenses son poco frecuentes, aunque ocurren en algunas ocasiones.

El Departamento de Estado precisó que los brasileños suelen ser las principales víctimas de esos delitos. Sin embargo, aclaró que los extranjeros continúan expuestos, una consideración relevante para turistas que pueden no conocer las dinámicas locales ni contar con redes de apoyo inmediatas.

¿Qué es el secuestro exprés y cómo funciona en Brasil?

El aviso identifica al secuestro exprés como una amenaza persistente para residentes y visitantes. Esta modalidad consiste en la retención de una persona bajo amenaza, con el objetivo de obtener dinero en un período breve.

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El Departamento de Estado explicó que los delincuentes pueden obligar a la víctima, a punta de pistola, a retirar efectivo en varios cajeros automáticos. También pueden forzarla a realizar transferencias a través de aplicaciones bancarias.

La guía oficial menciona de forma específica a Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil. El uso de transferencias electrónicas permite que los autores de un delito reclamen fondos sin depender únicamente de la disponibilidad de efectivo en una cuenta o de los límites de extracción en cajeros.

Las autoridades estadounidenses recomiendan ser prudentes al realizar operaciones bancarias. El aviso no detalla protocolos particulares para usar Pix o cajeros, pero sitúa esas actividades dentro de los escenarios que pueden exponer a turistas a robos o extorsiones.

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Los viajeros deben considerar el contexto de cada operación, evitar mostrar dinero y prestar atención a los movimientos alrededor de bancos y cajeros. La advertencia también pide mantener conciencia del entorno, una recomendación que se extiende a los trayectos de ida y vuelta desde esos sitios.

La advertencia de viaje para Brasil menciona homicidios, robos a mano armada, sustracción de vehículos y violencia urbana en áreas urbanas de día y de noche. (REUTERS/Pilar Olivares)

¿Por qué Estados Unidos alerta sobre bebidas adulteradas en Río de Janeiro?

La actualización advierte que las agresiones con sedantes o drogas colocadas en bebidas son frecuentes, sobre todo en Río de Janeiro. El Departamento de Estado incluyó este riesgo entre sus principales recomendaciones para las personas que salen de noche o conocen a alguien durante el viaje.

El aviso señala que delincuentes pueden buscar a extranjeros en bares o a través de aplicaciones de citas. Después de establecer contacto, pueden usar sustancias para incapacitar a la víctima y robarle pertenencias, efectivo o acceso a servicios bancarios.

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Ante esa posibilidad, la autoridad estadounidense aconseja vigilar las bebidas y no aceptar alimentos o tragos de desconocidos. La recomendación también alcanza a quienes participan en reuniones organizadas a través de plataformas digitales.

El Departamento de Estado no sostiene que toda cita o visita a un bar implique un riesgo. Su advertencia apunta a determinadas conductas que pueden facilitar delitos, como perder de vista una bebida o confiar datos personales y financieros a personas conocidas recientemente.

Para quienes utilizan aplicaciones de citas, la guía recomienda atención frente a contactos que propongan encuentros en lugares alejados o que intenten alterar las decisiones de la otra persona. La alerta se concentra en la prevención de robos y agresiones, sin atribuir estos delitos a todos los establecimientos o usuarios de esas plataformas.

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¿Qué precauciones recomienda Estados Unidos en playas y transporte público?

El Departamento de Estado aconseja tener mayor cuidado por la noche, especialmente en playas, bares, centros de transporte y medios de transporte público. Estos espacios concentran parte de las situaciones de riesgo señaladas en la advertencia.

En el caso de las playas, la recomendación oficial es evitar permanecer allí después del anochecer. Para los bares, el aviso vuelve a subrayar la importancia de controlar las bebidas y rechazar consumos ofrecidos por desconocidos.

Las terminales y los puntos de conexión del transporte también requieren atención. El organismo estadounidense pide cautela en grandes centros de movilidad y advierte que los pasajeros enfrentan un mayor riesgo de robo o agresión al utilizar autobuses públicos en Brasil, sobre todo de noche.

La guía no ordena a los visitantes que eviten por completo los autobuses o las terminales. Sí recomienda que organicen sus desplazamientos, vigilen sus documentos y efectos personales, y reduzcan la cantidad de bienes de valor que llevan consigo.

La actualización del 31 de agosto mantiene esas recomendaciones como parte de la alerta de nivel 2 para Brasil. El Departamento de Estado dejó vigente su llamado a extremar cuidados frente a delitos violentos, robos, secuestros exprés y ataques que pueden comenzar en entornos de ocio, transporte o transacciones bancarias.