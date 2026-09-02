Ciencia

El colapso en Nepal reactivó la preocupación por deslizamientos glaciares en la Patagonia: cuál es el riesgo en El Chaltén

En Infobae en Vivo al Amanecer, la investigadora del CONICET Mariana Correas González señaló que en el país ya hubo crecidas abruptas de lagos y planteó que un episodio similar podría afectar a poblaciones cordilleranas

La Dra. Mariana Correas González, investigadora del IANIGLA-CONICET habla del riesgo en El Chaltén y otros puntos glaciares de Argentina
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Una semana después de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y el centro de Nepal, al menos 1.127 personas murieron y 4.850 seguían desaparecidas, según el último informe de la Policía nepalí. La crecida alcanzó entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río Trishuli y devastó asentamientos a lo largo de 72 kilómetros, en la frontera con China.

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, la investigadora Mariana Correas González, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), advirtió sobre el riesgo de aluviones por colapso glaciar en El Chaltén y el monitoreo que realizan especialistas argentinos.

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En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la doctora Correas González abordó la inquietud generada tras el desastre ocurrido en Nepal: un desprendimiento glaciar que provocó un sismo y un aluvión fatal.

La especialista subrayó la importancia de diferenciar entre preocupación y ocupación: “Me parece una muy buena pregunta y sobre todo la distinción entre preocuparse y ocuparse. Es claramente un tema del que nos tenemos que ocupar”.

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La investigadora detalló que en la Argentina ya se han registrado “inundaciones abruptas asociadas a colapsos de lagos de origen glaciar”. Aunque aclaró que el fenómeno local no replica exactamente lo sucedido en Nepal, advirtió: “Es un evento que podría tener consecuencias similares en la medida en la que se produzca una inundación de este tipo y afecte a las poblaciones locales”.

El estudio de Schmidt et al. (2025) aborda el peligro geológico de una inundación repentina (fenómeno conocido como GLOF) originada desde el lago Torre (o laguna Torre) que amenaza con afectar a la localidad de El Chaltén (imágenes: Daniela Schmidt y Diego Wincour)
El estudio de Schmidt et al. (2025) aborda el peligro geológico de una inundación repentina (fenómeno conocido como GLOF) originada desde el lago Torre (o laguna Torre) que amenaza con afectar a la localidad de El Chaltén (imágenes: Daniela Schmidt y Diego Wincour)

El lago Torre y el riesgo de inundación en El Chaltén

Correas González precisó que “en el caso específico de El Chaltén, ya se han detectado desde hace varios años, por estudios de otros colegas de CONICET, que hay un lago que está bastante susceptible a producir una inundación por su colapso repentino. El lago Torre, que queda a unos diez kilómetros de la ciudad de El Chaltén”.

El riesgo se concentra en una de las laderas del cerro Solo, donde “la ladera norte está desestabilizada y podría generar un deslizamiento y eso de material ingresando al lago, producir una ola dentro del lago que finalmente rompa lo que es la morena terminal, que es lo que le hace el cierre al lago”.

La especialista explicó que ese mecanismo podría originar una inundación repentina, y recordó que “este lago se visita todos los días, los turistas van y lo recorren”. El monitoreo de la zona, iniciado por trabajos como el de Daniela Schmidt del l Instituto de Estudios Andinos (IDEAN-UBA), es permanente. “Ha estudiado específicamente la evolución de la ladera del cerro Solo para producir esta desestabilización”, señaló Correas González.

Consultada sobre la posibilidad de prever cuándo podría ocurrir un evento semejante, la investigadora fue clara: “No se sabe exactamente cuándo podría suceder”.

“Sabemos que este es un riesgo latente y tenemos que prepararnos para lo que pueda pasar en cualquier escenario”, enfatizó la investigadora.

Mariana Correas González, investigadora del CONICET, analizó en Infobae al Amanecer el riesgo de aluviones por colapso glaciar en El Chaltén
Mariana Correas González, investigadora del CONICET, analizó en Infobae al Amanecer el riesgo de aluviones por colapso glaciar en El Chaltén

Similitudes con el riesgo sísmico y los sistemas de alerta temprana

Correas González relativizó la alarma y comparó la situación con la convivencia cotidiana con otros riesgos naturales: “No tiene que ser una cuestión de temor. Es como, por ejemplo, el riesgo sísmico en Mendoza. Nosotros sabemos que puede ocurrir un terremoto en Mendoza, en San Juan. Históricamente hemos tenido terremotos que han sido devastadores para la ciudad. Pero bueno, la gente sigue viviendo en la ciudad con los recaudos y las medidas que hay que tomar para estar preparados”.

En ese sentido, remarcó: “Las construcciones son sismorresistentes, se hacen simulacros en las escuelas, la gente sabe cómo actuar en caso de sismo. Acá es lo mismo. Esto es un riesgo latente”.

Sobre la respuesta institucional, la especialista señaló: “Están las autoridades con los ojos bien abiertos, observando lo que pasa en El Chaltén, porque saben que está esta situación ahí. Hay una asociación, Amigos del Parque, que se ha organizado para tratar de, junto con Parques Nacionales y junto con la Municipalidad de El Chaltén, tratar de dar una mirada integral a este tema”.

La experta comparó la preparación ante este riesgo con las medidas de prevención frente a sismos en Mendoza y San Juan.
La experta comparó la preparación ante este riesgo con las medidas de prevención frente a sismos en Mendoza y San Juan.

Actualmente, se busca articular un sistema de alerta temprano: “Hoy y mañana tenían una reunión para empezar a coordinar un sistema de alerta temprano, o mejor dicho, para empezar a involucrar a todas las autoridades en el desarrollo de un sistema de alerta temprano que ya se viene trabajando desde hace más de un año en todo lo que es pensar cuáles son los elementos que se tienen que colocar para poder monitorear en tiempo real este lago”.

La especialista concluyó que el avance en monitoreo y prevención es clave para proteger tanto a pobladores como a turistas en una de las regiones más bellas y visitadas del país.

La entrevista completa sobre el riesgo en El Chaltén

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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