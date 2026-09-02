Cuba

Los apagones en Cuba impulsan la instalación de paneles solares y alarmas domésticas para protegerlos

France 24 y El País reportaron el aumento de la demanda; instaladores hablan de más pedidos mientras crece el uso de energía solar en hogares

Dos hombres en una escalera instalan un dispositivo rojo junto al tejado de tejas con paneles solares de una casa tradicional.
Dos trabajadores instalan una alarma en la fachada de una vivienda tradicional con paneles solares en su tejado en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Cuba, la instalación de paneles solares en viviendas sumó una nueva capa de seguridad: alarmas recargables con energía solar que los vecinos colocaron para disuadir robos, en medio de una crisis eléctrica que empujó a muchos hogares a buscar alternativas frente a los apagones.

La práctica fue expuesta por una ciudadana identificada como Enif en sus redes sociales, donde explicó que ese tipo de dispositivos se usa tanto en puertas de casas como en techos para proteger los equipos. Su testimonio añadió un dato al fenómeno: creció el uso doméstico de la energía solar y también las precauciones para resguardar una tecnología cada vez más valiosa en la isla.

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“Vivo en Cuba y estas son las alarmas que todo el mundo está instalando en sus casas, se mantienen cargadas con este pequeño panel solar, o si prefieres las puedes cargar conectándolas a la corriente, yo instalé la mía aquí en la entrada de la puerta de mi casa, porque como siempre estoy sola quiero que me avise si alguien intenta pasar, pero aquí en Cuba todo el mundo las está instalando en los techos para cuidar de los paneles solares. Puedes estar seguro que todo el vecindario se va a despertar con el sonido de esta alarma”.

Los hogares recurrieron a la energía solar por los apagones

Ilustración en acuarela de varios hombres sobre tejados nocturnos con binoculares y linterna junto a paneles solares.
Varias personas vigilan desde los techos de sus viviendas la seguridad de los paneles solares instalados en un poblado cubano durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de febrero, France 24, canal francés de noticias, y El País, diario español, documentaron que los cubanos adquirían paneles solares como respuesta a la crisis de energía eléctrica. El eje de esa búsqueda era práctico: sostener actividades cotidianas en medio de interrupciones del servicio.

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Citado por France 24, el instalador de paneles solares Raydel Cano describió el aumento de la demanda en la isla: “Se ha incrementado la demanda, la solicitud de los clientes ha ido creciendo, producto de la necesidad que hay de corriente con los apagones en Cuba y todo eso”.

El medio informó que comercios, hogares y hasta automóviles adoptaron esta alternativa para continuar funcionando y ajustarse a las restricciones impuestas por el gobierno cubano. En esa misma cobertura, un ciudadano dijo que venía preparándose “desde hace mucho tiempo” porque en el país “la situación de la corriente” ha sido “siempre difícil”.

La crisis energética empujó soluciones domésticas y búsqueda de combustible

Según France 24, la nación caribeña atraviesa un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos, un insumo esencial para la generación eléctrica, en un escenario de presión sobre las autoridades cubanas durante negociaciones para un cambio político y económico. La publicación señaló que ese contexto agravó la escasez de energía en la isla.

Ilustración de varios hombres en tejados con tejas rojas junto a paneles solares, uno observa con binoculares y otros sostienen varas.
Residentes en Cuba vigilan desde los techos de sus viviendas la seguridad de los paneles solares instalados en el vecindario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte añadió que empresas privadas buscaban importar combustible para aliviar las necesidades. Una de las voces recogidas por el medio expresó su expectativa de que esa posibilidad se convirtiera en una realidad “en las próximas semanas”, más allá de anuncios oficiales o menciones en los medios. La cobertura también indicó que en la isla ya se distribuían toneladas de alimentos donadas por México, aliado de Cuba en los últimos años.

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